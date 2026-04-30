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Los Raiders firman al safety Treydan Stukes, elegido en segunda ronda

Apr 30, 2026 at 02:16 PM
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Raiders Communications
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HENDERSON, Nevada – Los Raiders de Las Vegas han firmado al safety Treydan Stukes, elegido en segunda ronda (puesto 38), anunció el equipo este jueves.

Stukes, un safety de 1.88 m y 90 kg, disputó 52 partidos a lo largo de seis temporadas (2020-25) en Arizona y registró 206 tacleadas (124 en solitario), 12 para pérdida de yardas, 1.0 capturas, siete intercepciones y 35 pases defendidos.

En 2025, fue nombrado miembro del primer equipo All-Big 12 tras ser titular en 10 partidos y registrar 52 tacleadas (24), una para pérdida de yardas, una captura, 10 pases defendidos y cuatro intercepciones, su mejor marca personal.

Originario de Litchfield Park, Arizona, Stukes estudió en el instituto Millennium Park, donde, en su último año, sumó 40 tacleadas, siete intercepciones y ocho pases defendidos, lo que le valió ser nombrado en el equipo ideal de la conferencia.

Draft Pick: S Treydan Stukes

With the 38th overall pick in the 2026 NFL Draft, the Las Vegas Raiders have selected safety Treydan Stukes.

S Treydan Stukes Second Round (38th Pick Overall) Arizona
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S Treydan Stukes

Second Round (38th Pick Overall)

Arizona

Rick Scuteri/Associated Press
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Second Round (38th Pick Overall)

Arizona

Rick Scuteri/Associated Press
S Treydan Stukes Second Round (38th Pick Overall) Arizona
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Second Round (38th Pick Overall)

Arizona

Rick Scuteri/Associated Press
S Treydan Stukes Second Round (38th Pick Overall) Arizona
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S Treydan Stukes

Second Round (38th Pick Overall)

Arizona

David Zalubowski/Associated Press
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Second Round (38th Pick Overall)

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Rick Scuteri/Associated Press
S Treydan Stukes Second Round (38th Pick Overall) Arizona
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S Treydan Stukes

Second Round (38th Pick Overall)

Arizona

Rick Scuteri/Associated Press
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