2009年NFL选秀突袭者选秀报道

在本周六和周日，2009年度NFL选秀在纽约市的Radio City音乐大厅内隆重举行。奥克兰突袭者队共挑入7名新秀加盟。

周六的选秀第一轮最引人注目，因为最有潜力的新秀们都将在这一轮被各队挑走。排在总第7顺位的突袭者队选中了来自马里兰大学的外接手Darrius Heyward-Bey。今年22岁，身高6'1"，体重210磅的Heyward-Bey，是一位以速度见长的优秀外接手，被认为是马里兰大学校史上近年来最出色的橄榄球星之一。

Heyward-Bey在2005年高中毕业后选择进入了马里兰大学，以redshirt状态度过一年。 2006赛季，他在40码短跑测试中跑出了4.23秒的极佳成绩，打破了马里兰大学的校纪录。该赛季，他以45次接球和694码推进距离打破了学校的新秀球员纪录，因此被体育新闻杂志和Rivals网站评为全国大学生新秀球员的全明星阵容。

在2007赛季里，Heyward-Bey再上一层楼，以51次接球成为校队接球次数最多的球员，总推进距离786码。在该年度的Emerald Bowl碗赛上，他的63码接球达阵是马里兰大学校队在碗赛历史上的第二最长距离的达阵得分。在赛季结束时，他被评为校队的最佳进攻球员。

在 2008年赛季里，Heyward-Bey接球42次，推进609码，5次达阵得分。最后，他以2089码的总接球推进距离排名校史第二，以138次总接球次数排名校史第三，以13个总达阵得分排名校史第三。Heyward-Bey加盟银黑军团后，将使得四分卫JaMarcus Russell有了一个很好的纵深传球目标，同时也可以间接提高突袭者队跑攻组的打击能力。

在周六稍后的第二轮中，突袭者队和新英格兰爱国者队进行了交换，以第二轮第8位换来了第二轮第15位(总第47顺位)和第六轮第26位。然后，突袭者挑选了来自俄亥俄大学的强卫Michael Mitchell。身高6'1"，体重210磅的Mitchell既有极强的冲撞能力，能阻截住对方杀出重围的跑卫，也有迅猛的速度，可以帮助防守对手的外接手。他在40码短跑测试中跑出了4.43秒的好成绩。在他的最近一个大学赛季里，Mitchell贡献了62个阻截，2个迫使对手丢球，和3次截球。他的加盟，将有助于银黑军团提高后场的防守能力。

在周日的第三轮第7位(总第71顺位)，突袭者队挑选了威斯康辛大学的防守端锋Matt Shaughnessy。在大学校队里，他共出赛50场，贡献173次阻截和14次擒帅。银黑军团需要他来加强球队冲击对手四分卫的能力。

在随后的第四轮中，银黑军团在第24位(总第124顺位，从新英格兰爱国者队交换来)挑中了佛罗里达大学的外接手Louis Murphy。今年22岁的Murphy在大学校队里共出赛48场，26次首发，共接球77次，总推进1,245码，13次达阵得分。

在第四轮的第26位(总第126顺位，从迈阿密海豚队交换来)，银黑军团又选中了俄勒冈州立大学的线卫Slade Norris。他有着突出的冲击对手四分卫的能力，在2008赛季里共有10次擒帅。

随后，突袭者将第五轮第7位(总第143顺位)交换给了亚特兰大猎鹰队，又将第六轮第8位(总第181顺位)交换给了迈阿密海豚队。

在第六轮第26位(总第199顺位，从新英格兰爱国者队交换来)，银黑军团挑来了密苏里大学的防守端锋Stryker Sulak，又在在第六轮第29位(总第202顺位，从北卡罗来纳黑豹队交换来)挑中了爱荷华大学的近端锋Brandon Myers。最后，突袭者队将第七轮第7位(总第216顺位)交换给了北卡罗来纳黑豹队。

纵观整个选秀，外接手Darrius Heyward-Bey，强卫Michael Mitchell，防守端锋Matt Shaughnessy，外接手Louis Murphy，线卫Slade Norris，防守端锋Stryker Sulak，以及近端锋Brandon Myers这7位新秀作为新鲜血液加盟银黑军团后，将提高球队在攻防阵列多个位置上的实力和深度。衷心希望他们在即将到来的突袭者小型训练营和夏季训练营中表现出色，并最终进入2009赛季球队的最终大名单。