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Los Raiders eligen al safety Dalton Johnson con el número 150 del Draft

Apr 25, 2026 at 11:31 AM
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Raiders.com Staff
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Los Raiders subieron al puesto 150 en el Draft 2026 de la NFL y utilizaron esa elección para elegir al safety Dalton Johnson, de Arizona.

Johnson fue nombrado miembro del primer equipo All-Big 12 en 2025, tras registrar la mejor marca de su carrera con un total de 97 tacleadas, cuatro intercepciones y siete pases desviados la temporada pasada.

Jugó cinco temporadas en Arizona, acumulando 49 partidos disputados durante su estancia allí. También ha registrado 13 tacleadas para pérdida de yardas y siete balones sueltos forzados en su carrera, desempeñando el papel de safety de zona junto a su compañero de universidad y ahora futuro compañero en la NFL, Treydan Stukes.

En el Combine de la NFL, registró un tiempo de 4.41 en las 40 yardas y un tiempo parcial de 1.59 en las 10 yardas.

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Draft Pick: S Dalton Johnson

With the 150th overall pick in the 2026 NFL Draft, the Las Vegas Raiders have selected safety Dalton Johnson.

S Dalton Johnson Fifth Round (150th Pick Overall) Arizona
1 / 8

S Dalton Johnson

Fifth Round (150th Pick Overall)

Arizona

John McCoy/Associated Press
S Dalton Johnson Fifth Round (150th Pick Overall) Arizona
2 / 8

S Dalton Johnson

Fifth Round (150th Pick Overall)

Arizona

Rick Scuteri/Associated Press
S Dalton Johnson Fifth Round (150th Pick Overall) Arizona
3 / 8

S Dalton Johnson

Fifth Round (150th Pick Overall)

Arizona

Rick Scuteri/Associated Press
S Dalton Johnson Fifth Round (150th Pick Overall) Arizona
4 / 8

S Dalton Johnson

Fifth Round (150th Pick Overall)

Arizona

Rick Scuteri/Associated Press
S Dalton Johnson Fifth Round (150th Pick Overall) Arizona
5 / 8

S Dalton Johnson

Fifth Round (150th Pick Overall)

Arizona

Rick Scuteri/Associated Press
S Dalton Johnson Fifth Round (150th Pick Overall) Arizona
6 / 8

S Dalton Johnson

Fifth Round (150th Pick Overall)

Arizona

Justin Hayworth/Associated Press
S Dalton Johnson Fifth Round (150th Pick Overall) Arizona
7 / 8

S Dalton Johnson

Fifth Round (150th Pick Overall)

Arizona

Rick Scuteri/Associated Press
S Dalton Johnson Fifth Round (150th Pick Overall) Arizona
8 / 8

S Dalton Johnson

Fifth Round (150th Pick Overall)

Arizona

Jeff Dean/Associated Press
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