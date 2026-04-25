Raiders refuerzan su secundaria con dos picks de quinta ronda

Los Raiders de Las Vegas continuaron moviéndose agresivamente en el Draft, esta vez durante la quinta ronda, donde concretaron un intercambio con los Santos que terminó impactando directamente su defensiva secundaria.

Previo a iniciar la ronda, los Malosos enviaron al defensivo Tyree Wilson junto con la selección 219 de séptima ronda a Nueva Orleans, a cambio del pick 150. Con esa selección, los Raiders eligieron al safety Dalton Johnson, proveniente de la Universidad de Arizona.

Johnson llega tras una sólida última temporada colegial en la que fue nombrado al equipo ideal de la conferencia Big 12, luego de liderar a su equipo con 4 intercepciones y 97 tacleadas. Su producción y consistencia lo colocan como un prospecto interesante para aportar profundidad y competencia en la secundaria de Las Vegas.

Además, existe una conexión importante que podría facilitar su transición: durante sus cinco años en Arizona, Johnson compartió vestidor con Treydan Stukes, otro de los jugadores seleccionados por los Raiders en este mismo draft. Esa química previa podría ser un factor positivo dentro del grupo defensivo.