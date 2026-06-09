Kirk Cousins elogió la intensidad de los Raiders al arrancar el minicampamento obligatorio

Los Raiders iniciaron el martes su minicampamento obligatorio en Henderson, dando un paso más en la preparación rumbo a la temporada 2026. Tras varios meses de trabajo durante el programa de temporada baja, el mariscal de campo Kirk Cousins aseguró que el equipo ha aprovechado al máximo cada oportunidad para construir una base sólida bajo el nuevo régimen encabezado por el entrenador en jefe Klint Kubiak.

Para Cousins, quien llegó a Las Vegas con la misión de liderar una ofensiva renovada, los últimos meses han sido fundamentales para acelerar el proceso de adaptación tanto de jugadores como de entrenadores.

"Hay mucho que aprender cuando eres nuevo y los entrenadores también son nuevos", explicó Cousins. "Estamos tratando de recuperar tiempo y eso es lo que han sido estos últimos meses. Han sido muy productivos. Me ha impresionado el grupo por su deseo de hacer las cosas de la manera correcta. He disfrutado conocer a todos y trabajar juntos".

El mariscal de campo veterano, quien está entrando a su decimoquinta temporada en la NFL, señaló que el objetivo ahora es cerrar fuerte esta última semana antes del receso de verano y continuar construyendo sobre lo realizado cuando el equipo regrese para el campo de entrenamiento.

Uno de los temas más importantes sigue siendo su recuperación física tras la ruptura del tendón de Aquiles que sufrió durante la temporada 2023 cuando jugaba para Minnesota. A más de dos años de aquella lesión, Cousins aseguró que continúa viendo avances importantes.

"Ha sido un progreso constante. Sigo aprendiendo más y sigo mejorando", aseguró Cousins. "En ese sentido, sí me siento más saludable ahora de lo que me sentía entonces. Soy optimista de que eso me ayudará en el campo, pero veremos cómo se desarrolla. La meta es seguir mejorando y seguir estando más saludable".

Sus primeras impresiones sobre la organización siguen siendo positivas, aunque el verdadero juicio sobre su decisión de sumarse a los Raiders llegará cuando comience la temporada regular. Las Vegas es la cuarta franquicia en la que Kirk forma parte en la NFL, siendo originalmente tomado en el draft del 2012 por Washington, posteriormente firmando como agente libre con Minnesota y Atlanta.

"Vine aquí porque me sentía bien con la decisión en ese momento", dijo Cousins. "Dos meses después, sigo sintiéndome bien al respecto. Pero será el otoño el que determine si fue la decisión correcta o no. He disfrutado trabajar con los muchachos, salir al campo todos los días y poner el trabajo. Veremos a dónde nos lleva, un día a la vez".

Quizá la declaración más reveladora de Cousins fue la forma en que describió la cultura que Klint Kubiak ha establecido desde su llegada como entrenador en jefe de los Raiders, esto después de trabajar con Kubiak como su entrenador de posición y como coordinador ofensivo con los Vikingos. Destacó la intensidad, atención al detalle y sentido de urgencia que se respira diariamente dentro de las instalaciones.

"El fútbol americano realmente le importa", afirmó Cousins sobre Kubiak. "Hay una intensidad, una atención al detalle y una urgencia. Probablemente esa es la mejor palabra para describirlo".

Según Cousins, esa exigencia se siente desde antes de arribar al cuartel general del equipo.

"Cuando voy manejando al trabajo por la mañana, siento esa urgencia. Reviso mi reloj cuatro veces para asegurarme de llegar a tiempo o temprano", comentó entre risas.

Más allá de la anécdota, Cousins dejó claro que la nueva cultura ha elevado el nivel de concentración de todo el plantel.

"No es un ambiente relajado. Creo que eso es algo positivo", señaló. "En el vestidor antes de las prácticas se siente. Los jugadores están repasando sus asignaciones dos o tres veces porque nadie quiere ser el que cometa un error mental".

El veterano mariscal resumió la filosofía actual del equipo con una frase que seguramente resonará entre los aficionados de los Raiders:

"Los últimos dos meses no han sido un picnic. No estamos aquí simplemente divirtiéndonos. Esto es trabajo. Hay enfoque, hay responsabilidad y todos lo sienten".