Los Raiders firman al receptor Malik Benson, elegido en la sexta ronda

HENDERSON, Nevada – Los Raiders de Las Vegas han firmado al receptor Malik Benson, elegido en la sexta ronda del draft (puesto 195), anunció el equipo este jueves.

El receptor abierto, de 1.85 m y 88 kg, comenzó su carrera universitaria en el Hutchinson Community College (2021-22) antes de trasladarse a Alabama (2023) durante una temporada, a Florida State durante otra (2024) y, finalmente, a Oregon para su última temporada (2025). Benson disputó 41 partidos a lo largo de sus tres últimas temporadas y terminó con 81 recepciones para 1,192 yardas (14.7 de promedio) y ocho touchdowns.

La temporada pasada (2025), Benson disputó los 15 partidos (nueve como titular) con Oregon y terminó como el receptor líder de los Ducks, registrando un récord personal de 43 recepciones para 716 yardas (16.7 de promedio) y seis touchdowns, lo que le valió una mención honorífica en el All-Big Ten. También destacó como regresador, registrando nueve devoluciones de patada para 161 yardas (17.9 de promedio) y un touchdown.

Benson logró cinco recepciones de más de 40 yardas en 2025, una marca que lideró a Oregon y le situó empatado en tercer lugar en la Big Ten. Su promedio de 16.7 yardas por recepción la temporada pasada también lo ubicó en cuarto lugar en la Big Ten. Benson registró al menos una recepción en 14 de los 15 partidos, incluyendo cuatro partidos con más de 5 recepciones, y sumó más de 50 yardas por recepción en siete partidos, incluidos cinco de los últimos seis.