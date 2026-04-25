Raiders cierran su Draft 2026 con talento explosivo y versátil

En la séptima ronda, con el pick 229, Las Vegas cerró su draft seleccionando al tackle defensivo Brandon Cleveland, proveniente de North Carolina State.

Cleveland jugó cuatro temporadas con el Wolfpack, siendo titular en sus últimas dos campañas, destacándose principalmente por su solidez en la defensa contra el ataque terrestre y su capacidad para ocupar espacios en el interior de la línea defensiva.

Con estas dos selecciones, los Raiders completan un draft en el que comenzaron con 10 picks y, tras realizar cinco intercambios entre el Día 2 y el Día 3, terminaron utilizando exactamente 10 selecciones: 4 jugadores en la ofensiva y 6 en la defensa.

Ahora, el trabajo no termina. El equipo entra en una fase clave posterior al draft, donde buscarán talento no seleccionado en la agencia libre de novatos, conocida informalmente como la "octava ronda", una etapa donde se pueden encontrar verdaderas joyas ocultas.