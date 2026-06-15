 Skip to main content
Advertising

Klint Kubiak ve un equipo mejorado y más unido al cerrar minicampamento

Jun 15, 2026 at 10:00 AM
Author Image
Harry Ruiz

Raiders.com Contributor

Los Raiders concluyeron su minicampamento obligatorio, marcando el final del trabajo de primavera y el inicio de un receso de aproximadamente 40 días antes del comienzo del campo de entrenamiento.

Aunque el verdadero examen llegará cuando los jugadores se coloquen las hombreras en julio, el entrenador en jefe Klint Kubiak dejó claro que el equipo ha dado pasos importantes durante sus primeros meses juntos.

"Somos un mejor equipo", afirmó Kubiak al evaluar el progreso de la organización. "Nuestros jugadores han aceptado el coacheo y están haciendo todo lo que les pedimos. Definitivamente veo una mejora de dónde comenzamos".

Sin embargo, el entrenador también advirtió que las prácticas sin contacto tienen sus limitaciones. Para Kubiak, la verdadera evaluación comenzará durante las 11 prácticas previas al primer partido de pretemporada el 13 de Agosto en casa ante Arizona.

"Hay muchos jugadores que quizás estén luciendo muy bien en este momento y desaparezcan cuando llegue el otoño. También hay otros que quizás no llamen tanto la atención ahora, pero cuando se ponen las hombreras muestran realmente su valor, especialmente corredores, linieros ofensivos y defensivos", explicó.

Kubiak no es ajeno a los procesos de reconstrucción. Antes de llegar a Las Vegas formó parte de nuevos proyectos en organizaciones como Nueva Orleans y Seattle, experiencias que le han ayudado a perfeccionar la manera de implementar su sistema en un nuevo equipo. El entrenador destacó la importancia de enseñar de manera gradual, evitando saturar a los jugadores mientras construyen las bases de la ofensiva y del equipo en general.

"Aprendes de tus errores y de lo que funciona", señaló. "Hay que encontrar la mejor forma de desarrollar a los jugadores, darles información poco a poco y también ponerlos a prueba mentalmente para ver cuánto pueden retener".

Kubiak también reconoció el impacto de varios integrantes de su staff de coacheo, incluyendo al veterano entrenador de línea ofensiva Rick Dennison y el coordinador ofensivo Andrew Janocko, cuya experiencia le permite dedicar tiempo a otras áreas del equipo.

Uno de los momentos más simbólicos del programa de temporada baja llegó cuando los jugadores recuperaron el tradicional escudo de los Raiders en sus cascos, un distintivo que no habían utilizado desde el minicampamento de novatos. Para Kubiak, el gesto representó mucho más que un simple detalle estético.

"Desde el principio entendimos que todos estábamos tratando de hacer nuestra parte para mejorar a los Raiders y ganarnos el derecho de portar el escudo", comentó.

Ahora llega una etapa que muchas veces pasa desapercibida para los aficionados, pero que puede tener un enorme impacto en el éxito de una temporada. Los jugadores no estan requeridos a estar en las instalaciones durante un lapso de aproximadamente 40 días antes de reportarse para el campo de entrenamiento, y Kubiak dejó un mensaje contundente para su plantilla.

"Puedes arruinar una temporada baja con 40 días lejos del equipo", advirtió. "Si haces todo este trabajo durante la primavera y luego te quedas sentado en el sillón, todo ese esfuerzo no sirve de nada".

Con el minicampamento ya en el espejo retrovisor, los Raiders entran oficialmente en la última etapa de preparación antes de que comience la verdadera competencia por puestos en el roster. Las primeras impresiones bajo el mando de Klint Kubiak han sido positivas. El equipo ha mostrado disposición para aprender, ha adoptado los valores que el nuevo staff intenta establecer y ha comenzado a construir una identidad basada tanto en la disciplina como en la rica tradición de la franquicia.

Pero como bien recordó el propio entrenador, las evaluaciones de primavera solo cuentan una parte de la historia. La verdadera prueba comenzará cuando lleguen las hombreras, aumente la intensidad de los entrenamientos y los Raiders den los primeros pasos hacia una nueva temporada que buscará devolver a la organización al protagonismo.

Photos: 2026 Minicamp | Day 2

Head inside Intermountain Health Performance Center as the Raiders hold their second day of mandatory minicamp.

Las Vegas Raiders defensive tackle Gary Smith III (75) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
1 / 121

Las Vegas Raiders defensive tackle Gary Smith III (75) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
2 / 121

Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
3 / 121

Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders helmets on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
4 / 121

Las Vegas Raiders helmets on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Atonio Mafi (56) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
5 / 121

Las Vegas Raiders guard Atonio Mafi (56) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
6 / 121

Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
7 / 121

Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Kamar Missouri (62) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
8 / 121

Las Vegas Raiders tackle Kamar Missouri (62) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Laki Tasi (79) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
9 / 121

Las Vegas Raiders defensive tackle Laki Tasi (79) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
10 / 121

Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dont'e Thornton Jr. (10) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
11 / 121

Las Vegas Raiders wide receiver Dont'e Thornton Jr. (10) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Chris Thomas (59) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
12 / 121

Las Vegas Raiders linebacker Chris Thomas (59) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
13 / 121

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Devin Lafayette (40) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
14 / 121

Las Vegas Raiders safety Devin Lafayette (40) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
15 / 121

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders center Will Putnam (67) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
16 / 121

Las Vegas Raiders center Will Putnam (67) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) and punter AJ Cole (6) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
17 / 121

Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) and punter AJ Cole (6) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
18 / 121

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
19 / 121

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
20 / 121

Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
21 / 121

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
22 / 121

Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
23 / 121

Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
24 / 121

Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
25 / 121

Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Chigozie Anusiem (29) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
26 / 121

Las Vegas Raiders cornerback Chigozie Anusiem (29) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Laki Tasi (79) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
27 / 121

Las Vegas Raiders defensive tackle Laki Tasi (79) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dont'e Thornton Jr. (10) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
28 / 121

Las Vegas Raiders wide receiver Dont'e Thornton Jr. (10) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Chase Roberts (86) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
29 / 121

Las Vegas Raiders wide receiver Chase Roberts (86) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
30 / 121

Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders senior defensive assistant Al Holcomb on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
31 / 121

Las Vegas Raiders senior defensive assistant Al Holcomb on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Jacob Clark (16) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
32 / 121

Las Vegas Raiders quarterback Jacob Clark (16) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
33 / 121

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
34 / 121

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
35 / 121

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
36 / 121

Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive quality control coach Cody Grimm on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
37 / 121

Las Vegas Raiders defensive quality control coach Cody Grimm on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
38 / 121

Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
39 / 121

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
40 / 121

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
41 / 121

Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
42 / 121

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders offensive assistant Tim Zetts on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
43 / 121

Las Vegas Raiders offensive assistant Tim Zetts on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Chase Roberts (86) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
44 / 121

Las Vegas Raiders wide receiver Chase Roberts (86) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
45 / 121

Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
46 / 121

Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
47 / 121

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
48 / 121

Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Isaiah Jatta (72) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
49 / 121

Las Vegas Raiders tackle Isaiah Jatta (72) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
50 / 121

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
A football on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
51 / 121

A football on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
52 / 121

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
53 / 121

Las Vegas Raiders tight end Michael Mayer (87) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
54 / 121

Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Corey Rucker (82) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
55 / 121

Las Vegas Raiders wide receiver Corey Rucker (82) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Corey Rucker (82) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
56 / 121

Las Vegas Raiders wide receiver Corey Rucker (82) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
57 / 121

Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Jacob Clark (16) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
58 / 121

Las Vegas Raiders quarterback Jacob Clark (16) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
59 / 121

Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jonathan Brady (83) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
60 / 121

Las Vegas Raiders wide receiver Jonathan Brady (83) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
61 / 121

Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
62 / 121

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back coach Omar Young on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
63 / 121

Las Vegas Raiders running back coach Omar Young on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterbacks coach Mike Sullivan on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
64 / 121

Las Vegas Raiders quarterbacks coach Mike Sullivan on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
65 / 121

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
66 / 121

Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders General Manager John Spytek on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
67 / 121

Las Vegas Raiders General Manager John Spytek on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Benito Jones (94) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
68 / 121

Las Vegas Raiders defensive tackle Benito Jones (94) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Caleb Offord (39) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
69 / 121

Las Vegas Raiders cornerback Caleb Offord (39) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Benito Jones (94), cornerback Greedy Vance (22), linebacker Brennan Jackson (54) and defensive tackle Brandon Cleveland (90) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
70 / 121

Las Vegas Raiders defensive tackle Benito Jones (94), cornerback Greedy Vance (22), linebacker Brennan Jackson (54) and defensive tackle Brandon Cleveland (90) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) and guard/center Jackson Powers-Johnson (58) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
71 / 121

Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) and guard/center Jackson Powers-Johnson (58) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
72 / 121

Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders special teams coordinator Joe Decamillis on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
73 / 121

Las Vegas Raiders special teams coordinator Joe Decamillis on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
74 / 121

Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Devin Lafayette (40) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
75 / 121

Las Vegas Raiders safety Devin Lafayette (40) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Devyn Perkins (49) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
76 / 121

Las Vegas Raiders safety Devyn Perkins (49) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
77 / 121

Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
78 / 121

Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
79 / 121

Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
80 / 121

Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
81 / 121

Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
82 / 121

Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
83 / 121

Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders offensive run game coordinator Mario Jeberaeel and guard Caleb Rogers (76) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
84 / 121

Las Vegas Raiders offensive run game coordinator Mario Jeberaeel and guard Caleb Rogers (76) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Jacob Clark (16) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
85 / 121

Las Vegas Raiders quarterback Jacob Clark (16) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
86 / 121

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
87 / 121

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
88 / 121

Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
89 / 121

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Jacob Clark (16) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
90 / 121

Las Vegas Raiders quarterback Jacob Clark (16) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
91 / 121

Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders long snapper Tyler Duzansky (46) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
92 / 121

Las Vegas Raiders long snapper Tyler Duzansky (46) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Devin Lafayette (40) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
93 / 121

Las Vegas Raiders safety Devin Lafayette (40) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Devyn Perkins (49) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
94 / 121

Las Vegas Raiders safety Devyn Perkins (49) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Caleb Offord (39) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
95 / 121

Las Vegas Raiders cornerback Caleb Offord (39) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
96 / 121

Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
97 / 121

Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
98 / 121

Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
99 / 121

Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
100 / 121

Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Brennan Jackson (54) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
101 / 121

Las Vegas Raiders linebacker Brennan Jackson (54) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Treven Ma'ae (68) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
102 / 121

Las Vegas Raiders defensive tackle Treven Ma'ae (68) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
103 / 121

Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) and quarterback Aidan O'Connell (12) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
104 / 121

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) and quarterback Aidan O'Connell (12) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
105 / 121

Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) and linebacker Brennan Jackson (54) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
106 / 121

Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) and linebacker Brennan Jackson (54) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) and wide receiver coach Zach Azzanni on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
107 / 121

Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) and wide receiver coach Zach Azzanni on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
108 / 121

Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dont'e Thornton Jr. (10) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
109 / 121

Las Vegas Raiders wide receiver Dont'e Thornton Jr. (10) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Devin Lafayette (40) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
110 / 121

Las Vegas Raiders safety Devin Lafayette (40) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
111 / 121

Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Phillip Dorsett II (13) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
112 / 121

Las Vegas Raiders wide receiver Phillip Dorsett II (13) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Chase Roberts (86) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
113 / 121

Las Vegas Raiders wide receiver Chase Roberts (86) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Corey Rucker (82) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
114 / 121

Las Vegas Raiders wide receiver Corey Rucker (82) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jonathan Brady (83) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
115 / 121

Las Vegas Raiders wide receiver Jonathan Brady (83) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Carter Runyon (84) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
116 / 121

Las Vegas Raiders tight end Carter Runyon (84) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
117 / 121

Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
118 / 121

Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
119 / 121

Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
120 / 121

Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Patrick Gurd (45) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
121 / 121

Las Vegas Raiders tight end Patrick Gurd (45) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Advertising
This Ad will close in 3

Related Content

news

Kirk Cousins elogió la intensidad de los Raiders al arrancar el minicampamento obligatorio

El mariscal de campo veterano asegura sentirse cada vez mejor físicamente y destaca la urgencia y disciplina que Klint Kubiak ha instalado dentro del equipo.

news

Un análisis partido por partido del calendario de los Raiders para 2026

Ya se ha dado a conocer el calendario de los Raiders para la temporada 2026. A continuación, analizamos el calendario partido por partido.

news

Calendario 2026, lleno de pruebas de alto calibre para los Raiders

La NFL hizo oficial el calendario 2026 de los Raiders y la temporada incluirá el debut en casa, un esperado duelo ante los 49ers en San Francisco, un complicado tramo en clima frío y tres juegos consecutivos en el Estadio Allegiant por primera vez con aficionados.

news

El legado de los Raiders es bien representado con el ingreso de la primera clase al Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano

The inaugural Hispanic Football Hall of Fame Class of 2026 was inducted in a Celebración de Fútbol ceremony Tuesday and the entire affair had a certain Silver and Black vibe to it.

news

Los Raiders firman al tackle defensivo Brandon Cleveland, elegido en la séptima ronda

Cleveland jugó todos los partidos con los Wolfpack durante sus últimas tres temporadas, incluidos 13 partidos (12 como titular) en 2025, con un total de 36 tacleadas (12 en solitario), siete tacleadas para pérdida de yardas y 2.0 capturas.

news

Los Raiders firman al guardia Trey Zuhn III, elegido en tercera ronda

Zuhn III, un liniero ofensivo de 2.01 metros y 145 kilos, jugó cinco temporadas (2021-25) en Texas A&M, participando en 54 partidos, 50 de ellos como titular, a lo largo de su carrera universitaria.

news

Los Raiders firman al corredor Mike Washington Jr., elegido en cuarta ronda

A lo largo de su carrera, acumuló 587 acarreos para 2,914 yardas y 26 touchdowns, además de 73 recepciones para 470 yardas y tres anotaciones.

news

Los Raiders firman al esquinero Hezekiah Masses, elegido en la quinta ronda

Jugó 49 partidos a lo largo de su carrera universitaria, sumando un total de 152 tacleadas, 5.5 para pérdida de yardas, siete intercepciones, 25 pases defendidos, un balón suelto forzado y dos balones sueltos recuperados.

news

Los Raiders firman al receptor Malik Benson, elegido en la sexta ronda

Benson disputó 41 partidos a lo largo de sus tres últimas temporadas y terminó con 81 recepciones para 1,192 yardas (14.7 de promedio) y ocho touchdowns.

news

Los Raiders firman al safety Dalton Johnson, elegido en la quinta ronda

Johnson disputando 50 partidos y sumando 286 tacleadas (152 en solitario), 13 tacleadas para pérdida de yardas, tres capturas, cinco intercepciones, 10 pases defendidos y siete balones sueltos forzados.

news

Los Raiders firman al safety Treydan Stukes, elegido en segunda ronda

Stukes disputó 52 partidos a lo largo de seis temporadas (2020-25) en Arizona y registró 206 tacleadas (124 en solitario), 12 para pérdida de yardas, 1.0 capturas, siete intercepciones y 35 pases defendidos.

Latest Content

news

Q&A: Get to know quarterbacks coach Mike Sullivan

Jun 15, 2026

A look at the two-time Super Bowl-winning coach now tasked with leading the way for Kirk Cousins and Fernando Mendoza.

gallery

Photos: Raiders host Miss Nevada Program

Jun 15, 2026

The Miss Nevada program came out to Allegiant Stadium for a tour hosted by the Raiders.

news

Klint Kubiak ve un equipo mejorado y más unido al cerrar minicampamento

Jun 15, 2026

El entrenador en jefe destacó el progreso del equipo, la importancia de "ganarse el escudo" y lanzó una advertencia sobre los próximos 40 días antes del campo de entrenamiento.

news

Raiders mourn the passing of Aldon Smith

Jun 13, 2026

The thoughts and prayers of the entire Raider Nation are with Aldon's family at this time.

video

Watch: No shortcuts | Raiders 2026 Minicamp Recap

Jun 12, 2026

Watch highlights from the Raiders' 2026 minicamp at Intermountain Health Performance Center.

gallery

Top Shots: Raiders 2026 Media Day

Jun 12, 2026

Take a look at the best photos from the Las Vegas Raiders 2026 Media Day.

news

Q&A: Get to know offensive line coach Rick Dennison

Jun 12, 2026

Raiders.com is publishing a series of Q&As with the Silver and Black's position coaches. First up, Rick Dennison talks the transition from playing to coaching and his four decade long relationship with the Kubiak family.

news

Klint Kubiak says Raiders' next step is sustaining momentum following productive offseason program

Jun 11, 2026

"It's just important that we're all held accountable. We know what the standard is," the Raiders head coach said as minicamp concluded.

video

Klint Kubiak recaps minicamp: 'We're an improved team'

Jun 11, 2026

Head Coach Klint Kubiak on minicamp, quarterback Fernando Mendoza, his mindset and more.

video

Watch: Behind the scenes of Raiders 2026 Media Day

Jun 11, 2026

Get a behind-the-scenes look at the Raiders 2026 Media Day.

news

Intensity and intentionality go hand in hand for special teams coordinator Joe DeCamillis

Jun 10, 2026

"It's just impossible to fake the passion that he feels for the game," punter AJ Cole said of the new special teams coordinator.

gallery

Photos: Raiders drop-off equipment to Pahrump Valley High School football team

Jun 10, 2026

As a part of the Champions for Safety program, the Las Vegas Raiders and Naqvi Injury Law partnered together to donate $20,000 worth of practice equipment to the Pahrump Valley High School football team.

View All
Advertising