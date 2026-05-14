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Un análisis partido por partido del calendario de los Raiders para 2026

May 14, 2026 at 04:44 PM
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Raiders.com Staff

Ya se ha dado a conocer el calendario de los Raiders para la temporada 2026. A continuación, analizamos el calendario partido por partido.

Semana 1

Miami Dolphins

Lugar: Allegiant Stadium

Fecha: 13 de septiembre

Récord en 2025: 7-10

Último enfrentamiento: 17 de noviembre de 2024 – Dolphins 34, Raiders 19

Récord histórico de la serie: los Dolphins lideran la serie 20-18-1

Entrenador: Jeff Hafley

Movimientos destacados durante la pretemporada: Firmaron al quarterback Malik Willis; traspaso del receptor Jaylen Waddle; rescisión de contrato del linebacker Bradley Chubb, del receptor abierto Tyreek Hill y del quarterback Tua Tagovailoa; selección en el draft al tackle ofensivo Kadyn Proctor

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Semana 2

Los Angeles Chargers

Lugar: SoFi Stadium

Fecha: 20 de septiembre

Récord en 2025: 11-6

Último enfrentamiento: 30 de noviembre de 2025 – Chargers 31, Raiders 14

Récord histórico de la serie: Los Raiders lideran la serie por 68-62-2

Entrenador: Jim Harbaugh

Movimientos destacados de la pretemporada: Firmaron al centro Tyler Biadasz, al ala cerrada David Njoku, al fullback Alec Ingold y al corredor Keaton Mitchell; renovaron al linebacker exterior Khalil Mack, al linebacker Denzel Perryman y a Trey Pipkins III; se ha prescindido del guardia Mekhi Becton y del ala cerrada Will Dissly

Semana 3

New Orleans Saints

Lugar: Caesars Superdome

Fecha: 27 de septiembre

Récord en 2025: 6-11

Último enfrentamiento: 29 de diciembre de 2024: Raiders 25, Saints 10

Récord histórico de la serie: los Raiders lideran la serie por 8-7-1

Entrenador: Kellen Moore

Movimientos destacados de la pretemporada: Firmaron al corredor Travis Etienne Jr., al ala cerrada Noah Fant y al quarterback Zach Wilson; seleccionaron al receptor Jordan Tyson en el draft; adquirieron al ala defensiva Tyree Wilson mediante un cambio

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Semana 4

Kansas City Chiefs

Lugar: Allegiant Stadium

Fecha: 4 de octubre

Récord en 2025: 6-11

Último enfrentamiento: 4 de enero de 2026 – Raiders 14, Chiefs 12

Récord histórico de la serie: los Chiefs lideran la serie por 74-55-2

Entrenador: Andy Reid

​​Movimientos destacados durante la pretemporada: Firmaron al safety Alohi Gilman, al corredor Kenneth Walker III y al pateador Matt Araiza; renovación del ala cerrada Travis Kelce; traspaso del esquinero Trent McDuffie; selección en el draft del esquinero Mansoor Delane; adquirieron al quarterback Justin Fields

Semana 5

New England Patriots

Lugar: Gillette Stadium

Fecha: 11 de octubre

Récord en 2025: 14-3

Último enfrentamiento: 7 de septiembre de 2025: Raiders 20, Patriots 13

Récord histórico de la serie: Los Patriots lideran la serie por 18-17-1

Entrenador: Mike Vrabel

Movimientos destacados de la pretemporada: Firmaron al safety Kevin Byard III, el receptor Romeo Doubs y el linebacker Dre'Mont Jones; baja del receptor Stefon Diggs; seleccionaron en el draft del tackle ofensivo Caleb Lomu.

Semana 6

Buffalo Bills

Lugar: Allegiant Stadium

Fecha: 18 de octubre

Récord en 2025: 12-5

Último enfrentamiento: 17 de septiembre de 2023 – Bills 38, Raiders 10

Récord histórico de la serie: los Raiders lideran la serie por 21-20

Entrenador: Joe Brady

Movimientos destacados en la pretemporada: Firmaron al linebacker Bradley Chubb, el esquinero Dee Alford y el safety C.J. Gardner-Johnson; adquirieron del receptor DJ Moore; renovación del safety Damar Hamlin; seleccionaron al linebacker TJ Parker en el draft.

Semana 7

Los Angeles Rams

Lugar: Allegiant Stadium

Fecha: 25 de octubre

Récord en 2025: 12-5

Último enfrentamiento: 20 de octubre de 2024: Rams 20, Raiders 15

Récord histórico de la serie: Empate a 8-8

Entrenador: Sean McVay

Movimientos destacados en la pretemporada: Firmaron al esquinero Jaylen Watson; renovación del safety Kam Curl; adquisición del esquinero Trent McDuffie mediante cambio; seleccionaron al quarterback Ty Simpson en el draft.

Semana 8

New York Jets

Lugar: MetLife Stadium

Fecha: 1 de noviembre

Récord en 2025: 3-14

Último enfrentamiento: 12 de noviembre de 2023 – Raiders 16, Jets 12

Récord histórico de la serie: Los Raiders lideran la serie por 25-18-2

Entrenador: Aaron Glenn

Movimientos destacados de la pretemporada: Firmaron al linebacker Demario Davis, al liniero ofensivo Dylan Parham y al pateador Cade York; traspasaron al quarterback Justin Fields; adquirieron al quarterback Geno Smith, al tackle T'Vondre Sweat y al safety Minkah Fitzpatrick mediante cambio; seleccionaron en el draft al ala defensiva David Bailey.

Semana 9

San Francisco 49ers

Lugar: Levi's Stadium

Fecha: 8 de noviembre

Récord en 2025: 12-5

Último enfrentamiento: 1 de enero de 2023: 49ers 37, Raiders 34

Récord histórico de la serie: los 49ers lideran la serie por 8-7

Entrenador: Kyle Shanahan

Movimientos destacados en la pretemporada: Firmaron al receptor Mike Evans, al receptor Christian Kirk, al esquinero Nate Hobbs, al esquinero Jack Jones y al linebacker Dre Greenlaw; adquirieron al liniero defensivo Osa Odighizuwa mediante un cambio; seleccionaron en el draft al receptor De'Zhaun Stribling.

Semana 10

Seattle Seahawks

Lugar: Allegiant Stadium

Fecha: 15 de noviembre

Récord en 2025: 14-3

Último enfrentamiento: 27 de noviembre de 2022 – Raiders 40, Seahawks 34

Récord histórico de la serie: Los Raiders lideran la serie por 29-25

Entrenador: Mike Macdonald

Movimientos destacados durante la pretemporada: Renovación del receptor Jaxon Smith-Njigba; firmaron al linebacker Dante Fowler; seleccionaron en el draft al corredor Jadarian Price y el safety Bud Clark.

Semana 11

Denver Broncos

Lugar: Empower Field at Mile High

Fecha: 22 de noviembre

Récord en 2025: 14-3

Último enfrentamiento: 7 de diciembre de 2025 – Broncos 24, Raiders 17

Récord histórico de la serie: los Raiders lideran la serie por 72-57-2

Entrenador: Sean Payton

Movimientos destacados de la pretemporada: Renovación del linebacker Alex Singleton y del corredor J.K. Dobbins; adquirieron al receptor Jaylen Waddle mediante cambio; seleccionaron al tackle defensivo Tyler Onyedim en el draft.

Semana 12

Cleveland Browns

Lugar: Huntington Bank Field

Fecha: 29 de noviembre

Récord en 2025: 5-12

Último enfrentamiento: 23 de noviembre de 2025: Browns 24, Raiders 10

Récord histórico de la serie: los Raiders lideran la serie por 16-11

Entrenador: Todd Monken

Movimientos destacados en la pretemporada: Firmaron al centro Elgton Jenkins y el guardia Zion Johnson; adquirieron al tackle Tytus Howard; renovación del guardia Teven Jenkins; seleccionaron en el draft al tackle Spencer Fano y el receptor KC Concepcion.

Semana 13: SEMANA DE DESCANSO

Semana 14

Los Angeles Chargers

Lugar: Allegiant Stadium

Fecha: 13 de diciembre

Récord en 2025: 11-6

Último enfrentamiento: 30 de noviembre de 2025: Chargers 31, Raiders 14

Récord histórico de la serie: Los Raiders lideran la serie por 68-62-2

Entrenador: Jim Harbaugh

Movimientos destacados en la pretemporada: Firmaron al centro Tyler Biadasz, el ala cerrada David Njoku, al fullback Alec Ingold y al corredor Keaton Mitchell; renovaron al linebacker Khalil Mack, al linebacker Denzel Perryman y a Trey Pipkins III; dejaron libre al guardia Mekhi Becton y al ala cerrada Will Dissly.

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Semana 15

Denver Broncos

Lugar: Allegiant Stadium

Fecha: 20 de diciembre

Récord en 2025: 14-3

Último enfrentamiento: 7 de diciembre de 2025: Broncos 24, Raiders 17

Récord histórico de la serie: Los Raiders lideran la serie por 72-57-2

Entrenador: Sean Payton

Movimientos destacados de la pretemporada: Renovación del linebacker Alex Singleton y del corredor J.K. Dobbins; adquirieron al receptor Jaylen Waddle mediante cambio; seleccionaron al tackle defensivo Tyler Onyedim en el draft.

Semana 16

Tennessee Titans

Lugar: Allegiant Stadium

Fecha: 27 de diciembre

Récord en 2025: 3-14

Último enfrentamiento: 12 de octubre de 2025 – Raiders 20, Titans 10

Récord histórico de la serie: Los Raiders lideran la serie por 27-22

Entrenador: Robert Saleh

Movimientos destacados en la pretemporada: Firmaron al receptor Wan'Dale Robinson, al quarterback Mitchell Trubisky, al liniero defensivo John Franklin-Meyers y al esquinero Alontae Taylor; dejaron libre al esquinero L'Jarius Sneed; traspasaron al tackle T'Vondre Sweat; seleccionaron en el draft al receptor Carnell Tate y al ala defensiva Keldric Faulk.

Semana 17

Arizona Cardinals

Lugar: State Farm Stadium

Fecha: 3 de enero

Récord en 2025: 3-14

Último enfrentamiento: 18 de septiembre de 2022 – Cardinals 29, Raiders 23

Récord histórico de la serie: los Raiders lideran la serie por 6-5

Entrenador: Mike LaFleur

Movimientos destacados de la pretemporada: Firmaron al corredor Tyler Allgeier, al liniero ofensivo Elijah Wilkinson y al quarterback Gardner Minshew; dejaron libre al quarterback Kyler Murray; seleccionaron en el draft al corredor Jeremiyah Love y al quarterback Carson Beck.

Semana 18

Kansas City Chiefs

Lugar: GEHA Field en el Arrowhead Stadium

Fecha: Por determinar

Récord en 2025: 6-11

Último enfrentamiento: 4 de enero de 2026 – Raiders 14, Chiefs 12

Récord histórico de la serie: Los Chiefs lideran la serie por 74-55-2

Entrenador: Andy Reid

​​Movimientos destacados durante la pretemporada: Firmaron al safety Alohi Gilman, al corredor Kenneth Walker III y al pateador Matt Araiza; renovación del ala cerrada Travis Kelce; traspaso del esquinero Trent McDuffie; selección en el draft del esquinero Mansoor Delane; adquirieron al quarterback Justin Fields.

Photos: Las Vegas Raiders' 2026 Schedule

Take a look at when and where the Silver and Black will face their opponents for this upcoming season.

Las Vegas Raiders vs. Arizona Cardinals - TBD Last meeting at home: September 18, 2022
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Las Vegas Raiders vs. Arizona Cardinals - TBD

Last meeting at home: September 18, 2022

Tyge O'Donnell/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at Houston Texans - Thursday, August 20 at 5 p.m. PT Last meeting in Houston: December 21, 2025
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Las Vegas Raiders at Houston Texans - Thursday, August 20 at 5 p.m. PT

Last meeting in Houston: December 21, 2025

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders vs. San Francisco 49ers - TBD Last meeting at home: August 15, 2025
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Las Vegas Raiders vs. San Francisco 49ers - TBD

Last meeting at home: August 15, 2025

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders vs. Miami Dolphins - Sunday, Sept. 13 at 1:25 p.m. PT Last meeting at home: September 26, 2021
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Las Vegas Raiders vs. Miami Dolphins - Sunday, Sept. 13 at 1:25 p.m. PT

Last meeting at home: September 26, 2021

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at Los Angeles Chargers - Sunday, Sept. 20 at 1:05 p.m. PT Last meeting in Inglewood: November 30, 2025
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Las Vegas Raiders at Los Angeles Chargers - Sunday, Sept. 20 at 1:05 p.m. PT

Last meeting in Inglewood: November 30, 2025

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at New Orleans Saints - Sunday, Sept. 27 at 1:25 p.m. PT Last meeting in New Orleans: December 29, 2024
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Las Vegas Raiders at New Orleans Saints - Sunday, Sept. 27 at 1:25 p.m. PT

Last meeting in New Orleans: December 29, 2024

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders vs. Kansas City Chiefs - Sunday, Oct. 4 at 1:25 p.m. PT Last meeting at home: January 4, 2026
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Las Vegas Raiders vs. Kansas City Chiefs - Sunday, Oct. 4 at 1:25 p.m. PT

Last meeting at home: January 4, 2026

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at New England Patriots - Sunday, Oct. 11 at 10 a.m. PT Last meeting in Foxborough: September 7, 2025
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Las Vegas Raiders at New England Patriots - Sunday, Oct. 11 at 10 a.m. PT

Last meeting in Foxborough: September 7, 2025

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders vs. Buffalo Bills - Sunday, Oct. 18 at 1:25 p.m. PT Last meeting at home: October 4, 2020
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Las Vegas Raiders vs. Buffalo Bills - Sunday, Oct. 18 at 1:25 p.m. PT

Last meeting at home: October 4, 2020

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Rams - Sunday, Oct. 25 at 1:25 p.m. PT Last meeting at home: September 10, 2018
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Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Rams - Sunday, Oct. 25 at 1:25 p.m. PT

Last meeting at home: September 10, 2018

Joe Na/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at New York Jets - Sunday, Nov. 1 at 10 a.m. PT Last meeting in East Rutherford: December 6, 2020
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Las Vegas Raiders at New York Jets - Sunday, Nov. 1 at 10 a.m. PT

Last meeting in East Rutherford: December 6, 2020

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at San Francisco 49ers - Sunday, Nov. 8 at 1:05 p.m. PT Last meeting in Santa Clara: August 29, 2021
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Las Vegas Raiders at San Francisco 49ers - Sunday, Nov. 8 at 1:05 p.m. PT

Last meeting in Santa Clara: August 29, 2021

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders vs. Seattle Seahawks - Sunday, Nov. 15 at 1:05 p.m. PT Last meeting at home: August 14, 2021
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Las Vegas Raiders vs. Seattle Seahawks - Sunday, Nov. 15 at 1:05 p.m. PT

Last meeting at home: August 14, 2021

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at Denver Broncos - Sunday, Nov. 22 at 1:25 p.m. PT Last meeting in Denver: November 11, 2025
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Las Vegas Raiders at Denver Broncos - Sunday, Nov. 22 at 1:25 p.m. PT

Last meeting in Denver: November 11, 2025

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at Cleveland Browns - Sunday, Nov. 29 at 10 a.m. PT Last meeting in Cleveland: December 20, 2021
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Las Vegas Raiders at Cleveland Browns - Sunday, Nov. 29 at 10 a.m. PT

Last meeting in Cleveland: December 20, 2021

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers - Sunday, Dec. 13 at 1:05 p.m. PT Last meeting at home: September 15, 2025
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Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers - Sunday, Dec. 13 at 1:05 p.m. PT

Last meeting at home: September 15, 2025

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders vs. Denver Broncos - Sunday, Dec. 20 at 1:25 p.m. PT Last meeting at home: December 7, 2025
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Las Vegas Raiders vs. Denver Broncos - Sunday, Dec. 20 at 1:25 p.m. PT

Last meeting at home: December 7, 2025

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at Tennessee Titans - Sunday, Dec. 27 at 1:05 p.m. PT Last meeting in Nashville: September 25, 2022
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Las Vegas Raiders at Tennessee Titans - Sunday, Dec. 27 at 1:05 p.m. PT

Last meeting in Nashville: September 25, 2022

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at Arizona Cardinals - Sunday, Jan. 3 at 1:05 p.m. PT Last meeting in Glendale: November 18, 2018
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Last meeting in Glendale: November 18, 2018

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at Kansas City Chiefs - TBD Last meeting in Kansas City: October 19, 2025
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Las Vegas Raiders at Kansas City Chiefs - TBD

Last meeting in Kansas City: October 19, 2025

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