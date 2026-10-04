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Live Game Updates: Raiders vs. Chiefs | Week 4

Oct 04, 2026 at 01:25 PM
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Raiders.com Staff

Gameday Photos: Week 4 vs. Chiefs

View photos from the Raiders' regular season Week 4 matchup against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) and cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) and cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) and cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) and cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders defense during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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The Las Vegas Raiders defense during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle DJ Glaze (71) and tight end Ian Thomas (80) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tackle DJ Glaze (71) and tight end Ian Thomas (80) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Spencer Burford (70) and tight end Ian Thomas (80) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders guard Spencer Burford (70) and tight end Ian Thomas (80) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) and tight end Ian Thomas (80) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) and tight end Ian Thomas (80) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Lucas Peltier/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97), linebacker Nakobe Dean (17) and cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97), linebacker Nakobe Dean (17) and cornerback Eric Stokes (5) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders defense during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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The Las Vegas Raiders defense during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders offense during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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The Las Vegas Raiders offense during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) and running back Dylan Laube (23) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) and running back Dylan Laube (23) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35), safety Treydan Stukes (31) and linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35), safety Treydan Stukes (31) and linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) and linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) and linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) and linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) and linebacker Nakobe Dean (17) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) and running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) and running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
62 / 127

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) and defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) and defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) and defensive tackle Adam Butler (69) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) and defensive tackle Adam Butler (69) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
70 / 127

Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
71 / 127

Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
74 / 127

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
75 / 127

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
76 / 127

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
77 / 127

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
79 / 127

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
81 / 127

Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
82 / 127

Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
83 / 127

Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
84 / 127

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
85 / 127

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) and running back Dylan Laube (23) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) and running back Dylan Laube (23) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) and defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
92 / 127

Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) and defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and defensive tackle Adam Butler (69) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and defensive tackle Adam Butler (69) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) and defensive end Malcolm Koonce (51) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) and defensive end Malcolm Koonce (51) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98), safety Treydan Stukes (31) and safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98), safety Treydan Stukes (31) and safety Jeremy Chinn (11) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
103 / 127

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and tackle DJ Glaze (71) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and tackle DJ Glaze (71) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and the defense during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and the defense during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) and wide receiver Malik Benson (19) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) and wide receiver Malik Benson (19) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) and wide receiver Malik Benson (19) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) and wide receiver Malik Benson (19) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) and wide receiver Malik Benson (19) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) and wide receiver Malik Benson (19) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) and tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) and tight end Brock Bowers (89) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders wide receiver Cody White (82) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.

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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during the regular season game against the Kansas City Chiefs at Allegiant Stadium.
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