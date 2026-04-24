Perfil del jugador: Conoce al quarterback Fernando Mendoza

Por primera vez en casi 20 años, los Raiders de Las Vegas han seleccionado a un quarterback con el número 1 del draft: el ganador del Trofeo Heisman, Fernando Mendoza, de la Universidad de Indiana.
Aunque disfrutó de una temporada 2025 llena de triunfos y de glamour, su trayectoria en el fútbol americano ha sido todo lo contrario. Conoce a continuación al nuevo miembro del equipo Plata y Negro.
Empezó desde abajo
Fernando Mendoza no era el típico prospecto estrella en la preparatoria. Solo recibió dos ofertas de beca para jugar al fútbol americano: de Yale y de California.
En retrospectiva, parece inusual teniendo en cuenta todo lo que Mendoza logró en el instituto Christopher Columbus de Miami, Florida. En su última temporada como quarterback titular del equipo, lanzó para 1,169 yardas con un ratio de 11:4 entre touchdowns e intercepciones, mientras llevaba a los Explorers a las semifinales del Campeonato Estatal de Fútbol Americano 8A.
Sin embargo, seguía siendo el quarterback número 134 en la clasificación de 247 Sports de la clase de 2022.
"Estaba verde, esa era una clasificación realista", dijo Mendoza en el NFL Combine. "Era terrible. Así que todo se reduce a las pequeñas victorias diarias y a la disciplina".
Los primeros indicios de su talento
Mendoza cambió su decisión de ir a Yale por ir a California tras recibir una oferta en las últimas fases del proceso de reclutamiento.
Se abrió camino en la plantilla en un lapso de dos años y fue nombrado quarterback titular a mitad de su primer año como novato. En su tercera titularidad, se enfrentó cara a cara con el que acabaría siendo el ganador del Trofeo Heisman de 2022 y actual quarterback de los Chicago Bears, Caleb Williams, pero Mendoza y Cal sufrieron una ajustada derrota por 50-49 tras lanzar para 292 yardas y dos touchdowns.
Mendoza comenzó a encontrar su sitio al año siguiente. En 11 partidos como titular, completó casi el 69 % de sus pases para 3,004 yardas y 16 touchdowns. Su victoria más destacada con los Golden Bears fue contra Auburn, en la que lanzó para 233 yardas y dos touchdowns.
Una temporada para el recuerdo
Mendoza rindió lo suficiente en Cal como para convertirse en un jugador mucho más codiciado en el mercado de traspasos de lo que era como promesa en la preparatoria.
Tras recibir varias ofertas muy lucrativas, se decidió por los Indiana Hoosiers, que venían de completar su primera temporada con más de 10 victorias en la historia de la universidad (11-2). Sin embargo, esa temporada no sería mucho en comparación con la racha perfecta de 16-0 que Mendoza llevaría a Indiana a alcanzar.
En su camino hacia la conquista de su primer campeonato nacional, Indiana derrotó a cinco rivales clasificados para ganar el campeonato de la Conferencia Big Ten y venció a Alabama, Oregón y Miami en los playoffs de la CFB.
Mendoza completó el 72 % de sus pases para 3,535 yardas y 41 pases de touchdown, líder de la FCBS. Se llevó a casa el Trofeo Heisman, el MVP ofensivo del partido por el Campeonato Nacional de la CFP, el Premio Walter Camp, el premio al Jugador del Año de Fútbol Americano Universitario de la AP y el premio al Jugador Más Valioso de la Big Ten, por nombrar solo algunos de sus galardones individuales más destacados.
"Este momento es un honor, es algo más grande que yo", dijo Mendoza durante su discurso de aceptación del Trofeo Heisman. "Es el resultado de una familia, un equipo, una comunidad y un montón de gente que creyó en mí mucho antes de que nadie supiera mi nombre".
La familia es lo primero
Mendoza decidió no asistir a los actos del draft para poder quedarse en Miami con su familia, especialmente con su madre, Elsa.
A Elsa Mendoza, que es el pilar de Fernando y de sus dos hermanos menores, le han diagnosticado esclerosis múltiple. A pesar de que la enfermedad le ha planteado importantes dificultades físicas, asistió a todos los partidos de la trayectoria de Indiana hacia el campeonato nacional.
Fernando se ha convertido en un representante de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple, colaborando con varios restaurantes locales de Bloomington, Indiana, para recaudar fondos y dar a conocer la organización.
"Mi madre lo es todo para mí; es la persona más cariñosa y positiva que conozco", escribió Fernando Mendoza en una campaña de recaudación de fondos en línea, "¡y seguiré haciendo todo lo que pueda para apoyarla y a otras personas que viven con EM! Casi un millón de personas en Estados Unidos viven con esta enfermedad impredecible y a menudo incapacitante, y aunque se han logrado avances, aún queda mucho por hacer".
En diciembre de 2025, Elsa escribió una carta a su hijo a través de The Players' Tribune, mientras veía cómo hacía realidad su sueño de llegar a la NFL.
"Tus logros NUNCA influirán en lo orgullosa que estoy de ti", escribió. "Porque ya eres todo lo que podría haber esperado como madre... y eso no tiene nada que ver con los metros que lanzas o los touchdowns que consigas. Tiene todo que ver con el hombre en el que te has convertido. Como hermano mayor que muestra el camino. Como trabajador incansable con un espíritu imparable".
With the 1st overall pick in the 2026 NFL Draft, the Las Vegas Raiders have selected quarterback Fernando Mendoza.