Raiders apuestan fuerte en el arranque del tercer día del Draft

En su siguiente movimiento, los Raiders volvieron a subir posiciones. Enviaron el pick 134 de cuarta ronda junto al 208 de sexta para escalar hasta el puesto 122, originalmente perteneciente a los Atlanta Falcons.

Con esa selección, eligieron al corredor de Arkansas, Mike Washington Jr.

Washington llega tras una sólida temporada 2025 con los Razorbacks, donde fue titular en los 12 partidos y acumuló 1,070 yardas y 8 anotaciones en 167 acarreos. Su producción y consistencia lo colocaron como uno de los corredores más interesantes de esta generación.

Además, aporta experiencia: disputó 51 partidos en su carrera colegial, pasando por Buffalo, New México State y cerrando en Arkansas, lo que habla de un jugador probado y adaptable.

Previo al draft, muchos expertos lo consideraban el tercer mejor corredor de la clase, solo detrás de Jeremiyah Love y Jadarian Price, ambos seleccionados en la primera ronda. Con Washington terminando como el quinto corredor elegido en el 2026.

Ahora, su reto será integrarse a un grupo de corredores donde Ashton Jeanty viene de una destacada primera temporada, pero necesita apoyo para mantener la carga ofensiva.

Washington tiene el perfil para ser ese complemento inmediato: físico, productivo y listo para aportar desde el primer día.

En resumen, los Raiders apostaron por dos perfiles muy distintos pero igualmente intrigantes:

uno con talento de élite condicionado por su salud, y otro con producción comprobada listo para contribuir.