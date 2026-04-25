Los Raiders eligen al ala defensiva Keyron Crawford en el puesto 67 del Draft 2026 de la NFL

Los Raiders seleccionaron al ala defensiva Keyron Crawford en el lugar 67 del Draft 2026 de la NFL.
Crawford comenzó su carrera universitaria en la Universidad Estatal de Arkansas, donde jugó 10 partidos como novato en 2022 antes de consolidarse como titular en 2023, con 44 tacleadas y 5.5 capturas. Posteriormente, se trasladó a la Universidad de Auburn antes de la temporada de 2024. En su último año, en 2025, se convirtió en titular y fue nombrado miembro del tercer equipo All-SEC.
Ha conseguido un total de 116 tacleadas, 25 tacleadas para pérdida de yardas y 11.5 capturas en 47 partidos disputados.
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With the 67th overall pick in the 2026 NFL Draft, the Las Vegas Raiders have selected defensive end Keyron Crawford.