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Raiders apuestan por historia de esfuerzo con Treydan Stukes

Apr 24, 2026 at 06:44 PM
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Harry Ruiz

Raiders.com Contributor

Al igual que en el 2025, en lo que fue la primera temporada de John Spytek como gerente general, los Raiders volvieron a hacer un intercambio con su seleccion en la segunda ronda del Draft.

Las Vegas envió la selección número 36 junto al pick 117 de cuarta ronda a Houston, recibiendo a cambio las selecciones 38 y 91, correspondientes a la segunda y tercera ronda respectivamente. Un movimiento que deja claro que la organización no solo busca talento, sino también maximizar el valor de cada turno.

Con la selección 38, los Raiders apostaron por una de las historias más inspiradoras del Draft: el esquinero Treydan Stukes, proveniente de la Universidad de Arizona.

La trayectoria de Stukes no es la típica de un prospecto de la NFL. Al salir de la preparatoria, no recibió ofertas para jugar fútbol americano colegial. De hecho, las únicas oportunidades que tuvo fueron en pista y campo. Sin embargo, su sueño siempre fue jugar fútbol americano.

Decidido a perseguirlo, se unió a la Universidad de Arizona como walk-on, pagando su propia colegiatura y sin garantías de éxito. Fue hasta su segunda temporada con los Wildcats cuando finalmente recibió una beca, recompensa a su esfuerzo y determinación.

Su paso por el programa fue largo y lleno de retos. Permaneció seis años con el equipo, utilizando una temporada redshirt en 2020 y un redshirt médico en 2024 tras una lesión de rodilla. Lejos de rendirse, regresó en 2025 y tuvo su mejor campaña.

Ese año lideró a su equipo con cuatro intercepciones y mostró una versatilidad clave al desempeñarse tanto como esquinero nickel como en la posición de safety. A lo largo de su carrera colegial acumuló 29 pases defendidos, evidenciando su instinto natural para el balón y su capacidad de impactar jugadas en el perímetro.

Los Raiders comenzaron este Draft reforzando la ofensiva con la selección del mariscal de campo Fernando Mendoza. Ahora, equilibran su estrategia al sumar talento del lado defensivo con la llegada de Stukes.

Aún queda trabajo por hacer. Las Vegas mantiene dos selecciones más en este segundo día del Draft: los picks 67 y 91 de la tercera ronda, lo que les brinda más oportunidades para seguir construyendo un roster competitivo.

Pero si algo queda claro, es que con movimientos como este, los Raiders no solo están buscando talento, están apostando por carácter, resiliencia y jugadores que saben luchar para llegar a la NFL.

Draft Pick: S Treydan Stukes

With the 38th overall pick in the 2026 NFL Draft, the Las Vegas Raiders have selected safety Treydan Stukes.

S Treydan Stukes Second Round (38th Pick Overall) Arizona
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S Treydan Stukes

Second Round (38th Pick Overall)

Arizona

Rick Scuteri/Associated Press
S Treydan Stukes Second Round (38th Pick Overall) Arizona
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S Treydan Stukes

Second Round (38th Pick Overall)

Arizona

Rick Scuteri/Associated Press
S Treydan Stukes Second Round (38th Pick Overall) Arizona
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S Treydan Stukes

Second Round (38th Pick Overall)

Arizona

Rick Scuteri/Associated Press
S Treydan Stukes Second Round (38th Pick Overall) Arizona
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S Treydan Stukes

Second Round (38th Pick Overall)

Arizona

David Zalubowski/Associated Press
S Treydan Stukes Second Round (38th Pick Overall) Arizona
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S Treydan Stukes

Second Round (38th Pick Overall)

Arizona

Rick Scuteri/Associated Press
S Treydan Stukes Second Round (38th Pick Overall) Arizona
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S Treydan Stukes

Second Round (38th Pick Overall)

Arizona

Rick Scuteri/Associated Press
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