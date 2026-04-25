Los Raiders eligen a Brandon Cleveland con la selección 229 del draft

Los Raiders seleccionaron al tackle defensivo Brandon Cleveland con el número 229 del Draft 2026 de la NFL.

Este jugador, originario de Tampa (Florida), pasó cuatro temporadas en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, donde disputó 45 partidos con los Wolfpack. Durante ese tiempo, registró un total de 107 tacleadas, 16 para pérdida de yardas y seis capturas.