Los Raiders firman al safety Dalton Johnson, elegido en la quinta ronda

HENDERSON, Nevada – Los Raiders de Las Vegas han firmado al safety Dalton Johnson, elegido en la quinta ronda del draft (puesto 150), anunció el equipo este jueves.
Johnson, un safety de 1.80 m y 90 kg, jugó cinco temporadas (2021-25) en Arizona, disputando 50 partidos y sumando 286 tacleadas (152 en solitario), 13 tacleadas para pérdida de yardas, tres capturas, cinco intercepciones, 10 pases defendidos y siete balones sueltos forzados.
Nombrado para el primer equipo All-Big 12 en 2025, Johnson registró sus mejores marcas personales en tacleadas (97), intercepciones (cuatro) y pases defendidos (siete). Sus 97 tacleadas le situaron en el puesto 11 a nivel nacional entre los defensores en 2025, mientras que sus cuatro balones sueltos forzados en 2023 le situaron en primer lugar en la Pac-12 y tercero a nivel nacional.
Originario de Katy, Texas, Johnson estudió en el instituto Katy High School, donde formó parte del equipo campeón estatal de la División 2 de la 19-6A de Texas en 2020. Fue nombrado miembro del primer equipo All-Greater Houston y del segundo equipo Texas MaxPreps All-State en 2020.
With the 150th overall pick in the 2026 NFL Draft, the Las Vegas Raiders have selected safety Dalton Johnson.