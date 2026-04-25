Los Raiders eligen al safety Dalton Johnson con el número 150 del Draft

Los Raiders subieron al puesto 150 en el Draft 2026 de la NFL y utilizaron esa elección para elegir al safety Dalton Johnson, de Arizona.
Johnson fue nombrado miembro del primer equipo All-Big 12 en 2025, tras registrar la mejor marca de su carrera con un total de 97 tacleadas, cuatro intercepciones y siete pases desviados la temporada pasada.
Jugó cinco temporadas en Arizona, acumulando 49 partidos disputados durante su estancia allí. También ha registrado 13 tacleadas para pérdida de yardas y siete balones sueltos forzados en su carrera, desempeñando el papel de safety de zona junto a su compañero de universidad y ahora futuro compañero en la NFL, Treydan Stukes.
En el Combine de la NFL, registró un tiempo de 4.41 en las 40 yardas y un tiempo parcial de 1.59 en las 10 yardas.
Draft Central
Stay up-to-date with the latest on the Raiders' draft picks, news, and information.
With the 150th overall pick in the 2026 NFL Draft, the Las Vegas Raiders have selected safety Dalton Johnson.