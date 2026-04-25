Los Raiders eligen al receptor Malik Benson con el número 195 del draft

Los Raiders de Las Vegas utilizaron su elección general 195, adquirida de los Buccaneers de Tampa Bay, para seleccionar al receptor de Oregon Malik Benson.

Este jugador, originario de Kansas, jugó como receptor, esquinero y regresador de patadas en preparatoria antes de comprometerse con el Hutchinson Community College. Siguió destacando en su estado natal, registrando un récord de 2,152 yardas recibidas en dos temporadas y situándose en segundo lugar en la historia de la universidad con 21 touchdowns recibidos.