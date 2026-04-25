Los Raiders eligen al esquinero Jermod McCoy con el número 101 del Draft 2026 de la NFL

Los Raiders comenzaron la tercera jornada del Draft 2026 de la NFL subiendo del puesto 102 al 101 para seleccionar al esquinero Jermod McCoy, procedente de Tennessee.
McCoy ha jugado 25 partidos universitarios (18 como titular) entre Oregon State y Tennessee, con un total de 75 tacleadas, seis intercepciones y 16 pases defendidos. Consiguió la primera intercepción de su carrera contra el quarterback Fernando Mendoza en Cal.
El esquinero no jugó en 2025 debido a una rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en enero, pero volvió a entrenar de forma limitada en agosto.
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With the 101st overall pick in the 2026 NFL Draft, the Las Vegas Raiders have selected cornerback Jermod McCoy.