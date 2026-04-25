Raiders apuestan fuerte en el arranque del tercer día del Draft

Los Raiders dejaron claro que no iban a ser espectadores en el tercer día del Draft 2026. Con movimientos agresivos y bien calculados, la organización buscó posicionarse para asegurar a jugadores que tenían marcados en su tablero, sin arriesgarse a perderlos.
El primer movimiento llegó temprano, cuando los Malosos enviando el pick 102 junto a una selección de séptima ronda del próximo año para subir apenas un puesto. La intención era clara: asegurar al esquinero de la Universidad de Tennessee, Jermod McCoy.
McCoy es uno de los esquineros con mayor talento en toda la clase. Sin embargo, su valor cayó debido a una lesión importante: una rotura de ligamentos en la rodilla derecha que lo dejó fuera de la temporada 2025.
A pesar de eso, su última campaña en 2024 fue sobresaliente. Lideró a Tennessee con 4 intercepciones y 9 pases defendidos, mostrando instintos, cobertura y habilidades de balón que lo colocaban entre la élite colegial.
La gran interrogante no es su talento, sino su disponibilidad. ¿Podrá regresar al cien por ciento? ¿Estará listo para el 2026? Estas dudas fueron suficientes para que equipos evitaran tomarlo en rondas más altas, pero los Raiders decidieron asumir el riesgo.
Si McCoy logra recuperar su nivel, Las Vegas podría haber cometido un auténtico robo en el draft.
Pero la agresividad no terminó ahí.
En su siguiente movimiento, los Raiders volvieron a subir posiciones. Enviaron el pick 134 de cuarta ronda junto al 208 de sexta para escalar hasta el puesto 122, originalmente perteneciente a los Atlanta Falcons.
Con esa selección, eligieron al corredor de Arkansas, Mike Washington Jr.
Washington llega tras una sólida temporada 2025 con los Razorbacks, donde fue titular en los 12 partidos y acumuló 1,070 yardas y 8 anotaciones en 167 acarreos. Su producción y consistencia lo colocaron como uno de los corredores más interesantes de esta generación.
Además, aporta experiencia: disputó 51 partidos en su carrera colegial, pasando por Buffalo, New México State y cerrando en Arkansas, lo que habla de un jugador probado y adaptable.
Previo al draft, muchos expertos lo consideraban el tercer mejor corredor de la clase, solo detrás de Jeremiyah Love y Jadarian Price, ambos seleccionados en la primera ronda. Con Washington terminando como el quinto corredor elegido en el 2026.
Ahora, su reto será integrarse a un grupo de corredores donde Ashton Jeanty viene de una destacada primera temporada, pero necesita apoyo para mantener la carga ofensiva.
Washington tiene el perfil para ser ese complemento inmediato: físico, productivo y listo para aportar desde el primer día.
En resumen, los Raiders apostaron por dos perfiles muy distintos pero igualmente intrigantes:
uno con talento de élite condicionado por su salud, y otro con producción comprobada listo para contribuir.
Dos movimientos agresivos que podrían definir el verdadero impacto de esta clase de draft en los próximos años.
Draft Central
Stay up-to-date with the latest on the Raiders' draft picks, news, and information.