Mitmachen und gewinnen beim 2011 International Fan of the Week Contest

Auch in diesem Jahr gibt es wieder das Gewinnspiel zum "Raiders.com International Fan of the Week". Wenn Ihr also nicht in den USA lebt, dann erzählt uns, was Euch so an den Oakland Raiders fasziniert und warum die "Silver and Black" Euer Lieblingsteam sind.

Unter allen Teilnehmern verlosen wir jede Woche ein Foto einer Raiders-Legende mit personalisiertem Autogramm und eine Raiders-Flagge (Größe ca. 92x152 cm)*.

Über die Jahre haben sich Fans aus den Deutschland, der Schweiz, Österreich, den Niederlanden, England, Italien, Mexiko, Kolumbien, Kanada, Schottland, Japan, Frankreich, Brasilien, Belgien und vielen anderen Nationen bei uns gemeldet und uns Ihre Geschichte erzählt.

Um mitzumachen, schickt uns einen Text mit maximal 500 Wörtern und ein Foto von Euch in Eurem Raiders Outfit. Schickt alles zusammen mit Euren persönlichen Daten (Name, Adresse, Alter, Telefonnummer, Email-Adresse) und dem Satz "I agree to be bound by the terms and conditions of the 2011 Raiders.com International Fan of the Week Contest Official Rules" an contests@raiders.com. Bevor Ihr mitspielt, lest Euch bitte die Teilnahmebedingungen durch.

*Teilnahmebedingungen für das "2011 Raiders.com International Fan of the Week" Gewinnspiel:

1) PREISE: Aus allen teilnahmeberechtigten Einsendungen (wie nachfolgend definiert) wird zufällig vom 13. Mai bis zum 31. Dezember 2011 jede Woche ein Gewinner gezogen, der ein personalisiertes, unterschriebenes Foto einer Oakland Raiders Legende und eine Raiders-Flagge (Größe ca. 92x152 cm) bekommt. Für den Fall, dass internationale Versandregelungen oder andere Bestimmungen den Versand der Flagge behindern oder nach eigenem Ermessen der Raiders undurchführbar machen, bekommt der Gewinner einen Geschenkgutschein für den Raiders Onlineshop auf www.raiders.com im Wert von 35 US Dollar. Die Gewinner werden per Email, Telefon, Post oder einem anderen Express-Lieferservice benachrichtigt. Sollten sämtliche Versuche, einen Gewinner zu kontaktieren, erfolglos bleiben, die Benachrichtigung zurückgesandt, nicht beantwortet oder als unzustellbar erachtet werden, verfällt der Gewinn und ein anderer Gewinner wird zufällig ausgewählt.

2) EINSENDESCHLUSS: Um beim "2011 Raiders.com International Fan of the Week"-Gewinnspiel (künftig Gewinnspiel genannt) gewinnberechtigt zu sein, muss eine und nur eine Einsendung (wie hier definiert) in einer Art und Weise eingereicht werden, die den Empfang bis Mitternacht am 31. Dezember 2011 (pazifischer Zeit) gewährleistet.

3) WIE DU TEILNIMMST: Um am Gewinnspiel teilzunehmen, musst Du (1) ein Essay von 500 oder weniger Worten einreichen, der erklärt, warum Du der "Raiders' Biggest Fan" bist, (2) ein Foto beifügen, auf dem Du etwas tust, das mit den Raiders zu tun hat, oder auf dem Du Dein Lieblings-Raiders-Outfit trägst, (3) Deinen Namen, Adresse, Alter und Telefonnummer in die Email schreiben und (4) den Satz "I agree to be bound by the terms and conditions of the 2011 Raiders.com International Fan of the Week Contest Official Rules" der Email ("Einsendung") beifügen. Alle Einsendungen müssen per Email an contests@raiders.com geschickt werden und vor Mitternacht am 31. Dezember 2011 (pazifischer Zeit) eingehen. Alle Teilnehmer stimmen zu, dass alle Entscheidungen der Oakland Raiders endgültig sind. Außerdem verzichten die Teilnehmer auf jegliches Recht, Entscheidungen der Oakland Raiders anzufechten. Die Teilnehmer stimmen ausdrücklich zu, den Bestimmungen und Bedingungen dieser offiziellen Regeln verpflichtet zu sein und stimmen ausdrücklich allen Bestimmungen und Bedingungen, die hier und vor allem in Abschnitt 4 dargelegt werden, zu.Wenn Du per Post teilnehmen möchtest, sende Dein Essay und Foto zusammen mit Namen, Postadresse, Alter, Telefonnummer, Emailadresse und dem Satz " I agree to be bound by the terms and conditions of the 2011 Raiders.com International Fan of the Week Contest Official Rules" an die Oakland Raiders, Attn: 2011 Raiders.com International Fan of the Week Contest, 1220 Harbor Bay Pkwy, Alameda, CA 94502, USA. Nur eine Einsendung pro Person ist zulässig. Doppelte Einsendungen werden aussortiert und Teilnehmer, die mehrere Einsendungen einreichen, sind nicht berechtigt einen Preis zu gewinnen. EIN EINKAUF IST NICHT NOTWENDIG. Die Gewinner werden nach Ermessen der Raiders basierend auf Originalität, Kreativität, Leidenschaft für die Raiders und dem allgemeinen Inhalt des Essays bestimmt. Jeder Teilnehmer und/oder Gewinner stimmt ausdrücklich der gesetzlich erlaubten Nutzung seines/ihres Namens, Bildes und biografischen Informationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Raiders oder eines Sponsors ohne weitere Entlohnung zu. Die Gewinner sind allein verantwortlich für jegliche Steuern auf Gewinne. Gewinne sind nicht übertragbar, können nicht ersetzt oder gegen Geld getauscht werden. Die Raiders sind nicht verantwortlich für falsche oder nicht akkurate Einsendeinformationen, gleich ob verursacht durch technische Probleme oder menschliche Fehler. Die Gewinnchancen hängen von der Anzahl der gewinnberechtigte Einsendungen ab. Die Gewinner werden ein Mal per Email, Telefon, US Mail oder einem anderen Lieferservice benachrichtigt. Sollte jeder Versuch, einen Gewinner zu kontaktieren, erfolglos bleiben, die Benachrichtigung zurückgesandt, nicht beantwortet oder als unzustellbar erachtet werden, verfällt der Gewinn und ein anderer Gewinner wird zufällig ausgewählt.

4) EIGNUNG UND HAFTUNG: Der Wettbewerb steht jedem offen, der außerhalb der 50 Vereinigten Staaten wohnt, in den Ländern lebt, in denen der Wettbewerb und diese offiziellen Regeln erlaubt sind, über 18 (achtzehn) Jahre alt ist und eine gültige Einsendung einreicht. Angestellte, Funktionäre und Direktoren der Oakland Raiders, Raider Image, LLC oder deren Tochtergesellschaften, Angestellte und Direktoren oder deren direkte Familienangehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Rechtsunwirksam wo dies per Gesetz verboten ist.

Mit dem Einreichen einer Einsendung oder dem Akzeptieren eines Preises stimmen alle Teilnehmer ausdrücklich zu, für immer auf das Klagerecht gegen die Oakland Raiders ("Raiders"), ihre früheren oder gegenwärtigen Partner, Eigentümer (und die gegenwärtigen oder früheren Funktionäre, Direktoren, Anteilseigner, Partner, Mitglieder, Bevollmächtigte und Angestellte eines Eigentümers), Angestellte, Agenten, Anwälte, Direktoren, Funktionäre, Anteilseigner, Lieferanten, Erben, Bevollmächtigte und Versicherer (gesammelt "Parteien in Verbindung mit den Raiders") zu verzichten und verzichten auf alle Ansprüche, Schulden, Haftbarkeiten, Forderungen, Auflagen, Kosten, Gebühren, Ausgaben, Taten und Gründe für Taten jeglicher Art und jeder Natur, jeden Charakters und jeder Beschreibung (gesammelt "Ansprüche"), bekannt und unbekannt, einschließlich, aber nicht begrenzt auf alle Ansprüche, die in Verbindung mit diesem Wettbewerb, diesen offiziellen Regeln, der Teilnahme, der Unaufmerksamkeit der Raiders oder einer mit den Raiders in Verbindung stehen Partei, der Annahme, dem Besitz, Missbrauch oder Gebrauch eines Preises, jeglicher Reise zu oder vom oder Aufenthalt im McAfee Coliseum und jeglicher Teilnahme am Wettbewerb stehen oder daraus resultieren. Durch das Einreichen einer Einsendung vertritt und gewährleistet der Teilnehmer, dass er oder sie das Recht hat, auf die hier dargelegten Ansprüche zu verzichten und stimmt ausdrücklich zu, auf die Bestimmungen von Sektion 1542 des California Civil Code zu verzichten, welche vorsieht:

"A general release does not extend to claims which the creditor does not know or suspect to exist in his favor at the time of executing the release, which if known by him must have materially affected his settlement with the debtor."

Durch die Teilnahme oder das Akzeptieren eines Preises stimmen die Teilnehmer und Gewinner außerdem ausdrücklich zu, zu jeder Zeit die Raiders und alle in Verbindung mit den Raiders stehenden Parteien zu verteidigen und freizustellen von und gegen alle Ansprüche jeglicher Art oder Natur (einschließlich Anwaltskosten und Ausgaben), die aus dem Wettbewerb entstehen oder in irgendeiner Verbindung mit dem Wettbewerb, diesen offiziellen Regeln, der Teilnahme, der Unaufmerksamkeit der Raiders oder einer mit den Raiders in Verbindung stehen Partei, der Annahme, dem Besitz, Missbrauch oder Gebrauch eines Preises, jeglicher Reise zu oder vom oder Aufenthalt im McAfee Coliseum und jeglicher Teilnahme am Wettbewerb stehen oder daraus resultieren.

5) Die Raiders sind nicht verantwortlich für falsche oder nicht akkurate Einsendeinformationen, gleich ob verursacht durch technische Probleme oder menschliche Fehler, die während der Bearbeitung der Einsendungen entstehen können.

6) Die Raiders behalten sich das Recht vor, nach ihrem eigenen Ermessen zu jeder Zeit den Wettbewerb zu beenden, modifizieren oder auszusetzen. Die Raiders behalten sich außerdem vor, jeden in diesen Regeln oder in jeder anderen Veröffentlichung aufgeführten Preis durch einen ähnlichen Preis oder einen von gleichem oder höherem Wert zu ersetzen. Die Raiders haben das Recht, zu jeder Zeit einen Preis zurück zu nehmen, wenn der Teilnehmer sich in Verbindung mit dem Wettbewerb in einer Weise verhält, die nach dem Ermessen der Raiders anstößig, schikanös, bedrohlich, abstoßend oder gewalttätig ist.