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Fernando Mendoza tiene humildad, confianza y una misión clara

Jul 01, 2026 at 12:15 PM
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Harry Ruiz

Raiders.com Contributor

A menos de un mes para el inicio oficial del campo de entrenamiento de los Raiders, una de las historias más interesantes a seguir será la evolución del mariscal de campo novato Fernando Mendoza, a quien Las Vegas eligió con la primera selección del draft 2026.

Como parte del renovado grupo de mariscales de campo, Mendoza ha dejado una impresión positiva durante las actividades organizadas del equipo y el minicampamento obligatorio. No necesariamente por jugadas espectaculares, sino por la madurez con la que ha afrontado la transición más importante de su carrera deportiva: el salto del fútbol americano colegial a la NFL.

"Siempre existe una transición, especialmente al pasar del nivel universitario a la NFL", explicó Mendoza. "Hay estrés positivo, hay un período de crecimiento y también habrá dificultades en el proceso. Afortunadamente, me siento confiado en mi capacidad para leer el campo. Los aspectos que estoy ajustando tienen más que ver con sincronizar mejor mi trabajo de pies con las rutas y pequeños detalles técnicos. Estoy trabajando con entrenadores que me exigen mucho y que han sido excepcionales comunicando la información que necesito. Mi responsabilidad es aprovecharlo al máximo".

El ex mariscal de campo de las universidades de California e Indiana se mostró alentado por el progreso que ha tenido durante sus primeros meses dentro de la organización. De hecho, considera que su crecimiento entre el primer día de los OTAs y el cierre del minicampamento ha sido notable.

Si hay algo que puede ayudar a Mendoza en esta nueva etapa es la experiencia de haber vivido una transición muy similar hace apenas un año, cuando cambió de programa universitario. Esa experiencia le permitió afrontar este nuevo reto con una ventaja importante.

"Siento que estoy años luz por delante de donde estaba cuando llegué", explicó Mendoza al hablar sobre su evolución. "Tuve una primavera muy difícil en Indiana mientras aprendía el sistema. Había una curva de aprendizaje muy pronunciada. Ahora tengo más experiencia y haber vivido esa transición anteriormente ha hecho que esta adaptación sea más fluida. Estoy aprendiendo una nueva ofensiva, nuevos compañeros, nuevos receptores y una nueva línea ofensiva, pero llego con una mentalidad abierta. Estoy aprendiendo y creciendo".

Uno de los mensajes constantes dentro de las instalaciones de los Raiders ha sido que los novatos deben equivocarse para poder crecer. El entrenador asistente Mike McCoy ha insistido en ello durante toda la primavera, y Mendoza está completamente de acuerdo.

Aunque admite que algunas equivocaciones le generan frustración, considera que esa incomodidad es parte fundamental del aprendizaje. Por eso ha desarrollado una rutina de estudio constante que incluye revisar apuntes cada noche, identificar tendencias recurrentes y trabajar en ellas durante la semana.

"Claro que he cometido errores en las prácticas", reconoció. "Todos cometemos errores. Es algo bueno y saludable. Cuando te molesta cometer un error, le prestas más atención para no repetirlo. Los entrenadores dicen que no hay problema en equivocarse. Lo que no quieres ser es un reincidente".

Tras el minicampamento, los jugadores iniciaron un período de descanso antes de reportarse nuevamente: los novatos el 23 de julio y los veteranos el 28 para el inicio del campo de entrenamiento. Pero para Mendoza no se trata de vacaciones.

El joven quarterback ya trabaja junto con del staff de coacheo y el cuerpo médico de los Raiders, para diseñar un plan detallado que maximice su preparación durante las próximas semanas.

"Queremos crear un plan de acción para maximizar mi desarrollo antes del campo de entrenamiento", dijo Fernando. "No se trata de trabajar de seis de la mañana a seis de la tarde todos los días. Se trata de identificar qué aspectos necesito mejorar antes del campo de entrenamiento y el primer juego de pretemporada. No queremos depender de sentirnos motivados un día sí y otro no. Queremos tener un plan claro y ejecutarlo".

Con la competencia por los puestos a punto de intensificarse, Mendoza llegará a Henderson con algo que muchos jóvenes quarterbacks todavía están intentando desarrollar: una comprensión clara de que el crecimiento en la NFL es un proceso diario y que está dispuesto a hacer el trabajo que ese proceso exige.

Top Shots: Raiders 2026 Media Day

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Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders cornerback Jermod McCoy (28) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders linebacker Brennan Jackson (54) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders linebacker Brennan Jackson (54) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders kicker Kansei Matsuzawa (38) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders kicker Kansei Matsuzawa (38) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders tackle DJ Glaze (71) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders tackle DJ Glaze (71) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders kicker Kansei Matsuzawa (38) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders kicker Kansei Matsuzawa (38) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day, Monday, June 8, 2026.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day, Monday, June 8, 2026.

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Las Vegas Raiders kicker Kansei Matsuzawa (38) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders kicker Kansei Matsuzawa (38) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders kicker Kansei Matsuzawa (38) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders kicker Kansei Matsuzawa (38) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Laki Tasi (79) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Laki Tasi (79) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Laki Tasi (79) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Laki Tasi (79) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Laki Tasi (79) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Laki Tasi (79) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Laki Tasi (79) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Laki Tasi (79) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) poses for a photo at the 2026 season Las Vegas Raiders Media Day.

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