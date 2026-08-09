Cómo el equipo creativo de los Raiders dio vida a las cajas de abonos de temporada de este año

Todo estaba en el aire cuando el equipo creativo y de marca de los Raiders entró a una sala de juntas en febrero.

Cada año, a petición del dueño Mark Davis, el equipo creativo tiene la tarea de idear un nuevo concepto para los paquetes de boletos de temporada, que incluyen boletos conmemorativos de papel, que recibe cada PSL.

Se han superado los límites con ideas innovadoras como, por ejemplo, en la temporada inaugural en Las Vegas, cuando los boletos se entregaron en una caja con una pantalla LED que mostraba el Allegiant Stadium y el campo. Otros paquetes especiales anteriores han incluido un cofre del tesoro, números de jersey que se iluminan de los miembros del Salón de la Fama de los Raiders y, la temporada pasada, una réplica de un libro con una página dedicada a cada uno de los grandes mariscales de campo de los Raiders.

"Siempre se trata de retribuir a los aficionados", declaró Mark Davis a Raiders.com.

Davis afirmó que, mientras él sea el dueño mayoritario del equipo, se seguirán distribuyendo boletos impresos y programas del día del partido para brindar a los aficionados la mejor experiencia posible.

Las mentes detrás de estas cajas han sido Rebecca Finlay y Cami Bennett, vicepresidenta y directora del equipo de Marca y Creatividad, respectivamente.

Su plan inicial para 2026 era lanzar otra réplica de un libro sobre los grandes corredores de los Raiders del pasado.

Pero eso no estaba en los planes.

"Le enseñamos la muestra y, básicamente, nos dijo: "Son tan buenos para generar nuevas ideas que quiero que se nos ocurra una nueva cada año", comentó Bennett.