Pribyu ng Laro ng Raiders at Broncos

RADYO: Sila Greg Papa at Tom Flores ang mag-aanunsiyu nang live sa Raiders Radio Network na nagmumula sa KITS LIVE 105.3 FM at KFRC 1550 AM , gayundin ang pre-game at post-game analysis sa KFRC. Si Papa at si Coach Flores, ang dalawang beses na nagkampeon na Head Coach ng Super Bowl, ay mag-aanunsiyu ng pang-13 sunod-sunod na taon. Ang pregame at postgame show sa radyo ay itatampok ang mga lehendaryong Raiders na sila George Atkinson at David Humm , kasama rin ang mga lokal na personalidad ng radio na si Bruce Magowan at Jason Ross.

RAIDERS: Si G Cooper Carlisle![](/team/roster/cooper-carlisle/4f2f0ac6-ede2-4c67-b9ea-2e6d6df20366/ "Cooper Carlisle") ay naglaro sa Broncos noong 2000-06…ang Squad development coach at Pro Football Hall of Famer na si Willie Brown ay naglaro din para sa Broncos noong 1963-66…si DT Richard Seymour![](/team/roster/richard-seymour/2bd36fe5-fb25-4461-a1ee-7b1d6cdf262a/ "Richard Seymour") ay dating kalaro ni CB Champ Bailey ng Broncos sa Georgia…si Seymour ay dating ka-teammate ng mga Broncos na si WR Jabar Gaffney (2006-08), si TE Daniel Graham (2002-06) at si LS Lonie Paxton (2000-08) sa New England…si Broncos LB Elvis Dumervil ay dating ka-teammate ni CB Chris Johnson![](/team/roster/chris-johnson/cd80fd73-8c9d-48a0-9d9f-b2460b3bfe3d/ "Chris Johnson") at RB Michael Bush![](/team/roster/michael-bush/deda020e-0354-420f-a0db-49f2c963ea6f/ "Michael Bush") sa Louisville…si FB Marcel Reece![](/team/roster/marcel-reece/a35bdad9-7976-42a8-80ee-6ea1577755e2/ "Marcel Reece") at si OL Stanley Daniels ng Broncos ay dating magkalaro sa Washington…si DT Tommy Kelly![](/team/roster/tommy-kelly/5f0ab958-c59d-4e69-a5f1-e5e00dc7949b/ "Tommy Kelly") at ang mga Broncos na si DL Ronald Fields at LB Mario Haggan ay dating magkakalaro sa Mississippi State…si WR Louis Murphy![](/team/roster/louis-murphy/36cc6998-a999-45f9-bb03-dc4ceef2d81f/ "Louis Murphy") at ang mga Broncos na si LB Jarvis Moss, QB Tim Tebow at DL Marcus Thomas ay dating magka-teammate sa Florida…si WR Darrius Heyward-Bey![](/team/roster/darrius-heyward-bey/cf8480d2-2bd1-4e9c-8e90-20d11a40f67b/ "Darrius Heyward-Bey") at si G Bruce Campbell![](/team/roster/bruce-campbell/b8d89f57-265e-4564-857b-6ba0fa7874f9/ "Bruce Campbell") ay naka-teammate ni TE Dan Gronkowski ng Broncos sa Maryland…si G Daniel Loper![](/team/roster/daniel-loper/99e8e90d-5f07-4dda-9c46-3988bbf68b75/ "Daniel Loper") at S Darcel McBath ng Broncos ay dating magkalaro sa Texas Tech…si G Cooper Carlisle at si WR Jabar Gaffney ay nagkasama sa Florida…si Raiders WR Nick Miller![](/team/roster/nick-miller/7bf9529e-a34c-4597-bfe8-db92718d590c/ "Nick Miller") at Broncos FB Spencer Larsen ay parehong taga-Mesa, Arizona…si QB Jason Campbell![](/team/roster/jason-campbell/d759a61c-ea28-46eb-900b-f5fc001be5af/ "Jason Campbell") at si RB Rock Cartwright![](/team/roster/rock-cartwright/954e2d1a-a7a8-4a98-8656-7a2d1d30c29a/ "Rock Cartwright") ay dating kalaro ni OL D'Anthony Batiste ng Denver sa Washington …ang Offensive coordinator na si Hue Jackson at si DT Justin Bannan ng Broncos ay parehong naglaro nitong nakaraang dalawang season sa Baltimore…si DT Richard Seymour at ang head coach ng Broncos na si Josh McDaniels ay ngakasama ng walong taon sa New England—si McDaniels sa iba't ibang posisyon na coach at si Seymour bilang manlalaro—mula 2001 hanggang 2008... si C Samson Satele![](/team/roster/samson-satele/38d60d6b-a28c-4778-86b3-0d29f6f609a0/ "Samson Satele") at si CB Andre' Goodman ng Broncos ay nagkasama sa Miami Dolphins noong 2007-08.