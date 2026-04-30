Los Raiders firman al tackle defensivo Brandon Cleveland, elegido en la séptima ronda

Los Raiders de Las Vegas han firmado al tackle defensivo Brandon Cleveland, elegido en la séptima ronda del draft ( 229 global), anunció el equipo este jueves.

Este tackle defensivo, de 1.93 m y 143 kg, pasó las cuatro temporadas en la Universidad Estatal de Carolina del Norte (2022-25) y disputó 45 partidos en su carrera (26 como titular), terminando con un total de 107 tacleadas, 16 para pérdida de yardas, 6.0 capturas, un pase defendido, dos balones sueltos forzados y una recuperación de balón suelto.

Cleveland jugó todos los partidos con los Wolfpack durante sus últimas tres temporadas, incluidos 13 partidos (12 como titular) en 2025, con un total de 36 tacleadas (12 en solitario), siete tacleadas para pérdida de yardas y 2.0 capturas.

Cleveland fue tackle defensivo suplente en su segunda temporada (2023) y consiguió su primera titularidad en el Pop-Tarts Bowl contra Kansas State. En 2023, con una participación limitada, terminó con 28 tacleadas, 4.5 para pérdida de yardas, 3.0 capturas—su mejor marca personal en una sola temporada— y dos balones sueltos forzados.