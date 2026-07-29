Arranca el campo de entrenamiento 2026 con Fernando Mendoza continuando su progreso

Los Raiders comenzaron oficialmente su campo de entrenamiento rumbo a la temporada 2026 con el plantel completo presente. Después de que los novatos reportaron la semana pasada, los veteranos se incorporaron a las actividades y el equipo finalmente pudo trabajar con todas sus piezas reunidas en el emparrillado.

Aunque el entrenador en jefe Klint Kubiak había confirmado previamente que Kirk Cousins arrancaría el campo de entrenamiento como el quarterback titular, todavía no había revelado quién ocuparía el puesto detrás del veterano. La respuesta llegó durante la primera sesión, cuando comenzaron los ejercicios en el campo: Fernando Mendoza fue el quarterback que trabajó con la segunda unidad.

El jugador elegido con la primera selección del Draft de la NFL 2026 había trabajado con la tercera ofensiva durante los OTA's y el minicampamento obligatorio, pero recibió la confianza del cuerpo técnico para subir un escalón al inicio del Training Camp. El movimiento representa una oportunidad importante para el joven mariscal de campo, quien ahora tendrá más repeticiones y podrá trabajar con un grupo diferente de jugadores mientras continúa su adaptación al sistema ofensivo de los Raiders.

El cambio también refleja la importancia que tendrá el desarrollo de Mendoza durante las próximas semanas. Aunque Cousins comenzará el campamento como titular, cada práctica será una oportunidad para que el novato siga aprendiendo, gane experiencia y demuestre cómo responde ante una competencia más intensa.

La primera práctica fue relativamente breve en comparación con las que vendrán próximamente, debido a que marcó el inicio del trabajo del equipo en el emparrillado. El staff de coacheo quedó satisfecho con la manera en que los jugadores regresaron al campo después del descanso posterior al minicampamento obligatorio y previo al inicio del campamento.

"Pensé que los muchachos salieron con la intención de practicar hoy", aseguró el coordinador ofensivo Andrew Janocko. "Querían hacer las cosas de la manera correcta. Definitivamente llegaron preparados, estudiaron y trabajaron durante el descanso, así que fue divertido verlo".

La prioridad durante los primeros días es recuperar el ritmo, reforzar los fundamentos y ejecutar correctamente antes de aumentar la intensidad. Para los jugadores ofensivos, el proceso no se trata únicamente de competir por puestos, sino también de construir la coordinación y la confianza necesarias para funcionar como una unidad.

"Estamos en la NFL, necesitamos saber cómo practicar, cuidar a nuestros compañeros, pero también encontrar maneras de mejorar", dijo el centro Tyler Linderbaum, quien aseguró que, en esta etapa, el trabajo mental y la disciplina son tan importantes como la parte física. "Ahí está el valor de las repeticiones mentales y los periodos individuales; son mucho más importantes. Siempre habrá un momento y un lugar, cuando lleguen las hombreras, para demostrar tu físico, pero ahora se trata más de lo mental y de volver a tomar ritmo".

Las palabras de Linderbaum reflejan el enfoque de los Raiders durante los primeros entrenamientos. La intensidad aumentará gradualmente, pero antes de llegar a las prácticas más físicas, los jugadores deben dominar sus asignaciones, mejorar la técnica y evitar errores que puedan afectar el progreso del equipo.

"El punto de énfasis es hacerlo de la manera correcta y trabajar juntos", declaró el tackle izquierdo Kolton Miller, dejando en claro que el objetivo principal es ejecutar correctamente y trasladar al campo de entrenamiento lo aprendido durante las actividades de la temporada baja. "Todos están emocionados. Creo que lo hicimos bien hoy. No hubo demasiados jugadores en el suelo, pero el énfasis es tomar lo que aprendimos en los OTA's y llevarlo al Training Camp. Para los jóvenes, uno de los mayores desafíos es que, cuando se ponen las hombreras, los ojos se les abren de par en par. Pero el objetivo es mantenerlo simple, usar la técnica correcta y confiar en ella".

El comentario de Miller también anticipa uno de los momentos importantes de la primera semana. El martes 4 de agosto, durante la cuarta práctica del campo de entrenamiento, los Raiders se pondrán las hombreras por primera vez. Ese entrenamiento marcará un aumento en la intensidad y permitirá observar con mayor claridad cómo responden los jugadores jóvenes cuando el trabajo físico comience a tener un papel más importante.