Los Raiders firman a todos los jugadores seleccionados en el Draft de 2026

En 2025, Mendoza llevó a los Hoosiers a su primer campeonato nacional y a una temporada invicta de 16-0. Fue titular en los 16 partidos y terminó con 273 pases completos de 379 intentos (72,0 %), para 3.535 yardas, 41 touchdowns y seis intercepciones. Mendoza fue nombrado ganador del Trofeo Heisman, Jugador del Año de Associated Press, miembro del Primer Equipo All-American de Associated Press, Jugador Ofensivo del Año de la Big Ten, miembro del Primer Equipo All-Big Ten, y ganador de los premios Walter Camp, Davey O'Brien y Maxwell.