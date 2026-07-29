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Maxx Crosby participa sin limitaciones en el inicio del campo de entrenamiento

Jul 29, 2026 at 02:58 PM
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Harry Ruiz

Raiders.com Contributor

Uno de los avances más importantes durante el inicio del campo de entrenamiento de los Raiders fue la participación de Maxx Crosby sin limitaciones durante la primera práctica del equipo, luego de pasar gran parte de la temporada baja recuperándose de la cirugía de rodilla izquierda a la que fue sometido en enero.

Crosby trabajó por separado durante las actividades organizadas por el equipo y el minicampamento obligatorio, por lo que no pudo participar en los entrenamientos durante esa etapa de la preparación. Sin embargo, el ala defensiva estelar reportó la semana pasada junto a los novatos y aprovechó la oportunidad para comenzar a adaptarse nuevamente al ritmo de trabajo antes de que el resto de los veteranos se incorporaran al equipo.

"Pensé que fue increíble, estaba muy emocionado porque podía tomar cierta ventaja y empezar antes que (el resto de) los veteranos", explicó Crosby. "No tuve repeticiones durante los OTA's. Literalmente no había jugado fútbol americano desde la temporada pasada, así que estaba emocionado de regresar al edificio, empezar a calentar y volver al campo".

Durante la primera práctica con el equipo completo, Crosby dejó claro que físicamente se siente recuperado. El miércoles marcó la primera ocasión en siete meses en la que pudo trabajar nuevamente a máxima velocidad.

"No había ido a toda velocidad desde diciembre del año pasado", comentó el egresado de Eastern Michigan. "Hubo un par de jugadas en las que sentí que dudé un poco, pero físicamente no tenía ninguna duda en mi mente. Estaba moviéndome por todo el campo y todo es resultado del trabajo que se ha realizado".

Aunque todavía continúa recuperando el ritmo propio del fútbol americano, Crosby señaló que regresar al campo junto a sus compañeros fue una experiencia especial por el trabajo duro que ha hecho para llegar a este punto.

"Ha sido una larga temporada baja, pero fue una bendición disfrazada", explicó. "Hay muchas cosas que aprendí y que me ayudaron a crecer. Cada día tienes la oportunidad de sentir lástima por ti mismo, poner excusas y asumir el papel de víctima, o puedes levantarte, crecer y construir a partir de esas experiencias".

La recuperación también representó un reto poco común para un jugador que se ha distinguido por su durabilidad. Después de disputar los primeros 86 partidos de su carrera sin perderse uno solo, las lesiones provocaron que se ausentara en siete de los últimos 31 encuentros de los Raiders durante las dos temporadas más recientes.

Ahora, Crosby se prepara para iniciar su octava temporada en la NFL con el objetivo de recuperar completamente su ritmo y volver a ser una de las principales piezas de la defensiva.

Su intensidad, sin embargo, también representa un reto durante las prácticas. Crosby reconoció que varios integrantes del staff de coacheo ya le han recordado las reglas relacionadas con el contacto y la protección de los mariscales de campo.

"No puedo decirte cuántas personas se me han acercado para decirme: 'Está bien, pero en las prácticas no puedes hacer esto'", dijo entre risas. "Tengo todo un libro de reglas que debo seguir o me voy a meter en problemas".

Crosby entiende que debe controlar su agresividad en ciertas situaciones, pero también explicó que su manera de entrenar está directamente relacionada con su deseo de ser el mejor y de exigir lo mismo de sus compañeros.

"Yo practico de una sola manera. Sé que llevo las cosas al límite y que a veces me paso de la línea", señaló. "Pero es porque quiero ser el mejor en lo que hago y quiero impulsar a mis compañeros a convertirse en la mejor versión de sí mismos".

Con Crosby nuevamente trabajando a máxima velocidad, los Raiders también comenzaron a integrar varias de las nuevas piezas de su defensiva. El veterano destacó el tamaño y el talento de los jugadores que se han sumado al equipo, incluyendo al linebacker Quay Walker.

"Hay muchas caras nuevas y muchos jugadores talentosos en los tres niveles de la defensiva", comentó. "Queremos a los mejores jugadores en el campo, a los que van a estar contigo en las situaciones difíciles. Para eso sirve el campo de entrenamiento: para descubrir quiénes son esos jugadores y ver cómo todos progresan durante la temporada".

Después de una larga recuperación, Crosby inició el campo de entrenamiento sin restricciones y con la oportunidad de volver a construir su ritmo antes del comienzo de su octava campaña en la NFL.

Raiders 2026 Training Camp | Day 1

A look inside Intermountain Heath Performance Center with photos of the first day of 2026 Training Camp.

Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) in the weight room before practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) in the weight room before practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Tanner Wall (41) in the weight room before practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Tanner Wall (41) in the weight room before practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) in the weight room before practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) in the weight room before practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) in the weight room before practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) in the weight room before practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Mike Washington Jr. (30) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Jacob Clark (16) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Jacob Clark (16) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dont'e Thornton Jr. (10) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dont'e Thornton Jr. (10) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Christina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Dalton Wagner (78) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Dalton Wagner (78) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Helmets on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Helmets on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Atonio Mafi (56) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Atonio Mafi (56) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Christina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Malik Benson (19) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders long snapper Tyler Duzansky (46) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders long snapper Tyler Duzansky (46) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Carter Runyon (84) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Carter Runyon (84) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Patrick Johnson (93) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Christina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Tre Tucker (1) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Jacob Clark (16) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Jacob Clark (16) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders offensive coordinator Andrew Janocko on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders offensive coordinator Andrew Janocko on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Christina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Christina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive coordinator Rob Leonard on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive coordinator Rob Leonard on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive coordinator Rob Leonard and radio analyst Kirk Morrison on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive coordinator Rob Leonard and radio analyst Kirk Morrison on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Nakobe Dean (17) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders kicker Matt Gay (14) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Dylan Laube (23) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dont'e Thornton Jr. (10) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dont'e Thornton Jr. (10) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Thomas Booker IV (99) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Jeremy Chinn (11) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Jacob Clark (16) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Jacob Clark (16) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Christina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) and linebacker Buddy Johnson (59) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Jahfari Harvey (91) and linebacker Buddy Johnson (59) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Devyn Perkins (49) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Devyn Perkins (49) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Christina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Fernando Mendoza (15) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Aidan O'Connell (12) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Dalton Wagner (78) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Dalton Wagner (78) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Christina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Devin Lafayette (40) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Devin Lafayette (40) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Isaiah Pola-Mao (20) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Devin Lafayette (40) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Devin Lafayette (40) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Brennan Jackson (54) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Brennan Jackson (54) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Cian Slone (48) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Jonah Laulu (96) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Adam Butler (69) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Tonka Hemingway (97) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Christina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Brandon Cleveland (90) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dont'e Thornton Jr. (10) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dont'e Thornton Jr. (10) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver Dareke Young (81) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders wide receiver E.J. Williams Jr. (88) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive tackle Gary Smith III (75) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive tackle Gary Smith III (75) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders running back Ashton Jeanty (2) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders fullback Connor Heyward (34) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Patrick Gurd (45) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Patrick Gurd (45) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Justin Pickett (77) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Justin Pickett (77) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Chigozie Anusiem (29) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Chigozie Anusiem (29) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tight end Brock Bowers (89) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Christina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard/center Jackson Powers-Johnson (58) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Christina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Segun Olubi (50) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders center Tyler Linderbaum (65) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Caleb Rogers (76) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Niklas Henning (73) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Niklas Henning (73) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders assistant offensive line coach Ben Wilkerson on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders assistant offensive line coach Ben Wilkerson on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Christina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle Kolton Miller (74) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders guard Atonio Mafi (56) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders guard Atonio Mafi (56) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders General Manager John Spytek on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders General Manager John Spytek on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders tackle DJ Glaze (71) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders tackle DJ Glaze (71) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders linebacker Quay Walker (7) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Christina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Keyron Crawford (42) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders safety Treydan Stukes (31) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Darien Porter (26) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Christina Stefanizzi/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders quarterback Kirk Cousins (8) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders defensive end Maxx Crosby (98) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Eric Stokes (5) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders cornerback Taron Johnson (3) on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak and the team on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.
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Las Vegas Raiders Head Coach Klint Kubiak and the team on the field for practice at 2026 Training Camp at Intermountain Health Performance Center.

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
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