Los Raiders eligen al esquinero Hezekiah Masses con la selección número 175

Los Raiders de Las Vegas eligen al esquinero de California Hezekiah Masses con el número 175 del Draft 2026 de la NFL.

El exjugador de dos estrellas procedente de Florida pasó sus tres primeras temporadas en la FIU, donde sumó un total de 74 tacleadas en solitario, cuatro intercepciones y 12 pases defendidos. Se trasladó a Cal Berkeley para lograr una temporada de último año dominante, liderando la nación con 18 pases defendidos y cinco intercepciones.