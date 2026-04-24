Perfil del jugador: Conoce al quarterback Fernando Mendoza

La familia es lo primero

Mendoza decidió no asistir a los actos del draft para poder quedarse en Miami con su familia, especialmente con su madre, Elsa.

A Elsa Mendoza, que es el pilar de Fernando y de sus dos hermanos menores, le han diagnosticado esclerosis múltiple. A pesar de que la enfermedad le ha planteado importantes dificultades físicas, asistió a todos los partidos de la trayectoria de Indiana hacia el campeonato nacional.

Fernando se ha convertido en un representante de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple, colaborando con varios restaurantes locales de Bloomington, Indiana, para recaudar fondos y dar a conocer la organización.

"Mi madre lo es todo para mí; es la persona más cariñosa y positiva que conozco", escribió Fernando Mendoza en una campaña de recaudación de fondos en línea, "¡y seguiré haciendo todo lo que pueda para apoyarla y a otras personas que viven con EM! Casi un millón de personas en Estados Unidos viven con esta enfermedad impredecible y a menudo incapacitante, y aunque se han logrado avances, aún queda mucho por hacer".

En diciembre de 2025, Elsa escribió una carta a su hijo a través de The Players' Tribune, mientras veía cómo hacía realidad su sueño de llegar a la NFL.