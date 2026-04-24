 Skip to main content
Advertising

Fernando Mendoza, de recluta olvidado a primera selección del draft en el 2026

Apr 23, 2026 at 05:12 PM
Author Image
Harry Ruiz

Raiders.com Contributor

26_Draft_MENDOZA_ RD 1 PK 1_2560x1440

Los Raiders han hecho oficial una de las decisiones más importantes de su futuro: con la primera selección del Draft 2026 de la NFL, eligieron al mariscal de campo Fernando Mendoza, procedente de la Universidad de Indiana.

Pero su historia no comenzó con la expectativa de ser el primer prospecto elegido en un draft. Comenzó con lo contrario.

Mendoza fue un prospecto completamente subestimado. En la clase 2022 fue clasificado apenas como el mariscal de campo número 140 del país, y el recluta número 288 en todo el estado de Florida. La pandemia frenó su exposición, y su proceso de reclutamiento fue lento y sin gran atención nacional.

Su primera oferta llegó de Penn en 2021, seguida por Yale, Lehigh y Bryant. Incluso llegó a entrenar en campamentos de LSU y Miami, pero no logró ofertas de escuelas del nivel FBS. Su sueño de jugar para la Universidad de Miami no se materializó, y ni siquiera recibió una oportunidad como 'walk-on' con los Hurricanes, donde él estaría pagando su colegiatura, en lugar de recibir una beca deportiva.

Fernando llegó a comprometerse con Yale, preparándose para jugar en la Ivy League, hasta que todo cambió en el último momento. En enero de 2022, la Universidad de California en Berkeley le ofreció una oportunidad, donde tras visitar sus instalaciones hizo oficial su cambio de destino. Se convirtió en el recluta de menor ranking en esa clase de la Universidad de Cal, pero eso nunca lo definió.

Fuera de acción en el 2022 al utilizar su temporada de 'redshirt', progreso constante, y eventualmente se ganó la titularidad a mediados de la temporada 2023 y fue titular indiscutible en el 2024 con los Golden Bears.

Mendoza no solo brilló en el campo. También construyó una reputación fuera de él al graduarse en Administración de Empresas en la prestigiosa escuela de negocios de Berkeley en tan solo tres años, combinando estudios de élite con preparación profesional constante y crecimiento deportivo.

Incluso su vida personal refleja su carácter: creció junto a su hermano menor Alberto, con quien compartía cuarto en su hogar y volvió a hacerlo cuando se transfirió a la Universidad de Indiana en el 2025.

En su única temporada con los Hoosiers, Mendoza hizo historia al terminar con marca perfecta de 16-0, obtuvo elcampeonato de la conferencia Big Ten, comandó a su equipo a tres victorias en la postemporada y con ello ganó el primer campeonato nacional de fútbol americano para la Universidad de Indiana, y además de fue votado como el ganador del Trofeo Heisman, que reconoce al mejor jugador del nivel colegial.

Mendoza no es el atleta más llamativo físicamente, pero su juego lo compensa todo. Brazo con fuerza suficiente para cualquier tipo de lanzamiento, precisión y anticipación de nivel élite, comodidad en el bolsillo bajo presión, capacidad para extender jugadas con inteligencia, mentalidad estable que le ayuda a no derrumbarse tras errores y una ética de trabajo obsesiva.

Con solo Aidan O'Connell en su plantilla hace apenas un mes, y la reciente llegada de Kirk Cousins en agencia libre, Las Vegas necesitaba una respuesta a largo plazo. Su apuesta es Mendoza. Un mariscal de campo que pasó de ser ignorado, a campeón nacional invicto, a ganador del Trofeo Heisman, y ahora la esperanza de toda una franquicia.

Fernando Mendoza no es solo el pick #1 del NFL Draft 2026. Es la historia de un jugador que nunca fue el más vitoreado previo a una temporada, pero terminó siendo inevitable.

Y ahora, la pregunta en Las Vegas ya no es quién es. Es hasta dónde puede llevar a los Raiders.

article promo for 2026 draft

Draft Central

Stay up-to-date with the latest on the Raiders' draft picks, news, and information.

VIEW NOW

Draft Pick: QB Fernando Mendoza

With the 1st overall pick in the 2026 NFL Draft, the Las Vegas Raiders have selected quarterback Fernando Mendoza.

QB Fernando Mendoza First Round (1st Pick Overall) Indiana
1 / 15

QB Fernando Mendoza

First Round (1st Pick Overall)

Indiana

Darron Cummings/Associated Press
QB Fernando Mendoza First Round (1st Pick Overall) Indiana
2 / 15

QB Fernando Mendoza

First Round (1st Pick Overall)

Indiana

Darron Cummings/Associated Press
QB Fernando Mendoza First Round (1st Pick Overall) Indiana
3 / 15

QB Fernando Mendoza

First Round (1st Pick Overall)

Indiana

Charlie Neibergall/Associated Press
QB Fernando Mendoza First Round (1st Pick Overall) Indiana
4 / 15

QB Fernando Mendoza

First Round (1st Pick Overall)

Indiana

Vera Nieuwenhuis/Associated Press
QB Fernando Mendoza First Round (1st Pick Overall) Indiana
5 / 15

QB Fernando Mendoza

First Round (1st Pick Overall)

Indiana

Vera Nieuwenhuis/Associated Press
QB Fernando Mendoza First Round (1st Pick Overall) Indiana
6 / 15

QB Fernando Mendoza

First Round (1st Pick Overall)

Indiana

Stephanie Scarbrough/Associated Press
QB Fernando Mendoza First Round (1st Pick Overall) Indiana
7 / 15

QB Fernando Mendoza

First Round (1st Pick Overall)

Indiana

Stephanie Scarbrough/Associated Press
QB Fernando Mendoza First Round (1st Pick Overall) Indiana
8 / 15

QB Fernando Mendoza

First Round (1st Pick Overall)

Indiana

Barry Reeger/Associated Press
QB Fernando Mendoza First Round (1st Pick Overall) Indiana
9 / 15

QB Fernando Mendoza

First Round (1st Pick Overall)

Indiana

Todd Van Emst/Associated Press
QB Fernando Mendoza First Round (1st Pick Overall) Indiana
10 / 15

QB Fernando Mendoza

First Round (1st Pick Overall)

Indiana

Kyusung Gong/Associated Press
QB Fernando Mendoza First Round (1st Pick Overall) Indiana
11 / 15

QB Fernando Mendoza

First Round (1st Pick Overall)

Indiana

Kyusung Gong/Associated Press
QB Fernando Mendoza First Round (1st Pick Overall) Indiana
12 / 15

QB Fernando Mendoza

First Round (1st Pick Overall)

Indiana

Kyusung Gong/Associated Press
QB Fernando Mendoza First Round (1st Pick Overall) Indiana
13 / 15

QB Fernando Mendoza

First Round (1st Pick Overall)

Indiana

Mike Stewart/Associated Press
QB Fernando Mendoza First Round (1st Pick Overall) Indiana
14 / 15

QB Fernando Mendoza

First Round (1st Pick Overall)

Indiana

Rebecca Blackwell/Associated Press
QB Fernando Mendoza First Round (1st Pick Overall) Indiana
15 / 15

QB Fernando Mendoza

First Round (1st Pick Overall)

Indiana

Marta Lavandier/Associated Press
Advertising
This Ad will close in 3

Related Content

news

Perfil del jugador: Conoce al quarterback Fernando Mendoza

Aunque disfrutó de una temporada 2025 llena de triunfos y de glamour, su trayectoria en el fútbol americano ha sido todo lo contrario. Conoce a continuación al nuevo miembro del equipo Plata y Negro.

news

Raiders vuelven a firmar al TE Ian Thomas

Thomas participó en 15 partidos con 10 titularidades para los Raiders en 2025 y registró 13 recepciones para 114 yardas.

news

Raiders firman al QB Kirk Cousins

Cousins inicia su temporada número 15 en la NFL y se une a los Raiders tras pasar las dos últimas temporadas con los Atlanta Falcons (2024‑25).

news

Los Raiders firman al guardia Spencer Burford

Burford, un jugador de línea ofensiva de 6 pies 4 pulgadas y 300 libras, se une a los Raiders después de pasar las primeras cuatro temporadas de su carrera con los San Francisco 49ers.

news

Los Raiders vuelven a contratar al tackle defensivo Thomas Booker IV

Booker IV regresa para su segunda temporada con Silver and Black después de ser adquirido mediante un intercambio con los Philadelphia Eagles durante el campamento de entrenamiento de 2025.

news

Los Raiders Firman al apoyador Segun Olubi

Olubi se une a los Silver and Black después de cuatro temporadas con los Indianapolis Colts (2022–25), donde participó en 51 juegos.

news

Datos del Agente Libre: Conoce al WR Jalen Nailor

Los Raiders firmaron al receptor abierto agente libre Jalen Nailor el jueves. Conoce más sobre la nueva pieza de la ofensiva de los Raiders.

news

Datos del Agente Libre: Conoce al DE Kwity Paye

Los Raiders firmaron al ala defensiva agente libre Kwity Paye el jueves. Conoce más sobre la nueva incorporación a la línea defensiva a continuación.

news

Datos del agente libre: Conoce al LB Nakobe Dean

Los Raiders de Las Vegas agregan a su plantilla a un campeón nacional y ganador del Super Bowl con el apoyador Nakobe Dean. Aquí hay algunas cosas que debes saber sobre la más reciente adquisición de los Raiders.

news

Los Raiders firman al FB Connor Heyward

Heyward llegó a la NFL como selección de sexta ronda (208 global) en 2022 y ha participado en 68 juegos, incluyendo 14 como titular, durante sus cuatro años de carrera en Pittsburgh.

news

Los Raiders firman al Receptor Dareke Young

Young se une a los Silver and Black después de pasar las últimas cuatro temporadas con los Seattle Seahawks.

Latest Content

news

Draft Day 1 Recap: Fernando Mendoza is a Raider

Apr 23, 2026

Day 1 of the draft is wrapped and Raider Nation is celebrating the addition of No. 1 overall pick Fernando Mendoza.

news

Gutierrez: The Raiders didn't overthink it — Fernando Mendoza was always their guy

Apr 23, 2026

A calm, almost a sense of relief, exuded from John Spytek after he turned in the Raiders' draft card, making Fernando Mendoza the No. 1 pick of the 2026 NFL Draft.

video

The Call: Fernando Mendoza is a Las Vegas Raider

Apr 23, 2026

Watch as General Manager John Spytek and Head Coach Klint Kubiak call Fernando Mendoza to let him know he is a Raider.

gallery

Photos: Inside the Raiders' 2026 draft room

Apr 23, 2026

Head inside Las Vegas Raiders Headquarters to get an exclusive look inside of the 2026 draft room.

news

'I believe I'm still the underdog': Fernando Mendoza eager to prove himself in the Silver and Black

Apr 23, 2026

While overcome with emotion after being selected No. 1 overall, Mendoza is ready to get to work with the Raiders.

video

Fernando Mendoza: 'Blessed to be in this position'

Apr 23, 2026

Quarterback Fernando Mendoza addresses the media after being selected first overall by the Las Vegas Raiders in the 2026 NFL Draft.

news

Social Reactions: Welcome to Raider Nation, Fernando Mendoza 🏴‍☠️

Apr 23, 2026

Take a look at social posts from around the media after the Raiders drafted Fernando Mendoza No. 1 overall.

news

Player Profile: Get to know QB Fernando Mendoza

Apr 23, 2026

Get to know the No. 1 overall pick and newest member of the Silver and Black.

gallery

Photos: Sights of the 2026 Draft

Apr 23, 2026

Get a behind-the-scenes look at the 2026 NFL Draft.

video

Watch: Fernando Mendoza Hype Video

Apr 23, 2026

QB Fernando Mendoza is a Raider.

gallery

Draft Pick: QB Fernando Mendoza

Apr 23, 2026

With the 1st overall pick in the 2026 NFL Draft, the Las Vegas Raiders have selected quarterback Fernando Mendoza.

news

Raiders select Fernando Mendoza with the No. 1 overall pick in the 2026 NFL Draft

Apr 23, 2026

Mendoza becomes the fifth Heisman Trophy winner to be drafted by the Raiders organization, joining Marcus Allen (1982), Bo Jackson (1987), Tim Brown (1988) and Charles Woodson (1998).

View All
Advertising