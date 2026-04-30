Los Raiders firman al corredor Mike Washington Jr., elegido en cuarta ronda

HENDERSON, Nevada – Los Raiders de Las Vegas han firmado al corredor Mike Washington Jr., elegido en cuarta ronda (puesto 122), anunció el equipo este jueves.
Washington Jr., un corredor de 1.88 m y 103 kg, jugó su última temporada universitaria en Arkansas (2025) tras una temporada en New Mexico State (2024) y tres años en Buffalo (2021-23). A lo largo de su carrera, acumuló 587 acarreos para 2,914 yardas y 26 touchdowns, además de 73 recepciones para 470 yardas y tres anotaciones.
En su única temporada en Arkansas, fue nombrado miembro del segundo equipo All-SEC tras ser titular en los 12 partidos y correr 167 veces para 1,070 yardas (6.4 de promedio) y ocho touchdowns, además de atrapar 28 pases para 226 yardas y un touchdown. Sus 6.4 yardas por acarreo le valieron el segundo puesto en la SEC y el noveno a nivel nacional.
Nacido en Utica, Nueva York, Washington asistió al instituto Cicero-North Syracuse, donde fue nombrado All-State en su tercer año tras correr para 1,423 yardas y 15 touchdowns.
With the 122nd overall pick in the 2026 NFL Draft, the Las Vegas Raiders have selected running back Mike Washington Jr.