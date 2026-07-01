Fernando Mendoza tiene humildad, confianza y una misión clara

A menos de un mes para el inicio oficial del campo de entrenamiento de los Raiders, una de las historias más interesantes a seguir será la evolución del mariscal de campo novato Fernando Mendoza, a quien Las Vegas eligió con la primera selección del draft 2026.

Como parte del renovado grupo de mariscales de campo, Mendoza ha dejado una impresión positiva durante las actividades organizadas del equipo y el minicampamento obligatorio. No necesariamente por jugadas espectaculares, sino por la madurez con la que ha afrontado la transición más importante de su carrera deportiva: el salto del fútbol americano colegial a la NFL.

"Siempre existe una transición, especialmente al pasar del nivel universitario a la NFL", explicó Mendoza. "Hay estrés positivo, hay un período de crecimiento y también habrá dificultades en el proceso. Afortunadamente, me siento confiado en mi capacidad para leer el campo. Los aspectos que estoy ajustando tienen más que ver con sincronizar mejor mi trabajo de pies con las rutas y pequeños detalles técnicos. Estoy trabajando con entrenadores que me exigen mucho y que han sido excepcionales comunicando la información que necesito. Mi responsabilidad es aprovecharlo al máximo".

El ex mariscal de campo de las universidades de California e Indiana se mostró alentado por el progreso que ha tenido durante sus primeros meses dentro de la organización. De hecho, considera que su crecimiento entre el primer día de los OTAs y el cierre del minicampamento ha sido notable.

Si hay algo que puede ayudar a Mendoza en esta nueva etapa es la experiencia de haber vivido una transición muy similar hace apenas un año, cuando cambió de programa universitario. Esa experiencia le permitió afrontar este nuevo reto con una ventaja importante.