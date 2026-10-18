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Live Game Updates: Raiders vs. Bills | Week 6

Oct 18, 2026 at 01:25 PM
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Raiders.com Staff

Gameday Photos: Week 6 vs. Bills

View photos from the Raiders' regular season Week 6 matchup against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.

Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5), safety Jeremy Chinn (11) and safety Treydan Stukes (31) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5), safety Jeremy Chinn (11) and safety Treydan Stukes (31) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) and linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) and linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) and fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) and fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) and running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) and running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) and running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) and running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Buffalo Bills at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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