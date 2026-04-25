Los Raiders eligen al guardia Trey Zuhn con el puesto 91 del Draft 2026 de la NFL

Los Raiders seleccionaron al guardia Trey Zuhn, procedente de Texas A&M, con el puesto 91 del Draft 2026 de la NFL.
Al comenzar la temporada 2025, Zuhn fue nombrado capitán del equipo y siguió siendo el pilar de la línea en la posición de tackle izquierdo, donde jugó todos los partidos menos dos (11 como LT y dos como C). Fue co-ganador del Trofeo Jacobs al Mejor Bloqueador, otorgado al mejor liniero ofensivo de la SEC, junto con Kadyn Proctor, de Alabama. También fue nombrado miembro del primer equipo All-SEC.
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With the 91st overall pick in the 2026 NFL Draft, the Las Vegas Raiders have selected guard Trey Zuhn III.