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Calendario 2026, lleno de pruebas de alto calibre para los Raiders

May 14, 2026 at 04:31 PM
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Harry Ruiz

Raiders.com Contributor

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La temporada 2026 ya tiene forma para los Raiders, con el calendario siendo publicado de manera oficial y dejando detalles interesantes que podrían terminar definiendo el rumbo del equipo desde muy temprano en el año.

La campaña arrancará en el Estadio Allegiant ante los Delfines de Miami, marcando la primera vez desde el 2021 donde Las Vegas abrirá una temporada en casa. Aquella noche de lunes terminó siendo memorable con la dramática victoria sobre los Cuervos de Baltimore, y ahora los Malosos intentarán repetir esa energía para comenzar el año con fuerza frente a su afición.

El calendario tiene un patrón bastante peculiar. La mitad de los ocho partidos en casa llegarán dentro de las primeras siete semanas de temporada, ya que entre el 13 de septiembre y el 25 de octubre los Raiders jugarán cuatro veces en el Estadio Allegiant. Después de eso, el panorama cambia completamente. Entre las semanas 8 y 13, el equipo solamente tendrá un juego en casa — frente a los Halcones Marinos de Seattle en la Semana 10 — lo que significa que habrá únicamente un partido como locales durante un periodo de 48 días.

Esa parte del calendario incluirá además uno de los juegos más esperados del año. En la Semana 9, los Raiders visitarán a los 49ers de San Francisco, en lo que será el primer regreso de la franquicia al área de la bahía desde que se reubicaron en Las Vegas. Aunque será oficialmente un partido como visitante, se espera una enorme presencia de la Nación Raider en las tribunas, considerando la histórica conexión que la organización mantiene con Oakland y el norte de California.

También habrá varias primeras veces interesantes dentro del Estadio Allegiant. Los Bills de Buffalo jugarán por primera vez en el estadio con aficionados presentes en la Semana 6 (ya jugaron ahí, pero con las gradas vacías en el 2020), mientras que los Rams de Los Ángeles harán su primera visita en la Semana 7 y los Halcones Marinos de Seattle llegarán por primera vez en la Semana 10, como los campeones defensores del Super Tazón .

Otro detalle que resalta es cómo están acomodados varios bloques consecutivos del calendario. Las Vegas comenzará el año con dos juegos seguidos como visitante frente a los Cargadores de Los Ángeles y Santos de Nueva Orleans en las semanas 2 y 3, antes de regresar a casa para enfrentar a Kansas City en la Semana 4. Más adelante, el equipo tendrá otro tramo importante con partidos consecutivos en el Estadio Allegiant frente a Buffalo y los Rams en las semanas 6 y 7.

La semana de descanso para Las Vegas no llegará hasta la semana 13, igualando lo más tarde que ha llegado para ellos en la última década junto al 2023. Además en esta campaña no tienen agendados partidos en horario estelar, aunque eso puede cambiar cuando pueden ser reprogramados juegos de domingo por la noche de la semanas 5 a la 17, mientras que de lunes por la noche se pueden cambiar de las semanas 12 a la 17 y de jueves por la noche de las semanas 13 a la 17.

Quizá la parte más complicada del calendario llegará en noviembre, cuando los Raiders enfrenten semanas consecutivas de visitante ante los Broncos de Denver y los Cafés de Cleveland. Ese tramo marcará el inicio de la parte más fría del año para Las Vegas, que además cerrará la temporada regular con otra visita de alto riesgo en el Estadio Arrowhead frente a los Jefes de Kansas City en la Semana 18, primera vez desde el 2020 donde Las Vegas cerrará campaña en patio ajeno. Para un equipo acostumbrado a jugar bajo techo, esa secuencia podría convertirse en una verdadera prueba física y mental.

El cierre del año también traerá algo que no sucedía desde 2020: tres juegos consecutivos en casa. Entre las semanas 14 y 16, los Raiders recibirán a Cargadores, Broncos y Titanes. La gran diferencia es que esta vez sí habrá aficionados en las tribunas, ya que la última ocasión en que ocurrió una secuencia así fue durante la pandemia. Ese tramo podría terminar siendo decisivo si Las Vegas llega a estar peleando por un lugar en la postemporada en diciembre.

En papel, el calendario presenta absolutamente de todo para los Raiders: rivalidades divisionales temprano, viajes largos, partidos en clima extremo, regresos emocionales y un cierre que podría tener implicaciones enormes dentro de la división oeste de la AFC. Ahora solamente falta ver si Las Vegas logra aprovechar las oportunidades que tiene frente a sí en una temporada que desde ya promete ser una de las más interesantes desde que se mudaron al desierto.

Photos: Las Vegas Raiders' 2026 Schedule

Take a look at when and where the Silver and Black will face their opponents for this upcoming season.

Las Vegas Raiders vs. Arizona Cardinals - TBD Last meeting at home: September 18, 2022
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Las Vegas Raiders vs. Arizona Cardinals - TBD

Last meeting at home: September 18, 2022

Tyge O'Donnell/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at Houston Texans - Thursday, August 20 at 5 p.m. PT Last meeting in Houston: December 21, 2025
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Las Vegas Raiders at Houston Texans - Thursday, August 20 at 5 p.m. PT

Last meeting in Houston: December 21, 2025

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders vs. San Francisco 49ers - TBD Last meeting at home: August 15, 2025
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Las Vegas Raiders vs. San Francisco 49ers - TBD

Last meeting at home: August 15, 2025

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders vs. Miami Dolphins - Sunday, Sept. 13 at 1:25 p.m. PT Last meeting at home: September 26, 2021
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Las Vegas Raiders vs. Miami Dolphins - Sunday, Sept. 13 at 1:25 p.m. PT

Last meeting at home: September 26, 2021

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at Los Angeles Chargers - Sunday, Sept. 20 at 1:05 p.m. PT Last meeting in Inglewood: November 30, 2025
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Las Vegas Raiders at Los Angeles Chargers - Sunday, Sept. 20 at 1:05 p.m. PT

Last meeting in Inglewood: November 30, 2025

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at New Orleans Saints - Sunday, Sept. 27 at 1:25 p.m. PT Last meeting in New Orleans: December 29, 2024
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Las Vegas Raiders at New Orleans Saints - Sunday, Sept. 27 at 1:25 p.m. PT

Last meeting in New Orleans: December 29, 2024

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders vs. Kansas City Chiefs - Sunday, Oct. 4 at 1:25 p.m. PT Last meeting at home: January 4, 2026
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Las Vegas Raiders vs. Kansas City Chiefs - Sunday, Oct. 4 at 1:25 p.m. PT

Last meeting at home: January 4, 2026

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at New England Patriots - Sunday, Oct. 11 at 10 a.m. PT Last meeting in Foxborough: September 7, 2025
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Las Vegas Raiders at New England Patriots - Sunday, Oct. 11 at 10 a.m. PT

Last meeting in Foxborough: September 7, 2025

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders vs. Buffalo Bills - Sunday, Oct. 18 at 1:25 p.m. PT Last meeting at home: October 4, 2020
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Las Vegas Raiders vs. Buffalo Bills - Sunday, Oct. 18 at 1:25 p.m. PT

Last meeting at home: October 4, 2020

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Rams - Sunday, Oct. 25 at 1:25 p.m. PT Last meeting at home: September 10, 2018
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Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Rams - Sunday, Oct. 25 at 1:25 p.m. PT

Last meeting at home: September 10, 2018

Joe Na/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at New York Jets - Sunday, Nov. 1 at 10 a.m. PT Last meeting in East Rutherford: December 6, 2020
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Las Vegas Raiders at New York Jets - Sunday, Nov. 1 at 10 a.m. PT

Last meeting in East Rutherford: December 6, 2020

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at San Francisco 49ers - Sunday, Nov. 8 at 1:05 p.m. PT Last meeting in Santa Clara: August 29, 2021
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Las Vegas Raiders at San Francisco 49ers - Sunday, Nov. 8 at 1:05 p.m. PT

Last meeting in Santa Clara: August 29, 2021

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders vs. Seattle Seahawks - Sunday, Nov. 15 at 1:05 p.m. PT Last meeting at home: August 14, 2021
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Las Vegas Raiders vs. Seattle Seahawks - Sunday, Nov. 15 at 1:05 p.m. PT

Last meeting at home: August 14, 2021

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at Denver Broncos - Sunday, Nov. 22 at 1:25 p.m. PT Last meeting in Denver: November 11, 2025
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Las Vegas Raiders at Denver Broncos - Sunday, Nov. 22 at 1:25 p.m. PT

Last meeting in Denver: November 11, 2025

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at Cleveland Browns - Sunday, Nov. 29 at 10 a.m. PT Last meeting in Cleveland: December 20, 2021
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Las Vegas Raiders at Cleveland Browns - Sunday, Nov. 29 at 10 a.m. PT

Last meeting in Cleveland: December 20, 2021

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers - Sunday, Dec. 13 at 1:05 p.m. PT Last meeting at home: September 15, 2025
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Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers - Sunday, Dec. 13 at 1:05 p.m. PT

Last meeting at home: September 15, 2025

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders vs. Denver Broncos - Sunday, Dec. 20 at 1:25 p.m. PT Last meeting at home: December 7, 2025
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Las Vegas Raiders vs. Denver Broncos - Sunday, Dec. 20 at 1:25 p.m. PT

Last meeting at home: December 7, 2025

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at Tennessee Titans - Sunday, Dec. 27 at 1:05 p.m. PT Last meeting in Nashville: September 25, 2022
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Las Vegas Raiders at Tennessee Titans - Sunday, Dec. 27 at 1:05 p.m. PT

Last meeting in Nashville: September 25, 2022

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at Arizona Cardinals - Sunday, Jan. 3 at 1:05 p.m. PT Last meeting in Glendale: November 18, 2018
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Las Vegas Raiders at Arizona Cardinals - Sunday, Jan. 3 at 1:05 p.m. PT

Last meeting in Glendale: November 18, 2018

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at Kansas City Chiefs - TBD Last meeting in Kansas City: October 19, 2025
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Las Vegas Raiders at Kansas City Chiefs - TBD

Last meeting in Kansas City: October 19, 2025

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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