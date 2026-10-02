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Raiders y Jefes listos para duelo entre invictos

Oct 02, 2026 at 12:15 PM
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Harry Ruiz

Raiders.com Contributor

El arranque de temporada 2026 de los Raiders ha superado expectativas, pero dentro del vestidor de Las Vegas hay algo que tienen muy claro: los primeros tres triunfos no significan nada si no son capaces de seguir construyendo sobre ellos.

La siguiente oportunidad llegará este domingo, cuando los Raiders reciban a los Jefes de Kansas City Chiefs en el Estadio Allegiant en un duelo entre dos de los cinco equipos que siguen invictos en la NFL.

Ambos llegan con marca de 3-0, algo que nunca había ocurrido en un enfrentamiento de temporada regular entre estas dos franquicias. Además, Las Vegas tiene la oportunidad de comenzar una campaña con cuatro victorias consecutivas por primera vez desde 2002.

Pero para los Malosos, el mensaje durante toda la semana ha sido el mismo: dejar atrás lo ocurrido en las primeras tres semanas y concentrarse completamente en el reto que representa Kansas City.

"Es muy temprano. No quieres caer en la trampa de pensar: 'Dios mío, lo logramos. Ya lo desciframos. Ya estamos aquí'", aseguró Maxx Crosby al hablar sobre la importancia de mantener la concentración. "Tienes que estar enfocado en cuál es la misión. No llegas a la postemporada con tres victorias. Tenemos mucho trabajo por hacer y tenemos un enorme rival divisional, los Jefes de Kansas City".

Si hay una unidad que ha marcado la pauta durante el inicio perfecto de los Raiders, es la defensa. Las Vegas ha provocado nueve pérdidas de balón en sus primeros tres partidos, incluida la primera del encuentro inaugural, una intercepción del novato Treydan Stukes. El safety ya regresó a los entrenamientos tras completar el protocolo de conmociones cerebrales y está listo para volver al terreno de juego ante uno de los mayores desafíos de la temporada: Patrick Mahomes y una ofensiva de Kansas City que se encuentra entre las mejores de la NFL.

"Estamos hablando de Patrick Mahomes y él es el mejor de los mejores", dijo el linebacker Nakobe Dean. "Tenemos que confiar en nuestro plan de juego, en lo que los entrenadores nos dan durante la semana, hacer nuestro trabajo y jugar al nivel de nuestro estilo".

Para conseguirlo, Las Vegas tendrá que mantener el mismo nivel de agresividad que los ha caracterizado desde el comienzo de la campaña y continuar buscando el balón en cada jugada.

"Tienes que pensarlo mentalmente", es como Dean explicó la manera en la que abordan el robarle el ovoide al rival. "Puedes practicarlo todo lo que quieras, pero tienes que tener el balón en la mente para que, cuando llegue el partido, sigas buscándolo una y otra vez".

El reto también incluirá contener el ataque terrestre de los Jefes. Kenneth Walker III lidera actualmente la NFL con 360 yardas por medio de acarreos, mientras que Kansas City ha promediado 29.3 puntos por encuentro, la misma cifra que los Raiders después de tres semanas.

Los Raiders no llegarán completamente sanos a este importante compromiso. Jackson Powers-Johnson no pudo participar en los entrenamientos de esta semana debido a la lesión en la ingle que sufrió ante los Santos y ha sido descartado para el partido del domingo. Caleb Rogers será quien ocupe su lugar en la línea ofensiva titular.

"Tiene que ser un esfuerzo de todos. Quien esté activo para ese partido tiene que estar listo para jugar", es como el centro Tyler Linderbaum dice que dicha unidad se mantiene preparada para los eventuales cambios que se den. "Todos se preparan como si fueran a ser titulares y, cuando llega tu momento, tienes que estar listo".

Para una línea ofensiva que enfrentará a una defensa de Kansas City encabezada por Chris Jones, la comunicación, la confianza y la ejecución serán fundamentales, ya que pueden generar presión desde diferentes frentes

Otra de las novedades de la semana llegó en la posición de receptor. Después de haber sido elevado del equipo de prácticas para los primeros tres partidos y convertirse en una de las historias más llamativas del arranque de temporada, Cody White fue firmado al roster activo de 53 jugadores. Jack Bech, por su parte, fue colocado en la lista de reservas lesionados y se perderá al menos los próximos cuatro encuentros.

White ha aprovechado cada oportunidad que ha recibido. En sus primeras tres recepciones de la temporada consiguió tres touchdowns, cada uno siendo clave para que Las Vegas regrese a casa con marca perfecta tras obtener victorias en patio ajeno en Los Ángeles y Nueva Orleans.

Ahora tendrá la oportunidad de seguir aportando ya como integrante del roster activo.

"Es grandioso tener esa oportunidad, que te la den y poder salir a seguir ayudando al equipo a conseguir victorias. Estoy emocionado", aseguró White. "Todo se reduce a mi preparación. Llegar todos los días y, cuando me den la oportunidad, hacer jugadas. También visualizar esas cosas cuando no tienes oportunidades: pensar qué harías si las tuvieras".

Y esa mentalidad encaja perfectamente con lo que los Raiders han demostrado durante sus primeras tres semanas: aprovechar las oportunidades cuando se presentan.

Kansas City no llega a Las Vegas simplemente como otro rival divisional. Los Jefes tienen marca de 3-0 por quinta ocasión durante la era de Patrick Mahomes y han superado a sus rivales por un total de 415 yardas combinadas entre las primeras tres semanas.

Por su parte, los Raiders llegan después de remontar un déficit de 11 puntos en Nueva Orleans para mantenerse invictos. Ahora regresan a casa para un partido que representa una prueba distinta, frente a un rival con el que existe una historia profunda dentro de la división oeste de la conferencia americana.

Pero el enfoque dentro del vestidor no está en todo lo que podría significar una victoria, ni tampoco en lo que ya consiguieron. Está en el siguiente partido.

"No puedes enfocarte en el pasado. No puedes mirar demasiado lejos hacia adelante. Tenemos que enfocarnos en el día a día, dominar los detalles, estar donde están nuestros pies", es como puntualizó Maxx Crosby la forma de pensar del equipo. "Eso ha sido nuestro enfoque y eso es lo que nos ha llevado hasta donde estamos".

Tres victorias ya están en el bolsillo. Ahora, los Raiders tendrán que demostrar nuevamente que pueden ejecutar, competir y cerrar un partido ante otro equipo que todavía no conoce la derrota.

El domingo, el invicto estará en juego en Allegiant Stadium.

Practice Photos: Friday 10.02.26

The Raiders prep for their Week 4 matchup against the Chiefs during practice at Intermountain Health Performance Center.

Las Vegas Raiders center Will Putnam (67) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders center Will Putnam (67) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver coach Zach Azzanni during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver coach Zach Azzanni during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) and assistant strength and conditioning coach Tevin Duncan during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) and assistant strength and conditioning coach Tevin Duncan during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tackle Niklas Henning (73) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Niklas Henning (73) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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A Las Vegas Raiders helmet during practice at Intermountain Health Performance Center.
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A Las Vegas Raiders helmet during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders linebackers coach Ronell Williams during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebackers coach Ronell Williams during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders assistant offensive line coach Ben Wilkerson during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders assistant offensive line coach Ben Wilkerson during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders offensive quality control coach Torrey Gill during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders offensive quality control coach Torrey Gill during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders senior defensive assistant Al Holcomb during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders senior defensive assistant Al Holcomb during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Folorunso Fatukasi (94) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tight end Patrick Gurd (45) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Patrick Gurd (45) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak and offensive line coach Rick Dennison during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak and offensive line coach Rick Dennison during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders during practice at Intermountain Health Performance Center.
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The Las Vegas Raiders during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders guard Spencer Burford (70) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Spencer Burford (70) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Charles Grant (60) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Charles Grant (60) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle DJ Glaze (71) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle DJ Glaze (71) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders guard Evan Neal (72) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Evan Neal (72) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9), wide receiver Tre Tucker (1) and wide receiver coach Zach Azzanni during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9), wide receiver Tre Tucker (1) and wide receiver coach Zach Azzanni during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and defensive end Kwity Paye (95) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) and defensive end Kwity Paye (95) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders long snapper Alex Ward (47) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders long snapper Alex Ward (47) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Phillip Dorsett II (16) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Phillip Dorsett II (16) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Phillip Dorsett II (16) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Phillip Dorsett II (16) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders offensive coordinator Andrew Janocko and quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders offensive coordinator Andrew Janocko and quarterback Kirk Cousins (8) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Deven Thompkins (83) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Phillip Dorsett II (16) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Phillip Dorsett II (16) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) and wide receiver coach Zach Azzanni during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) and wide receiver coach Zach Azzanni during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders General Manager John Spytek and assistant general manager Brian Stark during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders General Manager John Spytek and assistant general manager Brian Stark during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (4) during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders defense during practice at Intermountain Health Performance Center.
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The Las Vegas Raiders defense during practice at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders quarterbacks coach Mike Sullivan during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterbacks coach Mike Sullivan during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Evan Neal (72) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Evan Neal (72) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) and offensive coordinator Andrew Janocko during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) and offensive coordinator Andrew Janocko during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during practice at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) during practice at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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The Raiders hosted a Junior Raiders Training Camp at Hunsburger Elementary School.

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Photos: Raiders hype up high school football teams

Oct 02, 2026

The Las Vegas Raiders traveled to Reno to visit Galena High School and Reno High School to hype them up for their matchup.

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Football Showcase: Galena High School vs. Reno High School

Oct 02, 2026

The Las Vegas Raiders partnered with Intermountain Health to visit Galena High School as they hosted Reno High School.

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Klint Kubiak rules Jackson Powers-Johnson out for Week 4, talks Treydan Stukes' return

Oct 02, 2026

Head Coach Klint Kubiak on rookie safety Treydan Stukes' return to the lineup, keeping penalty yards to a minimum and final prep for the Week 4 matchup with the Chiefs.

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Joe DeCamillis on preparing for left-footed punter, Tommy Eichenberg being named Week 4 captain

Oct 02, 2026

Special teams coordinator Joe DeCamillis talks Week 4, preparing for a left-footed punter, linebacker Tommy Eichenberg being named a captain and wide receiver Malik Benson's development.

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Raiders-Chiefs Week 4 Injury Report: Jackson Powers-Johnson ruled out for Sunday

Oct 02, 2026

Take a look at the Raiders' injury report as the team prepares to face the Kansas City Chiefs.

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Raiders y Jefes listos para duelo entre invictos

Oct 02, 2026

Las Vegas y Kansas City llegan con marca de 3-0 a un enfrentamiento divisional en el Estadio Allegiant, en el que los Raiders buscarán mantenerse perfectos y comenzar la temporada 4-0 por primera vez desde 2002.

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'Anything is possible': Inspired by Hispanic trailblazers Tom Flores and Jim Plunkett, Raiders QBs coach Mike Sullivan comes full circle

Oct 02, 2026

"It was special, being a Raider fan in general, but to see those two men, those two great men, that look like uncles or cousins, it added a little bit more," Sullivan said.

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Mike Sullivan found connection and pride in the Silver and Black

Oct 02, 2026

Raiders quarterbacks coach Mike Sullivan is a proud Mexican American. Growing up, he felt a certain kinship with the Raiders organization and its legacy of Hispanic players and coaches. Now, he's part of that legacy himself.

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