Los Raiders firman al safety Treydan Stukes, elegido en segunda ronda

HENDERSON, Nevada – Los Raiders de Las Vegas han firmado al safety Treydan Stukes, elegido en segunda ronda (puesto 38), anunció el equipo este jueves.
Stukes, un safety de 1.88 m y 90 kg, disputó 52 partidos a lo largo de seis temporadas (2020-25) en Arizona y registró 206 tacleadas (124 en solitario), 12 para pérdida de yardas, 1.0 capturas, siete intercepciones y 35 pases defendidos.
En 2025, fue nombrado miembro del primer equipo All-Big 12 tras ser titular en 10 partidos y registrar 52 tacleadas (24), una para pérdida de yardas, una captura, 10 pases defendidos y cuatro intercepciones, su mejor marca personal.
Originario de Litchfield Park, Arizona, Stukes estudió en el instituto Millennium Park, donde, en su último año, sumó 40 tacleadas, siete intercepciones y ocho pases defendidos, lo que le valió ser nombrado en el equipo ideal de la conferencia.
With the 38th overall pick in the 2026 NFL Draft, the Las Vegas Raiders have selected safety Treydan Stukes.