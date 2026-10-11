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Live Game Updates: Raiders at Patriots | Week 5

Oct 11, 2026 at 10:00 AM
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Raiders.com Staff

Gameday Photos: Week 5 vs. Patriots

View photos from the Raiders' regular season Week 5 matchup against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
1 / 41

Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
2 / 41

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
3 / 41

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
4 / 41

Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
5 / 41

Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
6 / 41

Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
7 / 41

Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
8 / 41

Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
9 / 41

Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
10 / 41

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
11 / 41

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
12 / 41

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
13 / 41

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
14 / 41

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
15 / 41

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
16 / 41

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
17 / 41

Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
18 / 41

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
19 / 41

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
20 / 41

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
21 / 41

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
22 / 41

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
23 / 41

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
24 / 41

The Las Vegas Raiders during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
25 / 41

Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
26 / 41

Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
27 / 41

Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
28 / 41

Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) and defensive tackle Adam Butler (69) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
29 / 41

Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) and defensive tackle Adam Butler (69) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) and cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
30 / 41

Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) and cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
31 / 41

Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
32 / 41

Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
33 / 41

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
34 / 41

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
35 / 41

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34), linebacker Cody Lindenberg (55) and cornerback Darrell Luter Jr. (25) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
36 / 41

Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34), linebacker Cody Lindenberg (55) and cornerback Darrell Luter Jr. (25) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
37 / 41

Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
38 / 41

Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
39 / 41

Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
40 / 41

Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.
41 / 41

Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the New England Patriots at Gillette Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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