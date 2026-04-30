Los Raiders firman al guardia Trey Zuhn III, elegido en tercera ronda

HENDERSON, Nevada – Los Raiders de Las Vegas han firmado al guardia Trey Zuhn III, elegido en tercera ronda (puesto 91), anunció el equipo este jueves.

Zuhn III, un liniero ofensivo de 2.01 metros y 145 kilos, jugó cinco temporadas (2021-25) en Texas A&M, participando en 54 partidos, 50 de ellos como titular, a lo largo de su carrera universitaria.

En 2025, fue nombrado miembro del primer equipo All-SEC y fue co-ganador del Trofeo Jacobs Blocking (mejor liniero ofensivo de la SEC) tras ser titular en los 13 partidos, incluyendo 11 como tackle izquierdo y dos como centro.