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Los Raiders firman a todos los jugadores seleccionados en el Draft de 2026

Jul 23, 2026 at 09:50 AM
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Raiders.com Staff

Los diez jugadores seleccionados por los Raiders en el Draft de 2026 han firmado oficialmente sus contratos.

Lee más sobre cada uno de los seleccionados a continuación.

Los Raiders firman al quarterback Fernando Mendoza, su selección de primera ronda

En 2025, Mendoza llevó a los Hoosiers a su primer campeonato nacional y a una temporada invicta de 16-0. Fue titular en los 16 partidos y terminó con 273 pases completos de 379 intentos (72,0 %), para 3.535 yardas, 41 touchdowns y seis intercepciones. Mendoza fue nombrado ganador del Trofeo Heisman, Jugador del Año de Associated Press, miembro del Primer Equipo All-American de Associated Press, Jugador Ofensivo del Año de la Big Ten, miembro del Primer Equipo All-Big Ten, y ganador de los premios Walter Camp, Davey O'Brien y Maxwell.

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Los Raiders firman al safety Treydan Stukes, seleccionado en la segunda ronda

Stukes, un safety de 6 pies 2 pulgadas y 200 libras, jugó 52 partidos a lo largo de seis temporadas (2020-25) en Arizona y registró 206 tacleadas (124 en solitario), 12 tacleadas con pérdida de yardas, 1.0 captura, siete intercepciones y 35 pases defendidos.

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Los Raiders firman al ala defensiva Keyron Crawford, seleccionado en la tercera ronda

El ala defensiva, de 6 pies 4 pulgadas y 253 libras, pasó dos temporadas en Auburn (2024-25) tras transferirse desde Arkansas State (2022-23). A lo largo de su carrera universitaria, disputó 47 partidos y acumuló 116 tacleadas (72 en solitario), 24 tacleadas con pérdida de yardas, 11.5 capturas, tres balones sueltos forzados, tres balones sueltos recuperados, dos pases defendidos y una intercepción.

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Los Raiders firman a Trey Zuhn III, seleccionado en la tercera ronda

Zuhn III, un liniero ofensivo de 6 pies 7 pulgadas y 319 libras, jugó cinco temporadas (2021-25) en Texas A&M, participando en 54 partidos, 50 de ellos como titular, a lo largo de su carrera universitaria. En 2025, fue nombrado al primer equipo All-SEC y fue uno de los ganadores del Trofeo Jacobs al Mejor Bloqueador (mejor liniero ofensivo de la SEC) tras ser titular en los 13 partidos, incluyendo 11 como tackle izquierdo y dos como centro.

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Los Raiders firman al esquinero Jermod McCoy, seleccionado en la cuarta ronda

McCoy pasó dos temporadas en Tennessee (2024-25) tras transferirse desde Oregon State (2023). Jugó 25 partidos en su carrera, 18 de ellos como titular, y acumuló 75 tacleadas, 16 pases defendidos y seis intercepciones a lo largo de su trayectoria.

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Los Raiders firman al corredor Mike Washington Jr., seleccionado en la cuarta ronda

Washington Jr., un corredor de 6 pies 2 pulgadas y 228 libras, jugó su última temporada universitaria en Arkansas (2025) tras una temporada en New Mexico State (2024) y tres años en Buffalo (2021-23). A lo largo de su carrera, acumuló 587 acarreos para 2,914 yardas y 26 touchdowns, además de 73 recepciones para 470 yardas y tres anotaciones.

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Los Raiders firman al safety Dalton Johnson, seleccionado en la quinta ronda

Johnson, un safety de 5 pies 11 pulgadas y 198 libras, jugó cinco temporadas (2021-25) en Arizona, donde participó en 50 partidos y acumuló 286 tacleadas (152 en solitario), 13 tacleadas con pérdida de yardas, tres capturas, cinco intercepciones, 10 pases defendidos y siete balones sueltos forzados.

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Los Raiders firman al esquinero Hezekiah Masses, seleccionado en la quinta ronda

El esquinero, de 6 pies 1 pulgada y 185 libras, jugó tres temporadas en Florida International (2022-24), antes de transferirse a California para su última temporada (2025). Jugó 49 partidos a lo largo de su carrera universitaria, con un total de 152 tacleadas, 5.5 tacleadas con pérdida de yardas, siete intercepciones (una de ellas devuelta para un touchdown), 25 pases defendidos, un balón suelto forzado y dos balones sueltos recuperados.

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Los Raiders firman al receptor Malik Benson, seleccionado en la sexta ronda

El receptor, de 6 pies 1 pulgada y 195 libras, comenzó su carrera universitaria en el Hutchinson Community College (2021-22) antes de transferirse a Alabama (2023) por una temporada, a Florida State por otra temporada (2024) y luego a Oregon para su última temporada (2025). Benson disputó 41 partidos a lo largo de sus últimas tres temporadas y terminó con 81 recepciones para 1,192 yardas (promedio de 14.7) y ocho touchdowns.

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Los Raiders forman al tackle defensivo Brandon Cleveland, seleccionado en la séptima ronda

El tackle defensivo, de 6 pies 4 pulgadas y 315 libras, pasó sus cuatro temporadas en la Universidad Estatal de Carolina del Norte (2022-25) y jugó 45 partidos en su carrera (26 como titular), terminando con un total de 107 tacleadas, 16 tacleadas con pérdida de yardas, 6.0 capturas, un pase defendido, dos balones sueltos forzados y una recuperación de balón suelto.

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Photos: The Raiders' 2026 Draft Class

Check out photos of all 10 of the Silver and Black's newest rookies.

QB Fernando Mendoza First Round (1st Pick Overall) Indiana
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QB Fernando Mendoza

First Round (1st Pick Overall)

Indiana

Rebecca Blackwell/Associated Press
S Treydan Stukes Second Round (38th Pick Overall) Arizona
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S Treydan Stukes

Second Round (38th Pick Overall)

Arizona

Rick Scuteri/Associated Press
DE Keyron Crawford Third Round (67th Pick Overall) Auburn
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DE Keyron Crawford

Third Round (67th Pick Overall)

Auburn

Julio Cortez/Associated Press
G Trey Zuhn III Third Round (91st Pick Overall) Texas A&M
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G Trey Zuhn III

Third Round (91st Pick Overall)

Texas A&M

Texas A&M Florida Football/Associated Press
CB Jermod McCoy Fourth Round (101st Pick Overall) Tennessee
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CB Jermod McCoy

Fourth Round (101st Pick Overall)

Tennessee

George Walker IV/Associated Press
RB Mike Washington Jr. Fourth Round (122nd Pick Overall) Arkansas
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RB Mike Washington Jr.

Fourth Round (122nd Pick Overall)

Arkansas

Michael Woods/Associated Press
S Dalton Johnson Fifth Round (150th Pick Overall) Arizona
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S Dalton Johnson

Fifth Round (150th Pick Overall)

Arizona

Justin Hayworth/Associated Press
CB Hezekiah Masses Fifth Round (175th Pick Overall) California
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CB Hezekiah Masses

Fifth Round (175th Pick Overall)

California

Justine Willard/Associated Press
WR Malik Benson Sixth Round (195th Pick Overall) Oregon
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WR Malik Benson

Sixth Round (195th Pick Overall)

Oregon

Brynn Anderson/Associated Press
DT Brandon Cleveland Seventh Round (229th Pick Overall) North Carolina State
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DT Brandon Cleveland

Seventh Round (229th Pick Overall)

North Carolina State

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Benson disputó 41 partidos a lo largo de sus tres últimas temporadas y terminó con 81 recepciones para 1,192 yardas (14.7 de promedio) y ocho touchdowns.

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