Nueva York, primera parada en exigente gira para los Raiders

Después de disputar apenas tres de sus primeros siete partidos fuera de casa, los Raiders tendrán que acostumbrarse a jugar en territorio rival, ya que cuatro de sus próximos cinco compromisos serán como visitantes. La exigente racha comienza este domingo en Nueva York ante los Jets.

Las Vegas llega con marca de 3-4 tras cuatro derrotas consecutivas y buscará cambiar el rumbo ante un equipo de los Jets que, pese a tener récord de 2-5, cuenta con una defensa capaz de representar un reto importante.

Uno de los principales desafíos para la ofensiva de los Malosos será encontrar la manera de producir ante una defensiva de Nueva York que ocupa el noveno lugar de la NFL en yardas totales permitidas y el quinto en defensa contra el pase. Además, los Jets permiten apenas 21.4 puntos por partido, la decimotercera mejor cifra de la liga.

"Están haciendo un gran trabajo provocando balones sueltos, he enfrentado a equipos dirigidos por Aaron Glenn desde sus tiempos en Detroit, donde hizo un gran trabajo, y el año pasado también jugué contra él cuando estaba con Atlanta", dijo el mariscal de campo Kirk Cousins sobre el rival en turno. "Tengo mucho respeto por él, su equipo, su esquema y sus jugadores. Conozco a algunos de los elementos de esa defensiva, así que será un buen desafío para nosotros. Tenemos que encontrar la manera de salir de gira y conseguir una victoria".

La misión de Cousins será mantener la disciplina, proteger el balón y aprovechar las oportunidades que presente la defensiva rival. El quarterback de los Raiders suma 1,877 yardas por pase, 16 touchdowns y un porcentaje de pases completos de 62.6 después de siete partidos. También ha demostrado capacidad para responder cuando enfrenta presión: ha completado 45 de 85 intentos para 597 yardas, cinco touchdowns y una intercepción bajo esas circunstancias, con un rating de 90.2. Sus cinco pases de anotación bajo presión están empatados como la mayor cantidad en la NFL.