突袭者32-17大胜芝加哥熊队

Aug 21, 2010 at 04:08 PM
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线卫Kamerion Wimbley (96号) 在上半场四次擒帅熊队主将Jay Cutler。

芝加哥的夏夜，温暖而潮湿。突袭者和熊队在士兵体育场展开了季前赛第二轮的较量，最终作客的突袭者以32-17击溃熊队，取得了季前赛两战全胜的佳绩，既演练了战术，又锻炼了新人。

在这场胜利中，攻、防、特勤三方面都有上佳表现。四分卫Jason Campbell比上一场更加放松和自信，和进攻组其它球员的配合愈加默契。防守组的线卫Kamerion Wimbley擒帅4次，将对手的进攻锋线冲击得风声鹤唳。特勤组的Slade Norris亦获得了一次达阵得分。

周六晚的比赛由突袭者首攻，经过10次进攻，推进81码，在第一节第7分钟，四分卫Jason Campbell持球冲入端区，达阵得分，银黑军团以7-0领先。3分钟过后，波兰大炮Sebastian Janikowski射入一记43码的长程炮弹，再得3分。第一节结束前，芝加哥主力跑卫Matt Forte突破防守，狂奔89码，达阵得分，但随后的两分转换失败，熊队暂时以6-10落后。

第二节开始后，波兰大炮再次射入43码定位球，又得3分。上半场结束前，熊队四分卫Jay Cutler传给外接手Johnny Knox，22码达阵得分，以13-14缩小了比分差距。

中场休息后，作客的突袭者继续猛攻，先是特勤组抓住对手回冲手的失误，截球成功，冲入对方端区达阵得分。随后，替补四分卫Kyle Boller持球短距离杀入熊队端区，再次达阵。银黑军团以27-14扩大了领先优势。

第四节，熊队仅有一个定位球得分，而突袭者不但也射入定位球，而且还安防得分一次，最终以32-17大比分战胜主队。

这场比赛结束后，突袭者全队将返回位于纳帕山谷的训练基地，继续夏季训练营的训练。全队还将参加8月27日周五下午4点到6点于奥克兰市中心Frank Ogawa广场举行的突袭者球迷年度庆典活动。之后，银黑军团将于8月28日在奥克兰-阿拉米达县大球场举行第三场季前赛，迎战来自一湾之隔的死敌旧金山四九人队。

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