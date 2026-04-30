Los Raiders firman al safety Treydan Stukes, elegido en segunda ronda

HENDERSON, Nevada – Los Raiders de Las Vegas han firmado al safety Treydan Stukes, elegido en segunda ronda (puesto 38), anunció el equipo este jueves.

Stukes, un safety de 1.88 m y 90 kg, disputó 52 partidos a lo largo de seis temporadas (2020-25) en Arizona y registró 206 tacleadas (124 en solitario), 12 para pérdida de yardas, 1.0 capturas, siete intercepciones y 35 pases defendidos.

En 2025, fue nombrado miembro del primer equipo All-Big 12 tras ser titular en 10 partidos y registrar 52 tacleadas (24), una para pérdida de yardas, una captura, 10 pases defendidos y cuatro intercepciones, su mejor marca personal.