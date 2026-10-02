Raiders y Jefes listos para duelo entre invictos

Para conseguirlo, Las Vegas tendrá que mantener el mismo nivel de agresividad que los ha caracterizado desde el comienzo de la campaña y continuar buscando el balón en cada jugada.

"Tienes que pensarlo mentalmente", es como Dean explicó la manera en la que abordan el robarle el ovoide al rival. "Puedes practicarlo todo lo que quieras, pero tienes que tener el balón en la mente para que, cuando llegue el partido, sigas buscándolo una y otra vez".

El reto también incluirá contener el ataque terrestre de los Jefes. Kenneth Walker III lidera actualmente la NFL con 360 yardas por medio de acarreos, mientras que Kansas City ha promediado 29.3 puntos por encuentro, la misma cifra que los Raiders después de tres semanas.

Los Raiders no llegarán completamente sanos a este importante compromiso. Jackson Powers-Johnson no pudo participar en los entrenamientos de esta semana debido a la lesión en la ingle que sufrió ante los Santos y ha sido descartado para el partido del domingo. Caleb Rogers será quien ocupe su lugar en la línea ofensiva titular.

"Tiene que ser un esfuerzo de todos. Quien esté activo para ese partido tiene que estar listo para jugar", es como el centro Tyler Linderbaum dice que dicha unidad se mantiene preparada para los eventuales cambios que se den. "Todos se preparan como si fueran a ser titulares y, cuando llega tu momento, tienes que estar listo".

Para una línea ofensiva que enfrentará a una defensa de Kansas City encabezada por Chris Jones, la comunicación, la confianza y la ejecución serán fundamentales, ya que pueden generar presión desde diferentes frentes

Otra de las novedades de la semana llegó en la posición de receptor. Después de haber sido elevado del equipo de prácticas para los primeros tres partidos y convertirse en una de las historias más llamativas del arranque de temporada, Cody White fue firmado al roster activo de 53 jugadores. Jack Bech, por su parte, fue colocado en la lista de reservas lesionados y se perderá al menos los próximos cuatro encuentros.

White ha aprovechado cada oportunidad que ha recibido. En sus primeras tres recepciones de la temporada consiguió tres touchdowns, cada uno siendo clave para que Las Vegas regrese a casa con marca perfecta tras obtener victorias en patio ajeno en Los Ángeles y Nueva Orleans.

Ahora tendrá la oportunidad de seguir aportando ya como integrante del roster activo.

"Es grandioso tener esa oportunidad, que te la den y poder salir a seguir ayudando al equipo a conseguir victorias. Estoy emocionado", aseguró White. "Todo se reduce a mi preparación. Llegar todos los días y, cuando me den la oportunidad, hacer jugadas. También visualizar esas cosas cuando no tienes oportunidades: pensar qué harías si las tuvieras".

Y esa mentalidad encaja perfectamente con lo que los Raiders han demostrado durante sus primeras tres semanas: aprovechar las oportunidades cuando se presentan.

Kansas City no llega a Las Vegas simplemente como otro rival divisional. Los Jefes tienen marca de 3-0 por quinta ocasión durante la era de Patrick Mahomes y han superado a sus rivales por un total de 415 yardas combinadas entre las primeras tres semanas.

Por su parte, los Raiders llegan después de remontar un déficit de 11 puntos en Nueva Orleans para mantenerse invictos. Ahora regresan a casa para un partido que representa una prueba distinta, frente a un rival con el que existe una historia profunda dentro de la división oeste de la conferencia americana.

Pero el enfoque dentro del vestidor no está en todo lo que podría significar una victoria, ni tampoco en lo que ya consiguieron. Está en el siguiente partido.

"No puedes enfocarte en el pasado. No puedes mirar demasiado lejos hacia adelante. Tenemos que enfocarnos en el día a día, dominar los detalles, estar donde están nuestros pies", es como puntualizó Maxx Crosby la forma de pensar del equipo. "Eso ha sido nuestro enfoque y eso es lo que nos ha llevado hasta donde estamos".

Tres victorias ya están en el bolsillo. Ahora, los Raiders tendrán que demostrar nuevamente que pueden ejecutar, competir y cerrar un partido ante otro equipo que todavía no conoce la derrota.