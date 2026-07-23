Los Raiders firman a todos los jugadores seleccionados en el Draft de 2026

Los diez jugadores seleccionados por los Raiders en el Draft de 2026 han firmado oficialmente sus contratos.
Lee más sobre cada uno de los seleccionados a continuación.
En 2025, Mendoza llevó a los Hoosiers a su primer campeonato nacional y a una temporada invicta de 16-0. Fue titular en los 16 partidos y terminó con 273 pases completos de 379 intentos (72,0 %), para 3.535 yardas, 41 touchdowns y seis intercepciones. Mendoza fue nombrado ganador del Trofeo Heisman, Jugador del Año de Associated Press, miembro del Primer Equipo All-American de Associated Press, Jugador Ofensivo del Año de la Big Ten, miembro del Primer Equipo All-Big Ten, y ganador de los premios Walter Camp, Davey O'Brien y Maxwell.
Stukes, un safety de 6 pies 2 pulgadas y 200 libras, jugó 52 partidos a lo largo de seis temporadas (2020-25) en Arizona y registró 206 tacleadas (124 en solitario), 12 tacleadas con pérdida de yardas, 1.0 captura, siete intercepciones y 35 pases defendidos.
El ala defensiva, de 6 pies 4 pulgadas y 253 libras, pasó dos temporadas en Auburn (2024-25) tras transferirse desde Arkansas State (2022-23). A lo largo de su carrera universitaria, disputó 47 partidos y acumuló 116 tacleadas (72 en solitario), 24 tacleadas con pérdida de yardas, 11.5 capturas, tres balones sueltos forzados, tres balones sueltos recuperados, dos pases defendidos y una intercepción.
Zuhn III, un liniero ofensivo de 6 pies 7 pulgadas y 319 libras, jugó cinco temporadas (2021-25) en Texas A&M, participando en 54 partidos, 50 de ellos como titular, a lo largo de su carrera universitaria. En 2025, fue nombrado al primer equipo All-SEC y fue uno de los ganadores del Trofeo Jacobs al Mejor Bloqueador (mejor liniero ofensivo de la SEC) tras ser titular en los 13 partidos, incluyendo 11 como tackle izquierdo y dos como centro.
McCoy pasó dos temporadas en Tennessee (2024-25) tras transferirse desde Oregon State (2023). Jugó 25 partidos en su carrera, 18 de ellos como titular, y acumuló 75 tacleadas, 16 pases defendidos y seis intercepciones a lo largo de su trayectoria.
Washington Jr., un corredor de 6 pies 2 pulgadas y 228 libras, jugó su última temporada universitaria en Arkansas (2025) tras una temporada en New Mexico State (2024) y tres años en Buffalo (2021-23). A lo largo de su carrera, acumuló 587 acarreos para 2,914 yardas y 26 touchdowns, además de 73 recepciones para 470 yardas y tres anotaciones.
Johnson, un safety de 5 pies 11 pulgadas y 198 libras, jugó cinco temporadas (2021-25) en Arizona, donde participó en 50 partidos y acumuló 286 tacleadas (152 en solitario), 13 tacleadas con pérdida de yardas, tres capturas, cinco intercepciones, 10 pases defendidos y siete balones sueltos forzados.
El esquinero, de 6 pies 1 pulgada y 185 libras, jugó tres temporadas en Florida International (2022-24), antes de transferirse a California para su última temporada (2025). Jugó 49 partidos a lo largo de su carrera universitaria, con un total de 152 tacleadas, 5.5 tacleadas con pérdida de yardas, siete intercepciones (una de ellas devuelta para un touchdown), 25 pases defendidos, un balón suelto forzado y dos balones sueltos recuperados.
El receptor, de 6 pies 1 pulgada y 195 libras, comenzó su carrera universitaria en el Hutchinson Community College (2021-22) antes de transferirse a Alabama (2023) por una temporada, a Florida State por otra temporada (2024) y luego a Oregon para su última temporada (2025). Benson disputó 41 partidos a lo largo de sus últimas tres temporadas y terminó con 81 recepciones para 1,192 yardas (promedio de 14.7) y ocho touchdowns.
El tackle defensivo, de 6 pies 4 pulgadas y 315 libras, pasó sus cuatro temporadas en la Universidad Estatal de Carolina del Norte (2022-25) y jugó 45 partidos en su carrera (26 como titular), terminando con un total de 107 tacleadas, 16 tacleadas con pérdida de yardas, 6.0 capturas, un pase defendido, dos balones sueltos forzados y una recuperación de balón suelto.
Check out photos of all 10 of the Silver and Black's newest rookies.