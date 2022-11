SWARCO Raiders gewinnen Austrian Bowl XXVII - holen "Double"

Die SWARCO Raiders gewannen Austrian Bowl XXVII (Foto: Schellhorn)



Die SWARCO Raiders, Bruderteam der Oakland Raiders, haben Geschichte geschrieben. Bei widrigen Wetterbedingungen setzten sie sich in Austrian Bowl XXVII im Wiener Ernst-Happel-Stadion mit 23:13 (7:0; 6:6; 7:7; 3:0) gegen die Raiffeisen Vikings Vienna durch und gewannen nur fünf Tage nach dem Triumph im Eurobowl XXV erstmals in ihrer Teamhistorie das "Double".

Es war der erste Austrian Bowl-Sieg für die Tiroler seit 2006 und zugleich die dritten Österreichische Staatsmeisterschaft der Mannschaft aus Innsbruck. Zum Mann des Spiels wurde Wide Receiver Talib Wise gewählt. Er hatte 20 Läufe für 129 Yards und erzielte alle drei Touchdowns für die Tiroler. Zusammengerechnet mit seinen Return-Yards hatte Wise 309 Gesamt-Yards.

"Ich bin so unheimlich stolz auf die Mannschaft. Was sie hier innerhalb so kurzer Zeit erreicht hat, ist nicht in Worte zu fassen", freute sich SWARCO Raiders Head Coach Shuan Fatah. "Die Vikings haben uns alles abverlangt. Sie haben ein großes Spiel gemacht. Doch wir haben heute einfach gut funktioniert und wenige Fehler gemacht. Die Chemie in der Mannschaft ist einfach unglaublich."

Im strömenden Regen von Wien brachte QB Kyle Callahan 10 von 11 Pässen für 110 Yards und einen Touchdown an. WR Jakob Dieplinger fing 4 Bälle für 49 Yards. Einziger Wermutstropfen war die Herausstellung von RB Florian Grein, der wenige Minuten vor Kickoff zum "Offensive MVP" der Saison 2011 in der Austrian Football League (AFL) gewählt wurde. S John Clements wurde als "Defensive MVP" ausgezeichnet. Auch dank ihm ließ die Defensive der SWARCO Raiders in dieser Saison nur 89 Punkte in elf Spielen zu.

"Wir hatten nur wenig Zeit, uns auf dieses Finale vorzubereiten", erklärte Wise nach dem Sieg. "Es ist einfach toll, was Coach Fatah hier auf die Beine gestellt hat. Ich bin stolz, Teil dieser einzigartigen Mannschaft zu sein."

Nach dem Kickoff der Wiener returnierte Wise den Ball bis an die 46-Yard Linie. Callahan eröffnete den Drive mit einem 6-Yard Pass auf Dieplinger. Es folgten ein 6-Yard Lauf von Grein und ein 9-Yard Pass auf WR Pascal Maier. Wenig später beendete ein Sack von LB Simon Blach den Drive und die Tiroler mussten punten. Nach dem Touchback begann Wiens Angriff an der eigenen 20-Yard Linie.

Zwei Läufe von RB Josiah Cravalho brachten den Wikingern ein First Down an der eigenen 37-Yard Linie. Auch seine nächsten beiden Läufe resultierten in First Downs. An der 32-Yard Linie angekommen, sackte DL Gerald Breymann QB Christoph Gross. Die Serie brachte aber keine Punkte. Denn der 48-Yard Field Goal Versuch von K Peter Kramberger war zu kurz.

Die SWARCO Raiders begannen ihre zweite Angriffsserie an der eigenen 26-Yard Linie. Eine Strafe gegen Wien schenkte den Tirolern ein First Down. Anschließend lief Grein 7 Yards. Dann bediente Callahan Dieplinger für 17 Yards. Eine Strafe brachte den Ball gar bis an die Wiener 29-Yard Linie. Dieplinger fing beim ersten Versuch einen 6-Yard Pass. Anschließend warf Callahan einen kurzen Pass auf Wise, der sich 23 Yards zum Touchdown durchtankte. Kicker Christian Kellner setzte den Extrapunkt zum 7:0 drauf. Zu spielen waren noch 1:03 Minuten im ersten Viertel.

Die nächste Serie der Wiener endete nach nur drei Spielzügen mit einem Punt. Nach Krambergers Punt begannen die Tiroler an der eigenen 8-Yard Linie. Ein kurzer Lauf von Grein und ein Pass auf Maier brachten ein First Down an der 21-Yard Linie. Anschließend schockten die Schiedsrichter die Tiroler, als sie Grein des Spielfeldes verwiesen. Das Team aus Innsbruck musste kurz darauf punten.

Der Punt missglückte und die Wiener starteten an der 25-Yard Linie der Tiroler. Ein Pass von Gross auf Cravalho brachte ein First Down an der 15-Yard Linie. Dort endete der Drive auch – und zwar mit einem 32-Yard Field Goal durch Kramberger. 4:52 Minuten vor Ende des zweiten Viertels führten die SWARCO Raiders nur noch mit 7:3.

Nach dem Kickoff returnierte Wise den Ball bis an die gegnerische 19-Yard Linie. Callahan eröffnete den Drive mit einem 5-Yard Lauf. Es folgte ein 9-Yard Pass auf Maier. Anschließend war es wiederum Wise, der den Weg in die Endzone fand, diesmal mit einem 5-Yard Lauf. Der Extrapunkt misslang, doch 3:30 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit bauten die SWARCO Raiders ihre Führung auf 13:3 aus.

An der 21-Yard Linie beginnend, sah alles nach einem weiteren Punt der Wiener aus. Doch beim dritten Versuch fand Gross WR Daniel Stanzel für 41 Yards an der Tiroler 29-Yard Linie. Dann fing WR Valentin Schulz einen 13-Yard Pass. Die Verteidigung der Tiroler ließ aber erneut keinen Touchdown zu. Wien verkürzte jedoch mit einem 29-Yard Field Goal von Kramberger auf 13:6. Es waren noch 16 Sekunden zu spielen.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhielten die Wiener den Ball zuerst. Sie begannen an ihrer eigenen 25-Yard Linie. Nach einem First Down durch Cravalho war DE Robert Zernickezur Stelle, um Gross für Raumverlust zu stoppen. Es folgten Strafen für 20 Yards gegen die Wiener, die kurz darauf punten mussten. Wise returnierte den Ball bis an die 41-Yard Linie der Vikings.

Zwei Läufe von Wise brachten 5 Yards. Es folgte ein Pass auf WR Andreas Pröller für ein First Down. Dann lief Wise 8 Yards und anschließend 4 Yards bis an die Wiener 17-Yard Linie. Anschließend tankte sich Wise 17 Yards bis in die Endzone durch. Nach Kellners Extrapunkt erhöhten die SWARCO Raiders auf 20:6. Es waren noch 6:30 Minuten im dritten Viertel zu absolvieren.

Beim nächsten Drive der Vikings fand Gross erneut Stanzel, diesmal für 39 Yards. Nur zwei Spielzüge später warf Gross einen 27-Yard Touchdown-Pass auf WR Chauncey Calhoun. Nach Krambergers Extrapunkt führten die SWARCO Raiders 4:28 Minuten vor Ende des dritten Viertels nur noch mit 20:13.

Der nächste Ballbesitz der SWARCO Raiders endete mit einem Punt nach nur drei Spielzügen. Nach Callahans Punt erhielten die Wiener den Ball an ihrer eigenen 25-Yard Linie zurück. Wien setzte bei den schlechten Bedingungen vermehrt aufs Laufspiel und gelangte damit bis an die Mittellinie. Doch ein Sack von Zernicke zwang die Wiener zu einem Punt. Wise trug den Ball bis an die 45-Yard Linie der Tiroler zurück.

Beim ersten Versuch lief Wise bis an die gegnerische 34-Yard Linie. Anschließend machte er 5 Yards gut. Dann sprintete Callahan 8 Yards und 2 Yards. Eine Strafe gegen Wien brachte den Ball an die 14-Yard Linie der Vikings. Doch beim folgenden Spielzug eroberte LB Christopher James nach einem schlechten Snap den Ball an der 16-Yard Linie. Doch die Defensive der Tiroler war zur Stelle und zwang die Wikinger zum Punt.

Die SWARCO Raiders erhielten den Ball an ihrer eigenen 19-Yard Linie zurück. Zwei Läufe von Wise brachten 6 Yards Raumgewinn. Eine Strafe kostete die Tiroler 5 Yards. Ein Pitch von Callahan auf Wise brachte ein First Down an der 34-Yard Linie. Nach zwei kurzen Läufen fand Wise eine Lücke und rannte bis an die Wiener 27-Yard Linie. Die Defensive der Vikings verhinderte ein weiteres First Down. Doch Kellner punktete mit einem 41-Yard Field Goal 75 Sekunden vor dem Ende des vierten Viertels und erhöhte die Führung der SWARCO Raiders auf 23:13.