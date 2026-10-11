Live Game Updates: Raiders at Patriots | Week 5

View photos from the Raiders' regular season Week 5 matchup against the New England Patriots at Gillette Stadium.
Oct 11, 2026 at 10:00 AM
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
12 / 41
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
13 / 41
Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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