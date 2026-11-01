Top social reactions from Raiders' Week 8 win over Jets

View photos from the Raiders' regular season Week 8 matchup against the New York Jets at MetLife Stadium.
Nov 01, 2026 at 01:37 PM
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