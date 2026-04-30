Los Raiders firman al esquinero Hezekiah Masses, elegido en la quinta ronda

HENDERSON, Nevada – Los Raiders de Las Vegas han firmado al esquinero Hezekiah Masses, elegido en la quinta ronda del draft (puesto 175), anunció el equipo este jueves.

Este esquinero, de 1.85 m y 84 kg, jugó tres temporadas en Florida International (2022-24), antes de cambiarse a la Universidad de California para su última temporada (2025). Jugó 49 partidos a lo largo de su carrera universitaria, sumando un total de 152 tacleadas, 5.5 para pérdida de yardas, siete intercepciones (una de ellas devuelta para touchdown), 25 pases defendidos, un balón suelto forzado y dos balones sueltos recuperados.

Masses fue titular en los 13 partidos de Cal en 2025 y terminó la temporada con 47 tacleadas (30 en solitario), una para pérdida de yardas, cinco intercepciones y 13 pases defendidos, lo que le valió ser nombrado en el Segundo Equipo All-America por Walter Camp, Associated Press y AFCA, así como en el Primer Equipo All-ACC. Sus 13 pases defendidos la temporada pasada le valieron el empate en el segundo puesto a nivel nacional, y su promedio de 1.38 pases defendidos por partido también le valió el empate en la mejor marca de la FBS. Sus cinco intercepciones en 2025 lideraron la defensa de los Golden Bears y le valieron el empate en el séptimo puesto a nivel nacional. Masses fue uno de los dos jugadores de la FBS que registró más de 10 pases defendidos y más de 5 intercepciones en 2025, junto con Josh Moten (Southern Miss).

Antes de unirse a Cal, Masses disputó 36 partidos con Florida International, donde acumuló un total de 105 tacleadas (74 en solitario), 4.5 tacleadas para pérdida de yardas, dos intercepciones (una de ellas devuelta para touchdown), 12 pases defendidos, un balón suelto forzado y dos balones sueltos recuperados con los Panthers.