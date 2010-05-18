突袭者TV荣获艾米奖

May 18, 2010 at 06:00 AM
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银黑制片中心的执行制片人 Vittorio DeBartolo和 Brad Phinney代表突袭者接受艾米奖.

银黑制片中心，是奥克兰突袭者队的媒体制作部门，于上周六在旧金山市举行的第39届(2009-2010年度)北加州地区艾米大奖的颁奖仪式上领受大奖。其制作的"Bruce Gradkowski Homecoming"获得了艾米奖的体育电视节目类别的杰出成就奖。

这个优秀制作在2009年第14周的突袭者快报(The Raiders Report)节目中首播, 讲述的是突袭者四分卫Gradkowski回到他的家乡匹兹堡市，在与匹兹堡钢人队的常规赛中率领银黑军团以27-24险胜对手的精彩表现。

突袭者频道(Raiders TV)敏锐捕捉了当时比赛中的许多镜头，完美地重现了Gradkowski在第四节扔出3个达阵，从而率本队力擒劲敌的风采。这也是自1979年Kenny Stabler以来突袭者的四分卫首次在第四节扔出3个达阵。由于其突出的表现，Gradkowski 被选为那周的AFC最佳进攻球员。

"我们深感荣幸，并感谢对于银黑制片中心的高度认可, "突袭者总裁Amy Trask女士微笑着说道，"我们愿意并一直致力于为突袭者球迷社区提供高品质的媒体内容。"

银黑制片中心的执行制片人 Vittorio DeBartolo和 Brad Phinney代表突袭者接受艾米大奖.

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银黑制片中心的团队：(后排，从左至右) Brad Phinney, Vittorio DeBartolo, James Vega; (前排，从左至右)Marcus Padilla and Jeanette Thompson.

根据这次艾米奖的官方活动说明，美国国家电视艺术与科学学会(NATAS)的旧金山/北加州地区分部每年表彰和授奖于取得杰出成就的个人，新闻，和电视节目制作，范围包括北加州，夏威夷，和内华达雷诺地区。今年，共有58个类别的762个候选节目参选角逐，然后由NATAS在芝加哥/中西部地区，费城/中大西洋地区，首都华盛顿地区，以及迈阿密地区的多个分部进行严格的遴选和最终裁定奖项。

银黑制片中心的电视节目制作包括有突袭者快报(The Raiders Report)，银黑电视秀(The Silver and Black Show)，盾牌背后-在线(Behind the Shield: Online)等优秀并且深受球迷欢迎的电视节目，以及许多商业广告和市场推广方面的媒体内容制作。

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