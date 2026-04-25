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Raiders cierran segundo día del draft sumando a línea defensiva y ofensiva

Apr 24, 2026 at 09:00 PM
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Harry Ruiz

Raiders.com Contributor

Los Raiders continúan construyendo su identidad en el Draft tras el intercambio realizado con Houston en la segunda ronda, movimiento que les permitió tener dos selecciones de tercera ronda y maximizar su valor.

Con el pick número 67, los Malosos reforzaron su defensa al seleccionar a Keyron Crawford, ala defensiva proveniente de Auburn. Se trata de una historia poco convencional: Crawford no comenzó a jugar fútbol americano hasta su último año de preparatoria en 2021, pero su impacto fue inmediato, llamando la atención de múltiples universidades.

Inició su carrera colegial en Arkansas State, donde jugó sus primeras dos temporadas antes de transferirse a Auburn en 2024. Ya en la poderosa conferencia SEC, Crawford se consolidó como uno de los jugadores más disruptivos, destacando por su capacidad de presionar al quarterback y generar jugadas negativas. Su desarrollo meteórico y su techo atlético lo convierten en una apuesta de alto potencial para la defensiva de Las Vegas.

Más adelante, con la selección número 91, los Raiders cambiaron de enfoque y regresaron a la ofensiva, manteniéndose fieles a la filosofía de su gerente general John Spytek, quien históricamente ha priorizado a los linieros en los primeros dos días del draft.

El elegido fue Trey Zuhn III, liniero ofensivo de Texas A&M con versatilidad y experiencia. Zuhn cuenta con un imponente físico de 6 pies 6 pulgadas y 312 libras, y durante su etapa con los Aggies fue titular en 50 partidos a lo largo de cinco años. Además de desempeñarse como tackle izquierdo, también tuvo actividad como centro, lo que le da un valor adicional dentro de la línea ofensiva.

Con estas selecciones, los Raiders dejan claro su enfoque: fortalecer las trincheras en ambos lados del balón. Mientras Crawford aporta explosividad y juventud a la defensa, Zuhn ofrece estabilidad y profundidad a una línea ofensiva que busca proteger mejor a su mariscal de campo.

Las Vegas aún cuenta con seis selecciones para el tercer y último día del draft, incluyendo el pick 102 en la cuarta ronda, lo que les brinda más oportunidades de seguir añadiendo talento y profundidad al roster.

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Photos: Inside the Raiders' 2026 draft room

Head inside Las Vegas Raiders Headquarters to get an exclusive look inside of the 2026 draft room.

Las Vegas Raiders assistant general manager Brian Stark, General Manager John Spytek, Head Coach Klint Kubiak and vice president of player personnel Brandon Hunt in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders assistant general manager Brian Stark, General Manager John Spytek, Head Coach Klint Kubiak and vice president of player personnel Brandon Hunt in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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Las Vegas Raiders assistant director of pro scouting Ben Chester in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders assistant director of pro scouting Ben Chester in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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Las Vegas Raiders senior national scout Lenny McGill in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders senior national scout Lenny McGill in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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Las Vegas Raiders assistant general manager Brian Stark and General Manager John Spytek in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders assistant general manager Brian Stark and General Manager John Spytek in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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Las Vegas Raiders General Manager John Spytek in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders General Manager John Spytek in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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Las Vegas Raiders senior national scout Andy Dengler in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders senior national scout Andy Dengler in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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Las Vegas Raiders General Manager John Spytek in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders General Manager John Spytek in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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Las Vegas Raiders vice president of player personnel Brandon Hunt in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders vice president of player personnel Brandon Hunt in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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Las Vegas Raiders General Manager John Spytek in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders General Manager John Spytek in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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Las Vegas Raiders General Manager John Spytek in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders General Manager John Spytek in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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Las Vegas Raiders General Manager John Spytek in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders General Manager John Spytek in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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Las Vegas Raiders General Manager John Spytek, Head Coach Klint Kubiak and vice president of player personnel Brandon Hunt in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders General Manager John Spytek, Head Coach Klint Kubiak and vice president of player personnel Brandon Hunt in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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Las Vegas Raiders General Manager John Spytek and vice president of player personnel Brandon Hunt in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders General Manager John Spytek and vice president of player personnel Brandon Hunt in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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Las Vegas Raiders offensive coordinator Andrew Janocko and Head Coach Klint Kubiak in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders offensive coordinator Andrew Janocko and Head Coach Klint Kubiak in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak and director of college scouting Brandon Yeargan in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak and director of college scouting Brandon Yeargan in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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Las Vegas Raiders General Manager John Spytek in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders General Manager John Spytek in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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Las Vegas Raiders assistant general manager Brian Stark in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders assistant general manager Brian Stark in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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Las Vegas Raiders General Manager John Spytek in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders General Manager John Spytek in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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A view inside the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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A view inside the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak and quarterbacks coach Mike Sullivan in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak and quarterbacks coach Mike Sullivan in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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Las Vegas Raiders assistant general manager Brian Stark and Head Coach Klint Kubiak in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders assistant general manager Brian Stark and Head Coach Klint Kubiak in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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Las Vegas Raiders assistant director of college scouting Johnathon Stigall in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.
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Las Vegas Raiders assistant director of college scouting Johnathon Stigall in the draft room on day 1 of the 2026 NFL Draft at Las Vegas Raiders Headquarters.

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