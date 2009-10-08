2009赛季第四周: 突袭者6-29负于德州人





在周日客场挑战德州人的比赛中，突袭者队以6-29不敌德州人队，吞下本赛季第三场失利的苦果。

纵观全场比赛，突袭者的进攻能力依然没有任何亮点。四分卫JaMarcus Russell表现持续低迷，33传仅有12中，36.4%的传球成功率基本属于全联盟最差之一。空中推进距离仅有128码。跑攻方面则更差，面对防守薄弱的德州人队，银黑军团的几个跑卫先后带球19次，却仅仅推进了31码！整个进攻组没有任何达阵，得分手段完全依靠定位球。

银黑军团的防守组全场共擒帅四次，防守锋线的冲击力让德州人四分卫Matt Schaub十分被动。突袭者角卫Chris Johnson截球一次。另外，全明星角卫Nnamdi Asomugha发挥出色，紧盯严防德州人的全明星外接手Andre Johnson，让其仅有两次接球和66码，再现关门角卫的风采。不过防守组整体而言还是令人失望，让德州人前几周毫无表现的跑卫Steve Slaton复活 - 他居然连跑带接，达阵两次。

周日的比赛由坐镇主场的德州人队首攻。两队多次交换进攻权后，第一节第7分钟，德州人射手Kris Brown射入26码定位球。主队以3-0先拔头筹。5分钟后，突袭者队的波兰大炮Sebastian Janikowski射入46码长程炮弹，扳回3分。

主队在第二节里发动猛攻，共有17分入账！先是Kris Brown射入他本场的第二个定位球，34码。然后二年级生跑卫Steve Slaton带球32码狂奔达阵。接着又是Slaton，接四分卫Matt Schaub的18码传球达阵。银黑军团仅仅是在第二节结束前获得3分 - 波兰大炮射入33码定位球。德州人以20-6获得巨大领先优势。双方进入中场休息时间。

下半场开始后，突袭者队的进攻依然没有起色，跑卫Justin Fargas在己方端区内被德州人防守组放倒，送给对手一个2分的安防得分。雪上加霜的是，紧接着的开球，竟被主队的回冲手Jacoby Jones接球后狂奔95码达阵。最终，突袭者在客场以6-29不敌德州人。