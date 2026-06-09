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Kirk Cousins elogió la intensidad de los Raiders al arrancar el minicampamento obligatorio

Jun 09, 2026 at 02:00 PM
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Harry Ruiz

Raiders.com Contributor

Los Raiders iniciaron el martes su minicampamento obligatorio en Henderson, dando un paso más en la preparación rumbo a la temporada 2026. Tras varios meses de trabajo durante el programa de temporada baja, el mariscal de campo Kirk Cousins aseguró que el equipo ha aprovechado al máximo cada oportunidad para construir una base sólida bajo el nuevo régimen encabezado por el entrenador en jefe Klint Kubiak.

Para Cousins, quien llegó a Las Vegas con la misión de liderar una ofensiva renovada, los últimos meses han sido fundamentales para acelerar el proceso de adaptación tanto de jugadores como de entrenadores.

"Hay mucho que aprender cuando eres nuevo y los entrenadores también son nuevos", explicó Cousins. "Estamos tratando de recuperar tiempo y eso es lo que han sido estos últimos meses. Han sido muy productivos. Me ha impresionado el grupo por su deseo de hacer las cosas de la manera correcta. He disfrutado conocer a todos y trabajar juntos".

El mariscal de campo veterano, quien está entrando a su decimoquinta temporada en la NFL, señaló que el objetivo ahora es cerrar fuerte esta última semana antes del receso de verano y continuar construyendo sobre lo realizado cuando el equipo regrese para el campo de entrenamiento.

Uno de los temas más importantes sigue siendo su recuperación física tras la ruptura del tendón de Aquiles que sufrió durante la temporada 2023 cuando jugaba para Minnesota. A más de dos años de aquella lesión, Cousins aseguró que continúa viendo avances importantes.

"Ha sido un progreso constante. Sigo aprendiendo más y sigo mejorando", aseguró Cousins. "En ese sentido, sí me siento más saludable ahora de lo que me sentía entonces. Soy optimista de que eso me ayudará en el campo, pero veremos cómo se desarrolla. La meta es seguir mejorando y seguir estando más saludable".

Sus primeras impresiones sobre la organización siguen siendo positivas, aunque el verdadero juicio sobre su decisión de sumarse a los Raiders llegará cuando comience la temporada regular. Las Vegas es la cuarta franquicia en la que Kirk forma parte en la NFL, siendo originalmente tomado en el draft del 2012 por Washington, posteriormente firmando como agente libre con Minnesota y Atlanta.

"Vine aquí porque me sentía bien con la decisión en ese momento", dijo Cousins. "Dos meses después, sigo sintiéndome bien al respecto. Pero será el otoño el que determine si fue la decisión correcta o no. He disfrutado trabajar con los muchachos, salir al campo todos los días y poner el trabajo. Veremos a dónde nos lleva, un día a la vez".

Quizá la declaración más reveladora de Cousins fue la forma en que describió la cultura que Klint Kubiak ha establecido desde su llegada como entrenador en jefe de los Raiders, esto después de trabajar con Kubiak como su entrenador de posición y como coordinador ofensivo con los Vikingos. Destacó la intensidad, atención al detalle y sentido de urgencia que se respira diariamente dentro de las instalaciones.

"El fútbol americano realmente le importa", afirmó Cousins sobre Kubiak. "Hay una intensidad, una atención al detalle y una urgencia. Probablemente esa es la mejor palabra para describirlo".

Según Cousins, esa exigencia se siente desde antes de arribar al cuartel general del equipo.

"Cuando voy manejando al trabajo por la mañana, siento esa urgencia. Reviso mi reloj cuatro veces para asegurarme de llegar a tiempo o temprano", comentó entre risas.

Más allá de la anécdota, Cousins dejó claro que la nueva cultura ha elevado el nivel de concentración de todo el plantel.

"No es un ambiente relajado. Creo que eso es algo positivo", señaló. "En el vestidor antes de las prácticas se siente. Los jugadores están repasando sus asignaciones dos o tres veces porque nadie quiere ser el que cometa un error mental".

El veterano mariscal resumió la filosofía actual del equipo con una frase que seguramente resonará entre los aficionados de los Raiders:

"Los últimos dos meses no han sido un picnic. No estamos aquí simplemente divirtiéndonos. Esto es trabajo. Hay enfoque, hay responsabilidad y todos lo sienten".

Con el minicampamento obligatorio en marcha y el campo de entrenamiento cada vez más cerca, los comentarios de Cousins ofrecen una mirada clara a la identidad que los Raiders están intentando construir: una organización exigente, disciplinada y enfocada en ganar.

Photos: 2026 Minicamp | Day 1

Get an inside look at the Silver and Black's first day of mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Las Vegas Raiders defensive tackle Laki Tasi (79) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Laki Tasi (79) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dont'e Thornton Jr. (10) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dont'e Thornton Jr. (10) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Kansei Matsuzawa (38) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders kicker Kansei Matsuzawa (38) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Gary Smith III (75) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Gary Smith III (75) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Treven Ma'ae (68) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Treven Ma'ae (68) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Laki Tasi (79) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Laki Tasi (79) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Atonio Mafi (56) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Atonio Mafi (56) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tackle Kamar Missouri (62) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Kamar Missouri (62) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Corey Rucker (82) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Corey Rucker (82) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dont'e Thornton Jr. (10) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dont'e Thornton Jr. (10) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) and wide receiver coach Zach Azzanni on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) and wide receiver coach Zach Azzanni on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

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Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) and quarterbacks coach Mike Sullivan on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) and quarterbacks coach Mike Sullivan on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Ian Thomas (80) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Shedrick Jackson (4) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Chase Roberts (86) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Chase Roberts (86) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Jacob Clark (16) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Jacob Clark (16) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Jacob Clark (16) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Jacob Clark (16) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive coordinator Rob Leonard on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive coordinator Rob Leonard on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dont'e Thornton Jr. (10) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dont'e Thornton Jr. (10) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) and tackle Kolton Miller (74) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) and tackle Kolton Miller (74) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders head strength and conditioning coach A.J. Neibel on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders head strength and conditioning coach A.J. Neibel on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders head strength and conditioning coach A.J. Neibel and defensive end Maxx Crosby (98) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders head strength and conditioning coach A.J. Neibel and defensive end Maxx Crosby (98) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Brennan Jackson (54) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Brennan Jackson (54) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Chris Thomas (59) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Chris Thomas (59) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Chigozie Anusiem (29) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Chigozie Anusiem (29) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Chris Collier (33) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Chris Collier (33) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Xavian Sorey Jr. (53) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Xavian Sorey Jr. (53) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Decamerion Richardson (25) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Decamerion Richardson (25) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
A view from the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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A view from the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Chris Collier (33) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Chris Collier (33) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Chris Collier (33) and tight end Albert Okwuegbunam (85) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Chris Collier (33) and tight end Albert Okwuegbunam (85) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders players on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders players on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders players on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders players on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Treven Ma'ae (68) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Treven Ma'ae (68) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Gary Smith III (75) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Gary Smith III (75) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Gary Smith III (75) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Gary Smith III (75) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle DJ Glaze (71) and Las Vegas Raiders tackle Niklas Henning (73) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle DJ Glaze (71) and Las Vegas Raiders tackle Niklas Henning (73) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
95 / 222

Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
96 / 222

Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
97 / 222

Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) and center Will Putnam (67) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
98 / 222

Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) and center Will Putnam (67) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Gary Smith III (75) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
99 / 222

Las Vegas Raiders defensive tackle Gary Smith III (75) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Gary Smith III (75) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
100 / 222

Las Vegas Raiders defensive tackle Gary Smith III (75) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebackers coach Ronell Williams and linebacker Quay Walker (7) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
101 / 222

Las Vegas Raiders linebackers coach Ronell Williams and linebacker Quay Walker (7) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
102 / 222

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
103 / 222

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
104 / 222

Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
105 / 222

Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Treven Ma'ae (68) and defensive end Kwity Paye (95) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
106 / 222

Las Vegas Raiders defensive tackle Treven Ma'ae (68) and defensive end Kwity Paye (95) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
107 / 222

Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
108 / 222

Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
109 / 222

Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
110 / 222

Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
111 / 222

Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
112 / 222

Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders players on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
113 / 222

Las Vegas Raiders players on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Devin Lafayette (40) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
114 / 222

Las Vegas Raiders safety Devin Lafayette (40) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
115 / 222

Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
116 / 222

Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
117 / 222

Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
118 / 222

Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
119 / 222

Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
120 / 222

Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Tanner Wall (41) and safety Treydan Stukes (30) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
121 / 222

Las Vegas Raiders safety Tanner Wall (41) and safety Treydan Stukes (30) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Laki Tasi (79) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
122 / 222

Las Vegas Raiders defensive tackle Laki Tasi (79) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Tanner Wall (41) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
123 / 222

Las Vegas Raiders safety Tanner Wall (41) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders players on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
124 / 222

Las Vegas Raiders players on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
125 / 222

Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Chris Thomas (59) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
126 / 222

Las Vegas Raiders linebacker Chris Thomas (59) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
127 / 222

Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Xavian Sorey Jr. (53) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
128 / 222

Las Vegas Raiders linebacker Xavian Sorey Jr. (53) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
129 / 222

Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
130 / 222

Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) and defensive quality control coach Ketner Kupp on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
131 / 222

Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) and defensive quality control coach Ketner Kupp on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Xavian Sorey Jr. (53) and defensive quality control coach Ketner Kupp on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
132 / 222

Las Vegas Raiders linebacker Xavian Sorey Jr. (53) and defensive quality control coach Ketner Kupp on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Xavian Sorey Jr. (53) and defensive quality control coach Ketner Kupp on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
133 / 222

Las Vegas Raiders linebacker Xavian Sorey Jr. (53) and defensive quality control coach Ketner Kupp on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
134 / 222

Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
135 / 222

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
136 / 222

Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
137 / 222

Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
138 / 222

Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
139 / 222

Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Patrick Gurd (45) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
140 / 222

Las Vegas Raiders tight end Patrick Gurd (45) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
141 / 222

Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
142 / 222

Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
143 / 222

Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
144 / 222

Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Laki Tasi (79) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
145 / 222

Las Vegas Raiders defensive tackle Laki Tasi (79) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
146 / 222

Las Vegas Raiders defensive tackle JJ Pegues (92) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
147 / 222

Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
148 / 222

Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jonathan Brady (83) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
149 / 222

Las Vegas Raiders wide receiver Jonathan Brady (83) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Corey Rucker (82) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
150 / 222

Las Vegas Raiders wide receiver Corey Rucker (82) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
151 / 222

Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
152 / 222

Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
153 / 222

Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
154 / 222

Las Vegas Raiders wide receiver Jack Bech (18) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
155 / 222

Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
156 / 222

Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
157 / 222

Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Carter Runyon (84) and tight end Brock Bowers (89) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
158 / 222

Las Vegas Raiders tight end Carter Runyon (84) and tight end Brock Bowers (89) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
159 / 222

Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
160 / 222

Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
161 / 222

Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Caleb Offord (39) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
162 / 222

Las Vegas Raiders cornerback Caleb Offord (39) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Tanner Wall (41) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
163 / 222

Las Vegas Raiders safety Tanner Wall (41) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Devin Lafayette (40) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
164 / 222

Las Vegas Raiders safety Devin Lafayette (40) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
165 / 222

Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
166 / 222

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Niklas Henning (73) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
167 / 222

Las Vegas Raiders tackle Niklas Henning (73) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
168 / 222

Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
169 / 222

Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders center/guard Jordan Meredith (61) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
170 / 222

Las Vegas Raiders center/guard Jordan Meredith (61) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Decamerion Richardson (25) and safety Devyn Perkins (49) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
171 / 222

Las Vegas Raiders cornerback Decamerion Richardson (25) and safety Devyn Perkins (49) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
172 / 222

Las Vegas Raiders guard Trey Zuhn III (66) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders center Will Putnam (67) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
173 / 222

Las Vegas Raiders center Will Putnam (67) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
174 / 222

Las Vegas Raiders wide receiver Jalen Nailor (9) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
175 / 222

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
176 / 222

Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Chase Roberts (86) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
177 / 222

Las Vegas Raiders wide receiver Chase Roberts (86) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
178 / 222

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
179 / 222

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
180 / 222

Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
181 / 222

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
182 / 222

Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
183 / 222

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
184 / 222

Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
185 / 222

Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
186 / 222

Las Vegas Raiders running back Roman Hemby (37) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Chris Collier (33) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
187 / 222

Las Vegas Raiders running back Chris Collier (33) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
188 / 222

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
189 / 222

Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Atonio Mafi (56) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
190 / 222

Las Vegas Raiders guard Atonio Mafi (56) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
191 / 222

Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Dalton Wagner (78) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
192 / 222

Las Vegas Raiders tackle Dalton Wagner (78) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Isaiah Jatta (72) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
193 / 222

Las Vegas Raiders tackle Isaiah Jatta (72) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Carter Runyon (84) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
194 / 222

Las Vegas Raiders tight end Carter Runyon (84) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
195 / 222

Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) and linebackers coach Ronell Williams on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
196 / 222

Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) and linebackers coach Ronell Williams on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) and linebackers coach Ronell Williams on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
197 / 222

Las Vegas Raiders linebacker Cody Lindenberg (55) and linebackers coach Ronell Williams on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Phillip Dorsett II (13) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
198 / 222

Las Vegas Raiders wide receiver Phillip Dorsett II (13) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) and linebackers coach Ronell Williams on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
199 / 222

Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) and linebackers coach Ronell Williams on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Cameron McGrone (57) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Xavian Sorey Jr. (53) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Xavian Sorey Jr. (53) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Tommy Eichenberg (44) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Dalton Johnson (43) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Corey Rucker (82) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Corey Rucker (82) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Cristina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Greedy Vance (22) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Kwity Paye (95) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Tanner Wall (41) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Tanner Wall (41) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safeties coach Matt Robinson on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safeties coach Matt Robinson on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
The Las Vegas Raiders safeties huddle on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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The Las Vegas Raiders safeties huddle on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Hezekiah Masses (35) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Tristin McCollum (27) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Malcolm Koonce (51) on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders senior defensive assistant Al Holcomb on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders senior defensive assistant Al Holcomb on the field for mandatory minicamp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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