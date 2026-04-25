Los Raiders eligen al safety Dalton Johnson con el número 150 del Draft

Los Raiders subieron al puesto 150 en el Draft 2026 de la NFL y utilizaron esa elección para elegir al safety Dalton Johnson, de Arizona.

Johnson fue nombrado miembro del primer equipo All-Big 12 en 2025, tras registrar la mejor marca de su carrera con un total de 97 tacleadas, cuatro intercepciones y siete pases desviados la temporada pasada.

Jugó cinco temporadas en Arizona, acumulando 49 partidos disputados durante su estancia allí. También ha registrado 13 tacleadas para pérdida de yardas y siete balones sueltos forzados en su carrera, desempeñando el papel de safety de zona junto a su compañero de universidad y ahora futuro compañero en la NFL, Treydan Stukes.