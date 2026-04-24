Fernando Mendoza, de recluta olvidado a primera selección del draft en el 2026

Los Raiders han hecho oficial una de las decisiones más importantes de su futuro: con la primera selección del Draft 2026 de la NFL, eligieron al mariscal de campo Fernando Mendoza, procedente de la Universidad de Indiana.
Pero su historia no comenzó con la expectativa de ser el primer prospecto elegido en un draft. Comenzó con lo contrario.
Mendoza fue un prospecto completamente subestimado. En la clase 2022 fue clasificado apenas como el mariscal de campo número 140 del país, y el recluta número 288 en todo el estado de Florida. La pandemia frenó su exposición, y su proceso de reclutamiento fue lento y sin gran atención nacional.
Su primera oferta llegó de Penn en 2021, seguida por Yale, Lehigh y Bryant. Incluso llegó a entrenar en campamentos de LSU y Miami, pero no logró ofertas de escuelas del nivel FBS. Su sueño de jugar para la Universidad de Miami no se materializó, y ni siquiera recibió una oportunidad como 'walk-on' con los Hurricanes, donde él estaría pagando su colegiatura, en lugar de recibir una beca deportiva.
Fernando llegó a comprometerse con Yale, preparándose para jugar en la Ivy League, hasta que todo cambió en el último momento. En enero de 2022, la Universidad de California en Berkeley le ofreció una oportunidad, donde tras visitar sus instalaciones hizo oficial su cambio de destino. Se convirtió en el recluta de menor ranking en esa clase de la Universidad de Cal, pero eso nunca lo definió.
Fuera de acción en el 2022 al utilizar su temporada de 'redshirt', progreso constante, y eventualmente se ganó la titularidad a mediados de la temporada 2023 y fue titular indiscutible en el 2024 con los Golden Bears.
Mendoza no solo brilló en el campo. También construyó una reputación fuera de él al graduarse en Administración de Empresas en la prestigiosa escuela de negocios de Berkeley en tan solo tres años, combinando estudios de élite con preparación profesional constante y crecimiento deportivo.
Incluso su vida personal refleja su carácter: creció junto a su hermano menor Alberto, con quien compartía cuarto en su hogar y volvió a hacerlo cuando se transfirió a la Universidad de Indiana en el 2025.
En su única temporada con los Hoosiers, Mendoza hizo historia al terminar con marca perfecta de 16-0, obtuvo elcampeonato de la conferencia Big Ten, comandó a su equipo a tres victorias en la postemporada y con ello ganó el primer campeonato nacional de fútbol americano para la Universidad de Indiana, y además de fue votado como el ganador del Trofeo Heisman, que reconoce al mejor jugador del nivel colegial.
Mendoza no es el atleta más llamativo físicamente, pero su juego lo compensa todo. Brazo con fuerza suficiente para cualquier tipo de lanzamiento, precisión y anticipación de nivel élite, comodidad en el bolsillo bajo presión, capacidad para extender jugadas con inteligencia, mentalidad estable que le ayuda a no derrumbarse tras errores y una ética de trabajo obsesiva.
Con solo Aidan O'Connell en su plantilla hace apenas un mes, y la reciente llegada de Kirk Cousins en agencia libre, Las Vegas necesitaba una respuesta a largo plazo. Su apuesta es Mendoza. Un mariscal de campo que pasó de ser ignorado, a campeón nacional invicto, a ganador del Trofeo Heisman, y ahora la esperanza de toda una franquicia.
Fernando Mendoza no es solo el pick #1 del NFL Draft 2026. Es la historia de un jugador que nunca fue el más vitoreado previo a una temporada, pero terminó siendo inevitable.
Y ahora, la pregunta en Las Vegas ya no es quién es. Es hasta dónde puede llevar a los Raiders.
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With the 1st overall pick in the 2026 NFL Draft, the Las Vegas Raiders have selected quarterback Fernando Mendoza.