Los Raiders eligen a Treydan Stukes con la selección 38 del Draft 2026 de la NFL

Con el pick 38 del Draft de la NFL de 2026, los Raiders de Las Vegas seleccionaron al safety Treydon Stukes, procedente de Arizona.

En los 10 juegos como titular la temporada pasada con los Wildcats, Stukes empató en el liderato del equipo con cuatro intercepciones y fue nombrado al primer equipo de la Conferencia Big 12. Stukes comenzó su carrera universitaria como jugador sin beca en Arizona y, a lo largo de seis temporadas, ha sumado 206 tacleadas, 12 tacleadas para pérdida de yardas, una captura y siete intercepciones.