Raiders cierran su Draft 2026 con talento explosivo y versátil

Los Raiders cerraron su Draft 2026 apostando por equilibrio, explosividad y profundidad, completando su clase de novatos con selecciones en las últimas dos rondas que apuntan a reforzar ambos lados del balón.
Con el pick 195, Las Vegas seleccionar al receptor abierto Malik Benson, de la Universidad de Oregon.
Benson llega a los Malosos tras un recorrido poco convencional en el fútbol colegial. Inició su carrera en Hutchinson Community College durante dos temporadas antes de dar el salto a programas de alto nivel como Alabama en 2023, Florida State en el 2024, y finalmente Oregon en su última etapa universitaria.
Fue precisamente con los Patos donde mostró su mejor versión, registrando 43 recepciones para 719 yardas y 6 touchdowns, además de aportar en equipos especiales con un regreso de patada de despeje de 85 yardas para anotación ante USC. Su principal arma es la velocidad, habiendo registrado un tiempo de 4.37 segundos en las 40 yardas, lo que lo convierte en una amenaza vertical inmediata.
En la séptima ronda, con el pick 229, Las Vegas cerró su draft seleccionando al tackle defensivo Brandon Cleveland, proveniente de North Carolina State.
Cleveland jugó cuatro temporadas con el Wolfpack, siendo titular en sus últimas dos campañas, destacándose principalmente por su solidez en la defensa contra el ataque terrestre y su capacidad para ocupar espacios en el interior de la línea defensiva.
Con estas dos selecciones, los Raiders completan un draft en el que comenzaron con 10 picks y, tras realizar cinco intercambios entre el Día 2 y el Día 3, terminaron utilizando exactamente 10 selecciones: 4 jugadores en la ofensiva y 6 en la defensa.
Ahora, el trabajo no termina. El equipo entra en una fase clave posterior al draft, donde buscarán talento no seleccionado en la agencia libre de novatos, conocida informalmente como la "octava ronda", una etapa donde se pueden encontrar verdaderas joyas ocultas.
Los Raiders continúan afinando su plantilla con la mira puesta en el futuro inmediato y en consolidar una base joven más profunda y competitiva.
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