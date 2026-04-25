Raiders refuerzan su secundaria con dos picks de quinta ronda

Los Raiders de Las Vegas continuaron moviéndose agresivamente en el Draft, esta vez durante la quinta ronda, donde concretaron un intercambio con los Santos que terminó impactando directamente su defensiva secundaria.
Previo a iniciar la ronda, los Malosos enviaron al defensivo Tyree Wilson junto con la selección 219 de séptima ronda a Nueva Orleans, a cambio del pick 150. Con esa selección, los Raiders eligieron al safety Dalton Johnson, proveniente de la Universidad de Arizona.
Johnson llega tras una sólida última temporada colegial en la que fue nombrado al equipo ideal de la conferencia Big 12, luego de liderar a su equipo con 4 intercepciones y 97 tacleadas. Su producción y consistencia lo colocan como un prospecto interesante para aportar profundidad y competencia en la secundaria de Las Vegas.
Además, existe una conexión importante que podría facilitar su transición: durante sus cinco años en Arizona, Johnson compartió vestidor con Treydan Stukes, otro de los jugadores seleccionados por los Raiders en este mismo draft. Esa química previa podría ser un factor positivo dentro del grupo defensivo.
Pero el trabajo no terminó ahí.
Con el pick compensatorio de quinta ronda, el número 175, los Raiders seleccionaron al esquinero Hezekiah "Zeke" Masses, de la Universidad de California en Berkeley.
La trayectoria de Masses es particularmente llamativa. Tras pasar tres temporadas en la Universidad Internacional de Florida, donde acumuló apenas 2 intercepciones en 36 partidos, su rendimiento dio un giro notable en su único año con Cal. Ahí, se convirtió en líder del equipo con 5 intercepciones, lo que le valió ser nombrado al equipo ideal de la conferencia ACC, además de recibir honores como segundo equipo All-American.
Con estas dos selecciones, los Raiders dejan claro su enfoque: reforzar la defensiva secundaria con talento joven, productivo y con potencial de desarrollo inmediato.
Dos picks en la quinta ronda y dos apuestas claras para fortalecer una unidad clave de cara a la próxima temporada.
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