A game-by-game breakdown of the Raiders' 2026 schedule

The Raiders' 2026 schedule has been revealed. Now, take a closer look at the schedule as we break it down game by game.
Week 1
Miami Dolphins
Where: Allegiant Stadium
When: Sept. 13
2025 record: 7-10
Last meeting: Nov. 17, 2024 – Dolphins 34, Raiders 19
All-time series record: Dolphins lead series 20-18-1
Head Coach: Jeff Hafley
Notable offseason moves: Signed QB Malik Willis; traded WR Jaylen Waddle; released LB Bradley Chubb, WR Tyreek Hill and QB Tua Tagovailoa; drafted OT Kadyn Proctor
Week 2
Los Angeles Chargers
Where: SoFi Stadium
When: Sept. 20
2025 record: 11-6
Last meeting: Nov. 30, 2025 – Chargers 31, Raiders 14
All-time series record: Raiders lead series 68-62-2
Head Coach: Jim Harbaugh
Notable offseason moves: Signed C Tyler Biadasz, TE David Njoku, FB Alec Ingold and RB Keaton Mitchell; re-signed OLB Khalil Mack, LB Denzel Perryman and Trey Pipkins III; released G Mekhi Becton and TE Will Dissly
Week 3
New Orleans Saints
Where: Caesars Superdome
When: Sept. 27
2025 record: 6-11
Last meeting: Dec. 29, 2024 – Raiders 25, Saints 10
All-time series record: Raiders lead series 8-7-1
Head Coach: Kellen Moore
Notable offseason moves: Signed RB Travis Etienne Jr., TE Noah Fant and QB Zach Wilson; drafted WR Jordan Tyson; acquired DE Tyree Wilson via trade
Week 4
Kansas City Chiefs
Where: Allegiant Stadium
When: Oct. 4
2025 record: 6-11
Last meeting: Jan. 4, 2026 – Raiders 14, Chiefs 12
All-time series record: Chiefs lead series 74-55-2
Head Coach: Andy Reid
Notable offseason moves: Signed S Alohi Gilman, RB Kenneth Walker III and P Matt Araiza; re-signed TE Travis Kelce; traded CB Trent McDuffie; drafted CB Mansoor Delane; acquired QB Justin Fields
Week 5
New England Patriots
Where: Gillette Stadium
When: Oct. 11
2025 record: 14-3
Last meeting: Sept. 7, 2025 – Raiders 20, Patriots 13
All-time series record: Patriots lead series 18-17-1
Head Coach: Mike Vrabel
Notable offseason moves: Signed S Kevin Byard III, WR Romeo Doubs and LB Dre'Mont Jones; released WR Stefon Diggs; drafted OT Caleb Lomu
Week 6
Buffalo Bills
Where: Allegiant Stadium
When: Oct. 18
2025 record: 12-5
Last meeting: Sept 17, 2023 – Bills 38, Raiders 10
All-time series record: Raiders lead series 21-20
Head Coach: Joe Brady
Notable offseason moves: Signed OLB Bradley Chubb, DB Dee Alford and S C.J. Gardner-Johnson; acquired WR DJ Moore; re-signed S Damar Hamlin; drafted OLB TJ Parker
Week 7
Los Angeles Rams
Where: Allegiant Stadium
When: Oct. 25
2025 record: 12-5
Last meeting: Oct. 20, 2024 – Rams 20, Raiders 15
All-time series record: Series tied 8-8
Head Coach: Sean McVay
Notable offseason moves: Signed CB Jaylen Watson; re-signed S Kam Curl; acquired CB Trent McDuffie via trade; drafted QB Ty Simpson
Week 8
New York Jets
Where: MetLife Stadium
When: Nov. 1
2025 record: 3-14
Last meeting: Nov. 12, 2023 – Raiders 16, Jets 12
All-time series record: Raiders lead series 25-18-2
Head Coach: Aaron Glenn
Notable offseason moves: Signed LB Demario Davis, OL Dylan Parham and K Cade York; traded QB Justin Fields; Acquired QB Geno Smith, NT T'Vondre Sweat and S Minkah Fitzpatrick via trade; drafted EDGE David Bailey
Week 9
San Francisco 49ers
Where: Levi's Stadium
When: Nov. 8
2025 record: 12-5
Last meeting: Jan. 1, 2023 – 49ers 37, Raiders 34
All-time series record: 49ers lead series 8-7
Head Coach: Kyle Shanahan
Notable offseason moves: Signed WR Mike Evans, WR Christian Kirk, CB Nate Hobbs, CB Jack Jones and LB Dre Greenlaw; acquired DL Osa Odighizuwa via trade; drafted WR De'Zhaun Stribling
Week 10
Seattle Seahawks
Where: Allegiant Stadium
When: Nov. 15
2025 record: 14-3
Last meeting: Nov. 27, 2022 – Raiders 40, Seahawks 34
All-time series record: Raiders lead series 29-25
Head Coach: Mike Macdonald
Notable offseason moves: Extended WR Jaxon Smith-Njigba; signed LB Dante Fowler; drafted RB Jadarian Price and S Bud Clark
Week 11
Denver Broncos
Where: Empower Field at Mile High
When: Nov. 22
2025 record: 14-3
Last meeting: Dec. 7, 2025 – Broncos 24, Raiders 17
All-time series record: Raiders lead series 72-57-2
Head Coach: Sean Payton
Notable offseason moves: Re-signed LB Alex Singleton and RB J.K. Dobbins; acquired WR Jaylen Waddle via trade; drafted DT Tyler Onyedim
Week 12
Cleveland Browns
Where: Huntington Bank Field
When: Nov. 29
2025 record: 5-12
Last meeting: Nov. 23, 2025 – Browns 24, Raiders 10
All-time series record: Raiders lead series 16-11
Head Coach: Todd Monken
Notable offseason moves: Signed C/G Elgton Jenkins and G Zion Johnson; acquired T Tytus Howard; re-signed G Teven Jenkins; drafted T Spencer Fano and WR KC Concepcion
Week 13 – BYE WEEK
Week 14
Los Angeles Chargers
Where: Allegiant Stadium
When: Dec. 13
2025 record: 11-6
Last meeting: Nov. 30, 2025 – Chargers 31, Raiders 14
All-time series record: Raiders lead series 68-62-2
Head Coach: Jim Harbaugh
Notable offseason moves: Signed C Tyler Biadasz, TE David Njoku, FB Alec Ingold and RB Keaton Mitchell; re-signed OLB Khalil Mack, LB Denzel Perryman and Trey Pipkins III; released G Mekhi Becton and TE Will Dissly
Week 15
Denver Broncos
Where: Allegiant Stadium
When: Dec. 20
2025 record: 14-3
Last meeting: Dec. 7, 2025 – Broncos 24, Raiders 17
All-time series record: Raiders lead series 72-57-2
Head Coach: Sean Payton
Notable offseason moves: Re-signed LB Alex Singleton and RB J.K. Dobbins; acquired WR Jaylen Waddle via trade; drafted DT Tyler Onyedim
Week 16
Tennessee Titans
Where: Allegiant Stadium
When: Dec. 27
2025 record: 3-14
Last meeting: Oct. 12, 2025 – Raiders 20, Titans 10
All-time series record: Raiders lead series 27-22
Head Coach: Robert Saleh
Notable offseason moves: Signed WR Wan'Dale Robinson, QB Mitchell Trubisky, DL John Franklin-Meyers and CB Alontae Taylor; released CB L'Jarius Sneed; traded NT T'Vondre Sweat; drafted WR Carnell Tate and EDGE Keldric Faulk
Week 17
Arizona Cardinals
Where: State Farm Stadium
When: Jan. 3
2025 record: 3-14
Last meeting: Sept. 18, 2022 – Cardinals 29, Raiders 23
All-time series record: Raiders lead series 6-5
Head Coach: Mike LaFleur
Notable offseason moves: Signed RB Tyler Allgeier, OL Elijah Wilkinson and QB Gardner Minshew; released QB Kyler Murray; drafted RB Jeremiyah Love and QB Carson Beck
Week 18
Kansas City Chiefs
Where: GEHA Field at Arrowhead Stadium
When: TBD
2025 record: 6-11
Last meeting: Jan. 4, 2026 – Raiders 14, Chiefs 12
All-time series record: Chiefs lead series 74-55-2
Head Coach: Andy Reid
Notable offseason moves: Signed S Alohi Gilman, RB Kenneth Walker III and P Matt Araiza; re-signed TE Travis Kelce; traded CB Trent McDuffie; drafted CB Mansoor Delane; acquired QB Justin Fields
