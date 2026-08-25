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Los Raiders celebran el 50.º aniversario del equipo campeón del Super Bowl XI

Aug 25, 2026 at 10:50 AM
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Raiders.com Staff
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Los Oakland Raiders de 1976 irrumpieron con fuerza en los playoffs con un récord de 13-1 en la temporada regular y continuaron su dominio con un récord de 2-0 en la postemporada. Estos campeones de la AFC llegaron al escenario más importante de la NFL, la tarde del domingo 9 de enero de 1977 en el Rose Bowl, tras haber ganado 12 partidos seguidos.

Enfrentándose a los Vikings de Minnesota en el Super Bowl XI, los Plata y Negro dieron una lección magistral en ataque, en defensa, en los equipos especiales y en el cuerpo técnico, logrando una victoria por 32 a 14, obteniendo su primer Trofeo Lombardi.

Todos los integrantes de la organización de los Raiders de 1976, liderada por Al Davis, siempre recordarán con cariño este día especial de enero en el que demostraron de manera contundente que eran, sin lugar a dudas, los mejores del mundo en lo que hacían.

John Madden declaró: "El Super Bowl XI fue nuestro y, dentro de 10 o 20 años, el Super Bowl XI seguirá siendo nuestro. Nunca me quitaré el anillo del Super Bowl. Es algo que siempre atesoraré".

50 años después, el Super Bowl XI sigue siendo nuestro.

A lo largo de la temporada 2026, Raiders.com destacará a los héroes del equipo de 1976, junto con momentos emocionantes e historias desconocidas de una campaña que pasará a la historia como una de las mejores en los anales del fútbol americano profesional.

La celebración comienza el jueves con la reunión anual de ex jugadores de los Raiders.

Más de 300 orgullosos portadores del Plata y Negro y sus invitados —el grupo más numeroso hasta la fecha en este encuentro anual— serán recibidos en Las Vegas para disfrutar de tres días de actividades especiales y celebrar ese eterno vínculo. En el medio tiempo del partido del jueves contra los 49ers de San Francisco, se rendirá homenaje a los miembros del equipo campeón de 1976, incluido Fred Biletnikoff, MVP del Super Bowl XI.

Para más información, visita raiders.com/super-bowl-xi.

A look back at photos from Super Bowl XI

Take a look back at photos from the Raiders' dominant 32-14 victory over the Minnesota Vikings in Super Bowl XI.

The cover of the Super Bowl XI game program.
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The cover of the Super Bowl XI game program.

The game book from Super Bowl XI.
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The game book from Super Bowl XI.

A ticket from Super Bowl XI.
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A ticket from Super Bowl XI.

A photo of the Oakland Raiders Super Bowl XI team from 1976.
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A photo of the Oakland Raiders Super Bowl XI team from 1976.

Raiders quarterback Ken Stabler (12) stands on the sideline during Super Bowl XI.
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Raiders quarterback Ken Stabler (12) stands on the sideline during Super Bowl XI.

Tight end Dave Casper (87) during Super Bowl XI.
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Tight end Dave Casper (87) during Super Bowl XI.

Michael Zagaris
Willie Brown runs down the sideline past the Viking bench on rout to an interception TD in Super Bowl XI.
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Willie Brown runs down the sideline past the Viking bench on rout to an interception TD in Super Bowl XI.

Ron Riesterer
Willie Brown runs into the end zone with a interception TD against the Vikings in Super Bowl XI.
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Willie Brown runs into the end zone with a interception TD against the Vikings in Super Bowl XI.

Ron Riesterer
George Atkinson and Mike Siani congratulate Willie Brown after intercepting a pass for a touchdown against the Vikings in Super Bowl XI.
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George Atkinson and Mike Siani congratulate Willie Brown after intercepting a pass for a touchdown against the Vikings in Super Bowl XI.

Ron Riesterer
Defensive back Jack Tatum knocks helmet off of Minnesota's Sammy White during Super Bowl XI.
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Defensive back Jack Tatum knocks helmet off of Minnesota's Sammy White during Super Bowl XI.

Associated Press/Richard Drew
Lineman Otis Sistrunk goes after Vikings quarterback Fran Tarkenton in Super Bowl XI.
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Lineman Otis Sistrunk goes after Vikings quarterback Fran Tarkenton in Super Bowl XI.

Ron Riesterer
Quarterback Ken Stabler (12) during Super Bowl XI against the Minnesota Vikings.
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Quarterback Ken Stabler (12) during Super Bowl XI against the Minnesota Vikings.

Oakland Raiders
Pete Banaszak runs during Super Bowl XI against the Minnesota Vikings.
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Pete Banaszak runs during Super Bowl XI against the Minnesota Vikings.

Michael Zagaris
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Oakland Raiders linebacker Ted Hendricks (83), Head Coach John Madden and defensive end Charles Philyaw (77) during Super Bowl XI against the Minnesota Vikings at the Rose Bowl, Sunday, January 9, 1977. The Raiders won 32-14.
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Oakland Raiders linebacker Ted Hendricks (83), Head Coach John Madden and defensive end Charles Philyaw (77) during Super Bowl XI against the Minnesota Vikings at the Rose Bowl, Sunday, January 9, 1977. The Raiders won 32-14.

Fans celebrating the Raiders' Super Bowl win.
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Fans celebrating the Raiders' Super Bowl win.

Ron Riesterer
Raiders Owner Al Davis during the Raiders' Super Bowl XI ring presentation.
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Raiders Owner Al Davis during the Raiders' Super Bowl XI ring presentation.

The Vince Lombardi Trophy for Super Bowl XI.
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The Vince Lombardi Trophy for Super Bowl XI.

Gene Upshaw, Art Shell, Dave Dalby, George Buehler and John Vella celebrate the Super Bowl XI win.
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Gene Upshaw, Art Shell, Dave Dalby, George Buehler and John Vella celebrate the Super Bowl XI win.

Defensive back George Atkinson with the Vince Lombardi Trophy during a reception for the team's Super Bowl XI victory.
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Defensive back George Atkinson with the Vince Lombardi Trophy during a reception for the team's Super Bowl XI victory.

Running back Clarence Davis with the Vince Lombardi Trophy during a reception for the team's Super Bowl XI victory.
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Running back Clarence Davis with the Vince Lombardi Trophy during a reception for the team's Super Bowl XI victory.

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