Los Raiders suben al puesto 122 y eligen al corredor Mike Washington Jr.

Con una estatura de 1.85 m y un peso de 101 kg, Washington logró una temporada 2025 espectacular, acumulando 1,070 yardas por tierra y ocho touchdowns, lo que le convirtió en el decimosexto jugador en la historia del programa en registrar una campaña con más de 1,000 yardas por tierra. Fue nombrado miembro del segundo equipo All-SEC. Washington también destaca por su velocidad, ya que corrió las 40 yardas en 4.33 segundos en el Combine.