Raiders apuestan por historia de esfuerzo con Treydan Stukes

Al igual que en el 2025, en lo que fue la primera temporada de John Spytek como gerente general, los Raiders volvieron a hacer un intercambio con su seleccion en la segunda ronda del Draft.

Las Vegas envió la selección número 36 junto al pick 117 de cuarta ronda a Houston, recibiendo a cambio las selecciones 38 y 91, correspondientes a la segunda y tercera ronda respectivamente. Un movimiento que deja claro que la organización no solo busca talento, sino también maximizar el valor de cada turno.

Con la selección 38, los Raiders apostaron por una de las historias más inspiradoras del Draft: el esquinero Treydan Stukes, proveniente de la Universidad de Arizona.

La trayectoria de Stukes no es la típica de un prospecto de la NFL. Al salir de la preparatoria, no recibió ofertas para jugar fútbol americano colegial. De hecho, las únicas oportunidades que tuvo fueron en pista y campo. Sin embargo, su sueño siempre fue jugar fútbol americano.