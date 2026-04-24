Fernando Mendoza, de recluta olvidado a primera selección del draft en el 2026

Mendoza no solo brilló en el campo. También construyó una reputación fuera de él al graduarse en Administración de Empresas en la prestigiosa escuela de negocios de Berkeley en tan solo tres años, combinando estudios de élite con preparación profesional constante y crecimiento deportivo.

Incluso su vida personal refleja su carácter: creció junto a su hermano menor Alberto, con quien compartía cuarto en su hogar y volvió a hacerlo cuando se transfirió a la Universidad de Indiana en el 2025.

En su única temporada con los Hoosiers, Mendoza hizo historia al terminar con marca perfecta de 16-0, obtuvo elcampeonato de la conferencia Big Ten, comandó a su equipo a tres victorias en la postemporada y con ello ganó el primer campeonato nacional de fútbol americano para la Universidad de Indiana, y además de fue votado como el ganador del Trofeo Heisman, que reconoce al mejor jugador del nivel colegial.

Mendoza no es el atleta más llamativo físicamente, pero su juego lo compensa todo. Brazo con fuerza suficiente para cualquier tipo de lanzamiento, precisión y anticipación de nivel élite, comodidad en el bolsillo bajo presión, capacidad para extender jugadas con inteligencia, mentalidad estable que le ayuda a no derrumbarse tras errores y una ética de trabajo obsesiva.

Con solo Aidan O'Connell en su plantilla hace apenas un mes, y la reciente llegada de Kirk Cousins en agencia libre, Las Vegas necesitaba una respuesta a largo plazo. Su apuesta es Mendoza. Un mariscal de campo que pasó de ser ignorado, a campeón nacional invicto, a ganador del Trofeo Heisman, y ahora la esperanza de toda una franquicia.

Fernando Mendoza no es solo el pick #1 del NFL Draft 2026. Es la historia de un jugador que nunca fue el más vitoreado previo a una temporada, pero terminó siendo inevitable.