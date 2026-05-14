Un análisis partido por partido del calendario de los Raiders para 2026

Ya se ha dado a conocer el calendario de los Raiders para la temporada 2026. A continuación, analizamos el calendario partido por partido.
Semana 1
Miami Dolphins
Lugar: Allegiant Stadium
Fecha: 13 de septiembre
Récord en 2025: 7-10
Último enfrentamiento: 17 de noviembre de 2024 – Dolphins 34, Raiders 19
Récord histórico de la serie: los Dolphins lideran la serie 20-18-1
Entrenador: Jeff Hafley
Movimientos destacados durante la pretemporada: Firmaron al quarterback Malik Willis; traspaso del receptor Jaylen Waddle; rescisión de contrato del linebacker Bradley Chubb, del receptor abierto Tyreek Hill y del quarterback Tua Tagovailoa; selección en el draft al tackle ofensivo Kadyn Proctor
Semana 2
Los Angeles Chargers
Lugar: SoFi Stadium
Fecha: 20 de septiembre
Récord en 2025: 11-6
Último enfrentamiento: 30 de noviembre de 2025 – Chargers 31, Raiders 14
Récord histórico de la serie: Los Raiders lideran la serie por 68-62-2
Entrenador: Jim Harbaugh
Movimientos destacados de la pretemporada: Firmaron al centro Tyler Biadasz, al ala cerrada David Njoku, al fullback Alec Ingold y al corredor Keaton Mitchell; renovaron al linebacker exterior Khalil Mack, al linebacker Denzel Perryman y a Trey Pipkins III; se ha prescindido del guardia Mekhi Becton y del ala cerrada Will Dissly
Semana 3
New Orleans Saints
Lugar: Caesars Superdome
Fecha: 27 de septiembre
Récord en 2025: 6-11
Último enfrentamiento: 29 de diciembre de 2024: Raiders 25, Saints 10
Récord histórico de la serie: los Raiders lideran la serie por 8-7-1
Entrenador: Kellen Moore
Movimientos destacados de la pretemporada: Firmaron al corredor Travis Etienne Jr., al ala cerrada Noah Fant y al quarterback Zach Wilson; seleccionaron al receptor Jordan Tyson en el draft; adquirieron al ala defensiva Tyree Wilson mediante un cambio
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Semana 4
Kansas City Chiefs
Lugar: Allegiant Stadium
Fecha: 4 de octubre
Récord en 2025: 6-11
Último enfrentamiento: 4 de enero de 2026 – Raiders 14, Chiefs 12
Récord histórico de la serie: los Chiefs lideran la serie por 74-55-2
Entrenador: Andy Reid
Movimientos destacados durante la pretemporada: Firmaron al safety Alohi Gilman, al corredor Kenneth Walker III y al pateador Matt Araiza; renovación del ala cerrada Travis Kelce; traspaso del esquinero Trent McDuffie; selección en el draft del esquinero Mansoor Delane; adquirieron al quarterback Justin Fields
Semana 5
New England Patriots
Lugar: Gillette Stadium
Fecha: 11 de octubre
Récord en 2025: 14-3
Último enfrentamiento: 7 de septiembre de 2025: Raiders 20, Patriots 13
Récord histórico de la serie: Los Patriots lideran la serie por 18-17-1
Entrenador: Mike Vrabel
Movimientos destacados de la pretemporada: Firmaron al safety Kevin Byard III, el receptor Romeo Doubs y el linebacker Dre'Mont Jones; baja del receptor Stefon Diggs; seleccionaron en el draft del tackle ofensivo Caleb Lomu.
Semana 6
Buffalo Bills
Lugar: Allegiant Stadium
Fecha: 18 de octubre
Récord en 2025: 12-5
Último enfrentamiento: 17 de septiembre de 2023 – Bills 38, Raiders 10
Récord histórico de la serie: los Raiders lideran la serie por 21-20
Entrenador: Joe Brady
Movimientos destacados en la pretemporada: Firmaron al linebacker Bradley Chubb, el esquinero Dee Alford y el safety C.J. Gardner-Johnson; adquirieron del receptor DJ Moore; renovación del safety Damar Hamlin; seleccionaron al linebacker TJ Parker en el draft.
Semana 7
Los Angeles Rams
Lugar: Allegiant Stadium
Fecha: 25 de octubre
Récord en 2025: 12-5
Último enfrentamiento: 20 de octubre de 2024: Rams 20, Raiders 15
Récord histórico de la serie: Empate a 8-8
Entrenador: Sean McVay
Movimientos destacados en la pretemporada: Firmaron al esquinero Jaylen Watson; renovación del safety Kam Curl; adquisición del esquinero Trent McDuffie mediante cambio; seleccionaron al quarterback Ty Simpson en el draft.
Semana 8
New York Jets
Lugar: MetLife Stadium
Fecha: 1 de noviembre
Récord en 2025: 3-14
Último enfrentamiento: 12 de noviembre de 2023 – Raiders 16, Jets 12
Récord histórico de la serie: Los Raiders lideran la serie por 25-18-2
Entrenador: Aaron Glenn
Movimientos destacados de la pretemporada: Firmaron al linebacker Demario Davis, al liniero ofensivo Dylan Parham y al pateador Cade York; traspasaron al quarterback Justin Fields; adquirieron al quarterback Geno Smith, al tackle T'Vondre Sweat y al safety Minkah Fitzpatrick mediante cambio; seleccionaron en el draft al ala defensiva David Bailey.
Semana 9
San Francisco 49ers
Lugar: Levi's Stadium
Fecha: 8 de noviembre
Récord en 2025: 12-5
Último enfrentamiento: 1 de enero de 2023: 49ers 37, Raiders 34
Récord histórico de la serie: los 49ers lideran la serie por 8-7
Entrenador: Kyle Shanahan
Movimientos destacados en la pretemporada: Firmaron al receptor Mike Evans, al receptor Christian Kirk, al esquinero Nate Hobbs, al esquinero Jack Jones y al linebacker Dre Greenlaw; adquirieron al liniero defensivo Osa Odighizuwa mediante un cambio; seleccionaron en el draft al receptor De'Zhaun Stribling.
Semana 10
Seattle Seahawks
Lugar: Allegiant Stadium
Fecha: 15 de noviembre
Récord en 2025: 14-3
Último enfrentamiento: 27 de noviembre de 2022 – Raiders 40, Seahawks 34
Récord histórico de la serie: Los Raiders lideran la serie por 29-25
Entrenador: Mike Macdonald
Movimientos destacados durante la pretemporada: Renovación del receptor Jaxon Smith-Njigba; firmaron al linebacker Dante Fowler; seleccionaron en el draft al corredor Jadarian Price y el safety Bud Clark.
Semana 11
Denver Broncos
Lugar: Empower Field at Mile High
Fecha: 22 de noviembre
Récord en 2025: 14-3
Último enfrentamiento: 7 de diciembre de 2025 – Broncos 24, Raiders 17
Récord histórico de la serie: los Raiders lideran la serie por 72-57-2
Entrenador: Sean Payton
Movimientos destacados de la pretemporada: Renovación del linebacker Alex Singleton y del corredor J.K. Dobbins; adquirieron al receptor Jaylen Waddle mediante cambio; seleccionaron al tackle defensivo Tyler Onyedim en el draft.
Semana 12
Cleveland Browns
Lugar: Huntington Bank Field
Fecha: 29 de noviembre
Récord en 2025: 5-12
Último enfrentamiento: 23 de noviembre de 2025: Browns 24, Raiders 10
Récord histórico de la serie: los Raiders lideran la serie por 16-11
Entrenador: Todd Monken
Movimientos destacados en la pretemporada: Firmaron al centro Elgton Jenkins y el guardia Zion Johnson; adquirieron al tackle Tytus Howard; renovación del guardia Teven Jenkins; seleccionaron en el draft al tackle Spencer Fano y el receptor KC Concepcion.
Semana 13: SEMANA DE DESCANSO
Semana 14
Los Angeles Chargers
Lugar: Allegiant Stadium
Fecha: 13 de diciembre
Récord en 2025: 11-6
Último enfrentamiento: 30 de noviembre de 2025: Chargers 31, Raiders 14
Récord histórico de la serie: Los Raiders lideran la serie por 68-62-2
Entrenador: Jim Harbaugh
Movimientos destacados en la pretemporada: Firmaron al centro Tyler Biadasz, el ala cerrada David Njoku, al fullback Alec Ingold y al corredor Keaton Mitchell; renovaron al linebacker Khalil Mack, al linebacker Denzel Perryman y a Trey Pipkins III; dejaron libre al guardia Mekhi Becton y al ala cerrada Will Dissly.
Semana 15
Denver Broncos
Lugar: Allegiant Stadium
Fecha: 20 de diciembre
Récord en 2025: 14-3
Último enfrentamiento: 7 de diciembre de 2025: Broncos 24, Raiders 17
Récord histórico de la serie: Los Raiders lideran la serie por 72-57-2
Entrenador: Sean Payton
Movimientos destacados de la pretemporada: Renovación del linebacker Alex Singleton y del corredor J.K. Dobbins; adquirieron al receptor Jaylen Waddle mediante cambio; seleccionaron al tackle defensivo Tyler Onyedim en el draft.
Semana 16
Tennessee Titans
Lugar: Allegiant Stadium
Fecha: 27 de diciembre
Récord en 2025: 3-14
Último enfrentamiento: 12 de octubre de 2025 – Raiders 20, Titans 10
Récord histórico de la serie: Los Raiders lideran la serie por 27-22
Entrenador: Robert Saleh
Movimientos destacados en la pretemporada: Firmaron al receptor Wan'Dale Robinson, al quarterback Mitchell Trubisky, al liniero defensivo John Franklin-Meyers y al esquinero Alontae Taylor; dejaron libre al esquinero L'Jarius Sneed; traspasaron al tackle T'Vondre Sweat; seleccionaron en el draft al receptor Carnell Tate y al ala defensiva Keldric Faulk.
Semana 17
Arizona Cardinals
Lugar: State Farm Stadium
Fecha: 3 de enero
Récord en 2025: 3-14
Último enfrentamiento: 18 de septiembre de 2022 – Cardinals 29, Raiders 23
Récord histórico de la serie: los Raiders lideran la serie por 6-5
Entrenador: Mike LaFleur
Movimientos destacados de la pretemporada: Firmaron al corredor Tyler Allgeier, al liniero ofensivo Elijah Wilkinson y al quarterback Gardner Minshew; dejaron libre al quarterback Kyler Murray; seleccionaron en el draft al corredor Jeremiyah Love y al quarterback Carson Beck.
Semana 18
Kansas City Chiefs
Lugar: GEHA Field en el Arrowhead Stadium
Fecha: Por determinar
Récord en 2025: 6-11
Último enfrentamiento: 4 de enero de 2026 – Raiders 14, Chiefs 12
Récord histórico de la serie: Los Chiefs lideran la serie por 74-55-2
Entrenador: Andy Reid
Movimientos destacados durante la pretemporada: Firmaron al safety Alohi Gilman, al corredor Kenneth Walker III y al pateador Matt Araiza; renovación del ala cerrada Travis Kelce; traspaso del esquinero Trent McDuffie; selección en el draft del esquinero Mansoor Delane; adquirieron al quarterback Justin Fields.
Take a look at when and where the Silver and Black will face their opponents for this upcoming season.