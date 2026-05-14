A game-by-game breakdown of the Raiders' 2026 schedule

May 14, 2026 at 04:45 PM
Rachel Gossen

Digital Managing Editor

The Raiders' 2026 schedule has been revealed. Now, take a closer look at the schedule as we break it down game by game.

Week 1

Miami Dolphins

Where: Allegiant Stadium

When: Sept. 13

2025 record: 7-10

Last meeting: Nov. 17, 2024 – Dolphins 34, Raiders 19

All-time series record: Dolphins lead series 20-18-1

Head Coach: Jeff Hafley

Notable offseason moves: Signed QB Malik Willis; traded WR Jaylen Waddle; released LB Bradley Chubb, WR Tyreek Hill and QB Tua Tagovailoa; drafted OT Kadyn Proctor

Week 2

Los Angeles Chargers

Where: SoFi Stadium

When: Sept. 20

2025 record: 11-6

Last meeting: Nov. 30, 2025 – Chargers 31, Raiders 14

All-time series record: Raiders lead series 68-62-2

Head Coach: Jim Harbaugh

Notable offseason moves: Signed C Tyler Biadasz, TE David Njoku, FB Alec Ingold and RB Keaton Mitchell; re-signed OLB Khalil Mack, LB Denzel Perryman and Trey Pipkins III; released G Mekhi Becton and TE Will Dissly

Week 3

New Orleans Saints

Where: Caesars Superdome

When: Sept. 27

2025 record: 6-11

Last meeting: Dec. 29, 2024 – Raiders 25, Saints 10

All-time series record: Raiders lead series 8-7-1

Head Coach: Kellen Moore

Notable offseason moves: Signed RB Travis Etienne Jr., TE Noah Fant and QB Zach Wilson; drafted WR Jordan Tyson; acquired DE Tyree Wilson via trade

Week 4

Kansas City Chiefs

Where: Allegiant Stadium

When: Oct. 4

2025 record: 6-11

Last meeting: Jan. 4, 2026 – Raiders 14, Chiefs 12

All-time series record: Chiefs lead series 74-55-2

Head Coach: Andy Reid

Notable offseason moves: Signed S Alohi Gilman, RB Kenneth Walker III and P Matt Araiza; re-signed TE Travis Kelce; traded CB Trent McDuffie; drafted CB Mansoor Delane; acquired QB Justin Fields

Week 5

New England Patriots

Where: Gillette Stadium

When: Oct. 11

2025 record: 14-3

Last meeting: Sept. 7, 2025 – Raiders 20, Patriots 13

All-time series record: Patriots lead series 18-17-1

Head Coach: Mike Vrabel

Notable offseason moves: Signed S Kevin Byard III, WR Romeo Doubs and LB Dre'Mont Jones; released WR Stefon Diggs; drafted OT Caleb Lomu

Week 6

Buffalo Bills

Where: Allegiant Stadium

When: Oct. 18

2025 record: 12-5

Last meeting: Sept 17, 2023 – Bills 38, Raiders 10

All-time series record: Raiders lead series 21-20

Head Coach: Joe Brady

Notable offseason moves: Signed OLB Bradley Chubb, DB Dee Alford and S C.J. Gardner-Johnson; acquired WR DJ Moore; re-signed S Damar Hamlin; drafted OLB TJ Parker

Week 7

Los Angeles Rams

Where: Allegiant Stadium

When: Oct. 25

2025 record: 12-5

Last meeting: Oct. 20, 2024 – Rams 20, Raiders 15

All-time series record: Series tied 8-8

Head Coach: Sean McVay

Notable offseason moves: Signed CB Jaylen Watson; re-signed S Kam Curl; acquired CB Trent McDuffie via trade; drafted QB Ty Simpson

Week 8

New York Jets

Where: MetLife Stadium

When: Nov. 1

2025 record: 3-14

Last meeting: Nov. 12, 2023 – Raiders 16, Jets 12

All-time series record: Raiders lead series 25-18-2

Head Coach: Aaron Glenn

Notable offseason moves: Signed LB Demario Davis, OL Dylan Parham and K Cade York; traded QB Justin Fields; Acquired QB Geno Smith, NT T'Vondre Sweat and S Minkah Fitzpatrick via trade; drafted EDGE David Bailey

Week 9

San Francisco 49ers

Where: Levi's Stadium

When: Nov. 8

2025 record: 12-5

Last meeting: Jan. 1, 2023 – 49ers 37, Raiders 34

All-time series record: 49ers lead series 8-7

Head Coach: Kyle Shanahan

Notable offseason moves: Signed WR Mike Evans, WR Christian Kirk, CB Nate Hobbs, CB Jack Jones and LB Dre Greenlaw; acquired DL Osa Odighizuwa via trade; drafted WR De'Zhaun Stribling

Week 10

Seattle Seahawks

Where: Allegiant Stadium

When: Nov. 15

2025 record: 14-3

Last meeting: Nov. 27, 2022 – Raiders 40, Seahawks 34

All-time series record: Raiders lead series 29-25

Head Coach: Mike Macdonald

Notable offseason moves: Extended WR Jaxon Smith-Njigba; signed LB Dante Fowler; drafted RB Jadarian Price and S Bud Clark

Week 11

Denver Broncos

Where: Empower Field at Mile High

When: Nov. 22

2025 record: 14-3

Last meeting: Dec. 7, 2025 – Broncos 24, Raiders 17

All-time series record: Raiders lead series 72-57-2

Head Coach: Sean Payton

Notable offseason moves: Re-signed LB Alex Singleton and RB J.K. Dobbins; acquired WR Jaylen Waddle via trade; drafted DT Tyler Onyedim

Week 12

Cleveland Browns

Where: Huntington Bank Field

When: Nov. 29

2025 record: 5-12

Last meeting: Nov. 23, 2025 – Browns 24, Raiders 10

All-time series record: Raiders lead series 16-11

Head Coach: Todd Monken

Notable offseason moves: Signed C/G Elgton Jenkins and G Zion Johnson; acquired T Tytus Howard; re-signed G Teven Jenkins; drafted T Spencer Fano and WR KC Concepcion

Week 13 – BYE WEEK

Week 14

Los Angeles Chargers

Where: Allegiant Stadium

When: Dec. 13

2025 record: 11-6

Last meeting: Nov. 30, 2025 – Chargers 31, Raiders 14

All-time series record: Raiders lead series 68-62-2

Head Coach: Jim Harbaugh

Week 15

Denver Broncos

Where: Allegiant Stadium

When: Dec. 20

2025 record: 14-3

Last meeting: Dec. 7, 2025 – Broncos 24, Raiders 17

All-time series record: Raiders lead series 72-57-2

Head Coach: Sean Payton

Week 16

Tennessee Titans

Where: Allegiant Stadium

When: Dec. 27

2025 record: 3-14

Last meeting: Oct. 12, 2025 – Raiders 20, Titans 10

All-time series record: Raiders lead series 27-22

Head Coach: Robert Saleh

Notable offseason moves: Signed WR Wan'Dale Robinson, QB Mitchell Trubisky, DL John Franklin-Meyers and CB Alontae Taylor; released CB L'Jarius Sneed; traded NT T'Vondre Sweat; drafted WR Carnell Tate and EDGE Keldric Faulk

Week 17

Arizona Cardinals

Where: State Farm Stadium

When: Jan. 3

2025 record: 3-14

Last meeting: Sept. 18, 2022 – Cardinals 29, Raiders 23

All-time series record: Raiders lead series 6-5

Head Coach: Mike LaFleur

Notable offseason moves: Signed RB Tyler Allgeier, OL Elijah Wilkinson and QB Gardner Minshew; released QB Kyler Murray; drafted RB Jeremiyah Love and QB Carson Beck

Week 18

Kansas City Chiefs

Where: GEHA Field at Arrowhead Stadium

When: TBD

2025 record: 6-11

Last meeting: Jan. 4, 2026 – Raiders 14, Chiefs 12

All-time series record: Chiefs lead series 74-55-2

Head Coach: Andy Reid

