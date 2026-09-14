Klint Kubiak consigue su primera victoria como entrenador en jefe de los Raiders

Con la victoria de los Raiders por 27 a 13 sobre los Dolphins, Klint Kubiak logró su primera victoria como entrenador en jefe en la NFL.

"Me regalaron el balón del partido", dijo Kubiak en su conferencia de prensa posterior al partido. "Significó mucho para mí... Estoy muy agradecido con los muchachos. Es genial compartir este momento con ellos, pero sabemos que nos quedan 16 más. Vamos uno a uno".

Kubiak es el segundo entrenador en jefe, que no sea interino, en conseguir más de 27 puntos en su primer partido con los Raiders, sumándose a Bill Callahan en 2002 (31 puntos).

"Solo tienes una oportunidad de ganar tu primer partido y él lo logró", dijo el Gerente General, John Spytek, al entregarle a Kubiak el balón del partido. "El capitán del barco".

Tras ganar el Super Bowl, Kubiak sabe lo difícil que puede ser llegar a la cima en la NFL, y compartió algunas palabras de sabiduría con el equipo para las próximas 16 semanas de la temporada.