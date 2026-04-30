Los Raiders firman al safety Dalton Johnson, elegido en la quinta ronda

HENDERSON, Nevada – Los Raiders de Las Vegas han firmado al safety Dalton Johnson, elegido en la quinta ronda del draft (puesto 150), anunció el equipo este jueves.

Johnson, un safety de 1.80 m y 90 kg, jugó cinco temporadas (2021-25) en Arizona, disputando 50 partidos y sumando 286 tacleadas (152 en solitario), 13 tacleadas para pérdida de yardas, tres capturas, cinco intercepciones, 10 pases defendidos y siete balones sueltos forzados.

Nombrado para el primer equipo All-Big 12 en 2025, Johnson registró sus mejores marcas personales en tacleadas (97), intercepciones (cuatro) y pases defendidos (siete). Sus 97 tacleadas le situaron en el puesto 11 a nivel nacional entre los defensores en 2025, mientras que sus cuatro balones sueltos forzados en 2023 le situaron en primer lugar en la Pac-12 y tercero a nivel nacional.