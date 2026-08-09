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Cómo el equipo creativo de los Raiders dio vida a las cajas de abonos de temporada de este año

Aug 09, 2026 at 09:29 AM
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Raiders.com Staff
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Todo estaba en el aire cuando el equipo creativo y de marca de los Raiders entró a una sala de juntas en febrero.

Cada año, a petición del dueño Mark Davis, el equipo creativo tiene la tarea de idear un nuevo concepto para los paquetes de boletos de temporada, que incluyen boletos conmemorativos de papel, que recibe cada PSL.

Se han superado los límites con ideas innovadoras como, por ejemplo, en la temporada inaugural en Las Vegas, cuando los boletos se entregaron en una caja con una pantalla LED que mostraba el Allegiant Stadium y el campo. Otros paquetes especiales anteriores han incluido un cofre del tesoro, números de jersey que se iluminan de los miembros del Salón de la Fama de los Raiders y, la temporada pasada, una réplica de un libro con una página dedicada a cada uno de los grandes mariscales de campo de los Raiders.

"Siempre se trata de retribuir a los aficionados", declaró Mark Davis a Raiders.com.

Davis afirmó que, mientras él sea el dueño mayoritario del equipo, se seguirán distribuyendo boletos impresos y programas del día del partido para brindar a los aficionados la mejor experiencia posible.

Las mentes detrás de estas cajas han sido Rebecca Finlay y Cami Bennett, vicepresidenta y directora del equipo de Marca y Creatividad, respectivamente.

Su plan inicial para 2026 era lanzar otra réplica de un libro sobre los grandes corredores de los Raiders del pasado.

Pero eso no estaba en los planes.

"Le enseñamos la muestra y, básicamente, nos dijo: "Son tan buenos para generar nuevas ideas que quiero que se nos ocurra una nueva cada año", comentó Bennett.

"Nos impulsa a encontrar formas de elevar el nivel y ponernos a prueba", agregó Finlay. "Nuestro equipo creativo siempre espera con ansias trabajar en este proyecto, y ya estamos pensando en nuevas ideas".

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Finlay y Bennett tenían dos días para idear una idea completamente nueva. Había mucho en juego.

Mientras Bennett se ponía a pensar, recordó que a Davis le encantaba la idea de una caja que también pudiera servir como elemento decorativo o tener un uso secundario.

"¿Y si fuera un maletín?", pensó Bennett. "Porque es algo en lo que se podrían guardar fácilmente los boletos, y me imagino a la gente llevándolo de un lado a otro".

Cuarenta y ocho horas después, se le presentó la idea del maletín a Davis, y el dueño de los Raiders se mostró a favor. Cedar Packaging, la empresa encargada de fabricar las cajas físicas, envió algunas maquetas digitales que los tres analizaron en su segunda reunión. Davis eligió el diseño con aspecto de aluminio.

"Le dije: "Me parece que se ve como un juego de póquer", recordó Bennett. "Y él respondió: "¡Sí! Tenemos que agregarle fichas de póquer a esto".

Esto dio lugar a una operación completa y minuciosa para crear un juego de póquer personalizado para los abonados. El maletín incluye dados, un juego de fichas de póquer, dos barajas de cartas personalizadas y un calendario diseñado por el equipo creativo de los Raiders. Cada maletín también cuenta con una placa con el nombre del abonado cerca de la hebilla de apertura.

En cuanto al concepto original, se incorporó de alguna manera al juego de póquer, ya que los Raiders rinden homenaje a sus emblemáticos corredores en cada una de las entradas de papel que se encuentran dentro del maletín.

"Hay que darle crédito a Cami y a Rebecca, ellas son las que lo hicieron posible", dijo Davis.

Los maletines, que se enviaron por correo a los abonados durante las últimas dos semanas, se han vuelto virales en las redes sociales por su creatividad.

"Es como un bonito detalle de Hallmark junto con los abonos", comentó Derek Torres, conocido como 'Mad Raider', en las redes sociales. "Solo el esfuerzo que se ha puesto en ello y el cariño que nos tienen a nosotros, los abonados, es increíble".

Torres ha sido abonado desde que el equipo se mudó a Las Vegas hace seis años. Recibió su caja de boletos en la puerta de su casa la mañana antes de llegar a la práctica del campo de entrenamiento en las instalaciones de los Raiders el martes pasado.

"Me enorgullece saber que todo el trabajo que hacemos detrás de cámaras puede generar tanta emoción de cara a la temporada", dijo Finlay. "De eso se trata todo esto".

El deseo de Davis de que las cajas de boletos también se consideren objetos de colección para los aficionados realmente ha dado en el blanco con esta iniciativa.

"Cuando vi esa combinación, pensé que era genial tener algo a la mano que pudiera disfrutar con mis amigos", dijo Josh Gutiérrez, abonado desde 2014. "El simple hecho de tener algo físico y tangible como eso te hace sentir conectado con la ciudad y con el equipo".

Y la cereza en el pastel: la clara conexión que establece la taquilla entre la organización de los Raiders y la reputación mundialmente reconocida de la ciudad de Las Vegas en el ámbito del juego.

Una escalera real, por así decirlo.

"Nuestros aficionados son icónicos, nuestra marca es icónica, la ciudad de Las Vegas es icónica", dijo Bennett. "Creo que esto simplemente une todo".

Photos: Las Vegas Raiders' 2026 Schedule

Take a look at when and where the Silver and Black will face their opponents for this upcoming season.

Las Vegas Raiders vs. Arizona Cardinals - Thursday, Aug. 13 at 5 p.m. PT Last meeting at home: September 18, 2022
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Las Vegas Raiders vs. Arizona Cardinals - Thursday, Aug. 13 at 5 p.m. PT

Last meeting at home: September 18, 2022

Tyge O'Donnell/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at Houston Texans - Thursday, August 20 at 5 p.m. PT Last meeting in Houston: December 21, 2025
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Las Vegas Raiders at Houston Texans - Thursday, August 20 at 5 p.m. PT

Last meeting in Houston: December 21, 2025

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders vs. San Francisco 49ers - Thursday, Aug. 27 at 5 p.m. PT Last meeting at home: August 15, 2025
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Las Vegas Raiders vs. San Francisco 49ers - Thursday, Aug. 27 at 5 p.m. PT

Last meeting at home: August 15, 2025

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders vs. Miami Dolphins - Sunday, Sept. 13 at 1:25 p.m. PT Last meeting at home: September 26, 2021
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Las Vegas Raiders vs. Miami Dolphins - Sunday, Sept. 13 at 1:25 p.m. PT

Last meeting at home: September 26, 2021

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at Los Angeles Chargers - Sunday, Sept. 20 at 1:05 p.m. PT Last meeting in Inglewood: November 30, 2025
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Las Vegas Raiders at Los Angeles Chargers - Sunday, Sept. 20 at 1:05 p.m. PT

Last meeting in Inglewood: November 30, 2025

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at New Orleans Saints - Sunday, Sept. 27 at 1:25 p.m. PT Last meeting in New Orleans: December 29, 2024
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Las Vegas Raiders at New Orleans Saints - Sunday, Sept. 27 at 1:25 p.m. PT

Last meeting in New Orleans: December 29, 2024

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders vs. Kansas City Chiefs - Sunday, Oct. 4 at 1:25 p.m. PT Last meeting at home: January 4, 2026
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Las Vegas Raiders vs. Kansas City Chiefs - Sunday, Oct. 4 at 1:25 p.m. PT

Last meeting at home: January 4, 2026

Jeffery Bennett/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at New England Patriots - Sunday, Oct. 11 at 10 a.m. PT Last meeting in Foxborough: September 7, 2025
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Las Vegas Raiders at New England Patriots - Sunday, Oct. 11 at 10 a.m. PT

Last meeting in Foxborough: September 7, 2025

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders vs. Buffalo Bills - Sunday, Oct. 18 at 1:25 p.m. PT Last meeting at home: October 4, 2020
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Las Vegas Raiders vs. Buffalo Bills - Sunday, Oct. 18 at 1:25 p.m. PT

Last meeting at home: October 4, 2020

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Rams - Sunday, Oct. 25 at 1:25 p.m. PT Last meeting at home: September 10, 2018
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Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Rams - Sunday, Oct. 25 at 1:25 p.m. PT

Last meeting at home: September 10, 2018

Joe Na/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at New York Jets - Sunday, Nov. 1 at 10 a.m. PT Last meeting in East Rutherford: December 6, 2020
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Las Vegas Raiders at New York Jets - Sunday, Nov. 1 at 10 a.m. PT

Last meeting in East Rutherford: December 6, 2020

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at San Francisco 49ers - Sunday, Nov. 8 at 1:05 p.m. PT Last meeting in Santa Clara: August 29, 2021
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Las Vegas Raiders at San Francisco 49ers - Sunday, Nov. 8 at 1:05 p.m. PT

Last meeting in Santa Clara: August 29, 2021

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders vs. Seattle Seahawks - Sunday, Nov. 15 at 1:05 p.m. PT Last meeting at home: August 14, 2021
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Las Vegas Raiders vs. Seattle Seahawks - Sunday, Nov. 15 at 1:05 p.m. PT

Last meeting at home: August 14, 2021

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at Denver Broncos - Sunday, Nov. 22 at 1:25 p.m. PT Last meeting in Denver: November 11, 2025
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Las Vegas Raiders at Denver Broncos - Sunday, Nov. 22 at 1:25 p.m. PT

Last meeting in Denver: November 11, 2025

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at Cleveland Browns - Sunday, Nov. 29 at 10 a.m. PT Last meeting in Cleveland: December 20, 2021
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Las Vegas Raiders at Cleveland Browns - Sunday, Nov. 29 at 10 a.m. PT

Last meeting in Cleveland: December 20, 2021

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers - Sunday, Dec. 13 at 1:05 p.m. PT Last meeting at home: September 15, 2025
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Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers - Sunday, Dec. 13 at 1:05 p.m. PT

Last meeting at home: September 15, 2025

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders vs. Denver Broncos - Sunday, Dec. 20 at 1:25 p.m. PT Last meeting at home: December 7, 2025
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Las Vegas Raiders vs. Denver Broncos - Sunday, Dec. 20 at 1:25 p.m. PT

Last meeting at home: December 7, 2025

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at Tennessee Titans - Sunday, Dec. 27 at 1:05 p.m. PT Last meeting in Nashville: September 25, 2022
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Las Vegas Raiders at Tennessee Titans - Sunday, Dec. 27 at 1:05 p.m. PT

Last meeting in Nashville: September 25, 2022

Matt Aguirre/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at Arizona Cardinals - Sunday, Jan. 3 at 1:05 p.m. PT Last meeting in Glendale: November 18, 2018
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Las Vegas Raiders at Arizona Cardinals - Sunday, Jan. 3 at 1:05 p.m. PT

Last meeting in Glendale: November 18, 2018

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders at Kansas City Chiefs - TBD Last meeting in Kansas City: October 19, 2025
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Las Vegas Raiders at Kansas City Chiefs - TBD

Last meeting in Kansas City: October 19, 2025

Michael Clemens/Las Vegas Raiders
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