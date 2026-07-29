Maxx Crosby participa sin limitaciones en el inicio del campo de entrenamiento

"No había ido a toda velocidad desde diciembre del año pasado", comentó el egresado de Eastern Michigan. "Hubo un par de jugadas en las que sentí que dudé un poco, pero físicamente no tenía ninguna duda en mi mente. Estaba moviéndome por todo el campo y todo es resultado del trabajo que se ha realizado".

Aunque todavía continúa recuperando el ritmo propio del fútbol americano, Crosby señaló que regresar al campo junto a sus compañeros fue una experiencia especial por el trabajo duro que ha hecho para llegar a este punto.

"Ha sido una larga temporada baja, pero fue una bendición disfrazada", explicó. "Hay muchas cosas que aprendí y que me ayudaron a crecer. Cada día tienes la oportunidad de sentir lástima por ti mismo, poner excusas y asumir el papel de víctima, o puedes levantarte, crecer y construir a partir de esas experiencias".

La recuperación también representó un reto poco común para un jugador que se ha distinguido por su durabilidad. Después de disputar los primeros 86 partidos de su carrera sin perderse uno solo, las lesiones provocaron que se ausentara en siete de los últimos 31 encuentros de los Raiders durante las dos temporadas más recientes.

Ahora, Crosby se prepara para iniciar su octava temporada en la NFL con el objetivo de recuperar completamente su ritmo y volver a ser una de las principales piezas de la defensiva.

Su intensidad, sin embargo, también representa un reto durante las prácticas. Crosby reconoció que varios integrantes del staff de coacheo ya le han recordado las reglas relacionadas con el contacto y la protección de los mariscales de campo.

"No puedo decirte cuántas personas se me han acercado para decirme: 'Está bien, pero en las prácticas no puedes hacer esto'", dijo entre risas. "Tengo todo un libro de reglas que debo seguir o me voy a meter en problemas".

Crosby entiende que debe controlar su agresividad en ciertas situaciones, pero también explicó que su manera de entrenar está directamente relacionada con su deseo de ser el mejor y de exigir lo mismo de sus compañeros.

"Yo practico de una sola manera. Sé que llevo las cosas al límite y que a veces me paso de la línea", señaló. "Pero es porque quiero ser el mejor en lo que hago y quiero impulsar a mis compañeros a convertirse en la mejor versión de sí mismos".

Con Crosby nuevamente trabajando a máxima velocidad, los Raiders también comenzaron a integrar varias de las nuevas piezas de su defensiva. El veterano destacó el tamaño y el talento de los jugadores que se han sumado al equipo, incluyendo al linebacker Quay Walker.

"Hay muchas caras nuevas y muchos jugadores talentosos en los tres niveles de la defensiva", comentó. "Queremos a los mejores jugadores en el campo, a los que van a estar contigo en las situaciones difíciles. Para eso sirve el campo de entrenamiento: para descubrir quiénes son esos jugadores y ver cómo todos progresan durante la temporada".