Pat Sims bleibt bei den Raiders

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Die Oakland Raiders und DT Pat Sims haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Dies gab General Manager Reggie McKenzie bekannt.

Vergangene Saison war die erste von Sims für die "Silver and Black". Er stand erstmals in seiner Karriere in allen 16 Saisonspielen in der Startformation. Dabei erzielte er 49 Tackles (31 solo) und 2 Sacks. Am 22. Dezember hatte er eines der besten Spiele seiner Karriere: Er kam gegen San Diego auf 13 Tackles (8 solo) und einen Sack.

Vor seiner Zeit in Oakland spielte Sims fünf Jahre für die Cincinnati Bengals. Insgesamt absolvierte er in der NFL bisher 76 Spiele (39 Starts) und erzielte 228 Tackles (129 solo), 7 Sacks und forcierte und eroberte je einen Fumble. Weiterhin fing er eine Interception und wehrte einen Pass ab.