El legado de los Raiders es bien representado con el ingreso de la primera clase al Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano

Fue una noche de inmenso orgullo y gran relevancia cultural.
De representación y pertenencia.
De inclusión y perseverancia.
La primera clase del Salón de la Fama del Fútbol Hispano de 2026 fue inducida en una ceremonia de Celebración de Fútbol realizada el martes por la noche en las instalaciones de los Raiders y, en lo que respecta al equipo local, todo el evento tuvo un cierto aire de Plata y Negro.
Tres de los siete miembros de la clase inaugural eran Raiders —Tom Flores, Jim Plunkett y Ted Hendricks— y, en lo que respecta a los Raiders, esa noche también hubo un puente entre el pasado y el presente.
Fernando Mendoza, la primera selección del draft, también fue galardonado como el mejor jugador hispano de fútbol americano universitario del año por sus hazañas al llevar a Indiana al campeonato nacional y ganar el Trofeo Heisman.
Sí, el mismo premio que ganó Plunkett 55 años antes.
Mendoza no pudo asistir, pero le pregunté al quarterback por el reconocimiento durante el minicampamento para novatos de los Raiders.
"Bueno, es un gran honor, y ha habido muchos grandes jugadores hispanos, como acabamos de mencionar, Jim Plunkett", me dijo Mendoza. "Hay muchos otros grandes... jugadores hispanos en la universidad este año".
"Me hace sentir muy orgulloso de mis abuelos, que emigraron de Cuba, y de que hayan podido —quiero decir, mis cuatro abuelos emigraron de Cuba— vivir el sueño americano y, ahora, permitirme estar en este escenario; significa mucho para mí".
Plunkett, vestido con su saco del Salón de la Fama Hispano, subió al escenario en la sede de los Raiders. También lo hizo Hendricks. Y aunque Flores no pudo viajar para asistir al evento, su hijo Scott habló en su nombre y se refirió a aquellos que "se lo ganaron, pero que estaban menos representados".
Hendricks, el linebacker de 2 metros de altura capaz de cambiar el rumbo de un partido, nacido en Guatemala de madre guatemalteca, bromeó diciendo que nadie se creía que fuera guatemalteco porque "ellos son bajitos y yo era muy alto".
Por su parte, Plunkett le dio el mérito a su antiguo entrenador de los Raiders.
"Tom Flores me inculcó muchas cosas además del fútbol americano", dijo Plunkett. "Sobre ser hispano. Sobre trabajar más duro que nadie.
"Estoy muy orgulloso de estar aquí y formar parte de esto. Trabaja duro, estudia mucho, haz lo mejor que puedas y, si no lo consigues, levántate e inténtalo de nuevo".
El mensaje de Plunkett tuvo un gran eco entre otro miembro hispano del Salón de la Fama.
Ron Rivera, ex entrenador de los Panthers y de Washington, se refirió a Plunkett como el 'Comeback Kid' y abogó por su inclusión en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.
Rivera también elogió a Flores y a su compañero de consagración en Canton, Anthony Muñoz.
"Estos son hombres a los que quería emular", dijo Rivera. "Estos son hombres a los que quería parecerme. Ellos marcaron el tono, el ritmo. Establecieron el estándar de lo que significaba ser un jugador de fútbol americano hispano".
Como uno de los nueve miembros del comité de selección del Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano, ayudar a elegir a esta primera promoción fue más que un honor, ya que los otros dos homenajeados fueron el difunto Tom Fears y el difunto Steve Van Buren.
Estoy deseando empezar a elaborar la lista para la promoción del año que viene (¿Joe Kapp? ¿Tony González? ¿Jeff García? ¿Max Montoya?). Pero antes hay que destacar que el linebacker de los Broncos, Nik Bonitto, ha sido nombrado jugador profesional hispano del año, y Ryan Estrada, corredor del instituto El Dorado High School de El Paso, Texas, jugador hispano de preparatoria del año.
Además, Muñoz afirmó que se sentía especialmente orgulloso de ser un modelo a seguir.
"Quería asegurarme de ser un buen ejemplo no solo para los jóvenes, sino para los jóvenes hispanos", afirmó.
"Quiero aprovechar la plataforma que tenemos no solo para enseñar fútbol, sino también para inculcar valores como el carácter, la integridad y el respeto".
Muñoz y Rivera son miembros fundadores de la junta directiva del Salón de la Fama del Fútbol Hispano, y Rivera llevó la iniciativa a la iglesia…tanto en sentido figurado como en el económico.
"La comunidad hispana representa el 19 % de los 160,000 millones de dólares que mueve actualmente la economía del deporte", afirmó. "Los hispanos gastan un 15 % más que los no hispanos en entradas, servicios de streaming, paquetes de televisión, medios digitales y merchandising. Y de cara al futuro, nuestra comunidad representa 1 de cada 3 dólares de la economía deportiva de Estados Unidos, ya que se estima que crecerá hasta alcanzar los 300,000 millones de dólares en 2035. Ese es el poder que tiene la comunidad hispana en el deporte".
Entonces, ¿por qué crear ahora un Salón de la Fama y un programa de premios anuales de este tipo?
"Hacemos esto para mostrar quiénes somos como comunidad", dijo Rivera. "No somos solo aficionados; somos deportistas. Somos artistas. Apoyamos a nuestros jugadores. Apoyamos a nuestros deportistas. Por eso hacemos esto.
"Debemos celebrar quiénes somos, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos aquí para celebrar la grandeza y lo que realmente significa. Especialmente en nuestra comunidad".
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