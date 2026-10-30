Nueva York, primera parada en exigente gira para los Raiders

Después de disputar apenas tres de sus primeros siete partidos fuera de casa, los Raiders tendrán que acostumbrarse a jugar en territorio rival, ya que cuatro de sus próximos cinco compromisos serán como visitantes. La exigente racha comienza este domingo en Nueva York ante los Jets.
Las Vegas llega con marca de 3-4 tras cuatro derrotas consecutivas y buscará cambiar el rumbo ante un equipo de los Jets que, pese a tener récord de 2-5, cuenta con una defensa capaz de representar un reto importante.
Uno de los principales desafíos para la ofensiva de los Malosos será encontrar la manera de producir ante una defensiva de Nueva York que ocupa el noveno lugar de la NFL en yardas totales permitidas y el quinto en defensa contra el pase. Además, los Jets permiten apenas 21.4 puntos por partido, la decimotercera mejor cifra de la liga.
"Están haciendo un gran trabajo provocando balones sueltos, he enfrentado a equipos dirigidos por Aaron Glenn desde sus tiempos en Detroit, donde hizo un gran trabajo, y el año pasado también jugué contra él cuando estaba con Atlanta", dijo el mariscal de campo Kirk Cousins sobre el rival en turno. "Tengo mucho respeto por él, su equipo, su esquema y sus jugadores. Conozco a algunos de los elementos de esa defensiva, así que será un buen desafío para nosotros. Tenemos que encontrar la manera de salir de gira y conseguir una victoria".
La misión de Cousins será mantener la disciplina, proteger el balón y aprovechar las oportunidades que presente la defensiva rival. El quarterback de los Raiders suma 1,877 yardas por pase, 16 touchdowns y un porcentaje de pases completos de 62.6 después de siete partidos. También ha demostrado capacidad para responder cuando enfrenta presión: ha completado 45 de 85 intentos para 597 yardas, cinco touchdowns y una intercepción bajo esas circunstancias, con un rating de 90.2. Sus cinco pases de anotación bajo presión están empatados como la mayor cantidad en la NFL.
"Queremos ser disciplinados, ejecutar de manera excelente, proteger el balón, ser explosivos y contar con jugadores capaces de hacer grandes jugadas", es como describió Cousins la identidad que quiere tener la ofensiva del equipo, sin importar las circunstancias o el rival de cada semana. "La manera de conseguirlo puede variar de una semana a otra, pero, sin importar qué, queremos ser una ofensiva explosiva, capaz de vencer a los rivales de distintas maneras y ser muy versátil".
Del otro lado del balón, la defensa de Las Vegas tendrá que encontrar respuestas ante una ofensiva encabezada por Geno Smith, rostro conocido para la Raider Nation, ya que el año pasado defendió los colores plata y negro, al igual que los linieros ofensivos Dylan Parham y Jordan Meredith, quienes ahora forman parte de los Jets.
"Es muy emocionante, conozco bien a esos muchachos", aseguró el ala defensiva Maxx Crosby sobre la familiaridad de estos ex-Raiders. "Tienen muchos buenos jugadores y son un gran equipo, no los estamos subestimando. Volvemos a jugar de visita, es un viaje largo, y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para estar preparados y conseguir la victoria. Ese ha sido nuestro único enfoque".
Los Raiders también realizaron movimientos importantes en su plantilla de cara al encuentro. El receptor abierto Dont'e Thornton Jr. fue activado de la lista de reservas lesionados y regresó al roster avtivo. Para abrirle espacio, el equipo dejó en libertad al liniero defensivo Jonah Laulu, quien posteriormente fue reclamado por los Tennessee Titans.
Además, Las Vegas abrió la ventana de 21 días para que el receptor Jack Bech pueda regresar a la plantilla de 53 jugadores, después de permanecer cuatro semanas en la lista IR. El equipo tendrá ahora la oportunidad de evaluar su progreso antes de tomar una decisión sobre su reincorporación al roster activo.
En la línea ofensiva, Trey Zuhn podría tener una oportunidad importante e inminente. El novato ha recibido repeticiones con la primera unidad durante las prácticas de esta semana, mientras los Raiders continúan evaluando sus opciones en la posición de guardia derecho, donde ha existido una rotación entre Jackson Powers-Johnson y Caleb Rogers.
"Tengo muchísima confianza", declaró Zuhn sobre la posibilidad de asumir esa responsabilidad. "El equipo cree que puedo recibir esas repeticiones en esa posición, así que voy a aprovecharlas y jugar con confianza. Sé que puedo hacerlo".
Entre los jugadores que volverán a tener una responsabilidad importante está Dylan Laube, quien fue elegido como uno de los capitanes para este encuentro junto a Ashton Jeanty y Maxx Crosby. Los tres se han convertido en los primeros jugadores de los Raiders en ser seleccionados como capitanes en múltiples ocasiones durante la temporada 2026.
How to watch, listen to and livestream Raiders vs. Jets
Raiders vs. Jets | Sunday, November 1 at 10:00 AM PDT
TV BROADCAST: FOX
RADIO: Raider Nation Radio 920AM, KOMP 92.3 The Rock Station, and SiriusXM
Radio Pre-Game Show: 8:00 AM PDT
Laube ha sido especialmente productivo en equipos especiales. Sus 31.1 yardas por regreso de patada de salida encabezan actualmente la NFL, y sus cuatro regresos de 40 yardas o más también representan la mayor cantidad de la liga.
"La versatilidad es fundamental", es como el entrenador en jefe Klint Kubiak explicó cómo Laube contribuye al equipo. "Si puedes jugar en las cuatro fases de equipos especiales y también producir de tu lado del balón, tienes valor en esta liga. Él tiene mucho valor para nuestro equipo por su ética de trabajo, la manera en que hace las cosas y el tipo de persona que es. Ha hecho jugadas para nosotros y, conforme las haces, las expectativas aumentan".
Después de cuatro derrotas consecutivas, los Raiders saben que necesitan encontrar respuestas en distintas áreas. Kubiak señaló que el trabajo del staff de coacheo no se limita a corregir un solo aspecto, sino que implica una evaluación constante para mejorar las debilidades del equipo y continuar desarrollando a sus jugadores.
"Hay muchas cosas en las que estamos trabajando y sobre las que estamos siendo intencionales. Ojalá fuera solamente una, pero nunca es así", dijo Kubiak. "Ya sea que estés en un equipo con marca de 3-4 o en uno invicto, siempre estás buscando mejorar tus debilidades y hacer que tus jugadores sean mejores, incluyendo a los jóvenes que algún día tendrán su oportunidad de jugar. Esa es parte del trabajo: prepararte para una semana y, al mismo tiempo, prepararte para el futuro".
Con una ofensiva que buscará recuperar su ritmo, una defensiva que necesita limitar las oportunidades del rival y equipos especiales encabezados por el explosivo Dylan Laube, Las Vegas tendrá una nueva oportunidad de responder en un momento importante de la temporada.
El objetivo es claro: regresar de Nueva York con una victoria y comenzar a cambiar el rumbo de su campaña.
As the Raiders prepare for their Week 8 matchup against the New York Jets, take a look back at their past matchups through the years.