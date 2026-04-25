Los Raiders eligen al ala defensiva Keyron Crawford en el puesto 67 del Draft 2026 de la NFL

Crawford comenzó su carrera universitaria en la Universidad Estatal de Arkansas, donde jugó 10 partidos como novato en 2022 antes de consolidarse como titular en 2023, con 44 tacleadas y 5.5 capturas. Posteriormente, se trasladó a la Universidad de Auburn antes de la temporada de 2024. En su último año, en 2025, se convirtió en titular y fue nombrado miembro del tercer equipo All-SEC.