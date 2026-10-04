Live Game Updates: Raiders vs. Chiefs | Week 4

View photos from the Raiders' regular season Week 4 matchup against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
Oct 04, 2026 at 01:25 PM
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Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
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Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
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Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
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Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
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Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
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Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
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