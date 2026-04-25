Raiders cierran segundo día del draft sumando a línea defensiva y ofensiva

Los Raiders continúan construyendo su identidad en el Draft tras el intercambio realizado con Houston en la segunda ronda, movimiento que les permitió tener dos selecciones de tercera ronda y maximizar su valor.

Con el pick número 67, los Malosos reforzaron su defensa al seleccionar a Keyron Crawford, ala defensiva proveniente de Auburn. Se trata de una historia poco convencional: Crawford no comenzó a jugar fútbol americano hasta su último año de preparatoria en 2021, pero su impacto fue inmediato, llamando la atención de múltiples universidades.

Inició su carrera colegial en Arkansas State, donde jugó sus primeras dos temporadas antes de transferirse a Auburn en 2024. Ya en la poderosa conferencia SEC, Crawford se consolidó como uno de los jugadores más disruptivos, destacando por su capacidad de presionar al quarterback y generar jugadas negativas. Su desarrollo meteórico y su techo atlético lo convierten en una apuesta de alto potencial para la defensiva de Las Vegas.