Los Raiders celebran el 50.º aniversario del equipo campeón del Super Bowl XI

Los Oakland Raiders de 1976 irrumpieron con fuerza en los playoffs con un récord de 13-1 en la temporada regular y continuaron su dominio con un récord de 2-0 en la postemporada. Estos campeones de la AFC llegaron al escenario más importante de la NFL, la tarde del domingo 9 de enero de 1977 en el Rose Bowl, tras haber ganado 12 partidos seguidos.

Enfrentándose a los Vikings de Minnesota en el Super Bowl XI, los Plata y Negro dieron una lección magistral en ataque, en defensa, en los equipos especiales y en el cuerpo técnico, logrando una victoria por 32 a 14, obteniendo su primer Trofeo Lombardi.

Todos los integrantes de la organización de los Raiders de 1976, liderada por Al Davis, siempre recordarán con cariño este día especial de enero en el que demostraron de manera contundente que eran, sin lugar a dudas, los mejores del mundo en lo que hacían.

John Madden declaró: "El Super Bowl XI fue nuestro y, dentro de 10 o 20 años, el Super Bowl XI seguirá siendo nuestro. Nunca me quitaré el anillo del Super Bowl. Es algo que siempre atesoraré".

50 años después, el Super Bowl XI sigue siendo nuestro.

A lo largo de la temporada 2026, Raiders.com destacará a los héroes del equipo de 1976, junto con momentos emocionantes e historias desconocidas de una campaña que pasará a la historia como una de las mejores en los anales del fútbol americano profesional.

La celebración comienza el jueves con la reunión anual de ex jugadores de los Raiders.

Más de 300 orgullosos portadores del Plata y Negro y sus invitados —el grupo más numeroso hasta la fecha en este encuentro anual— serán recibidos en Las Vegas para disfrutar de tres días de actividades especiales y celebrar ese eterno vínculo. En el medio tiempo del partido del jueves contra los 49ers de San Francisco, se rendirá homenaje a los miembros del equipo campeón de 1976, incluido Fred Biletnikoff, MVP del Super Bowl XI.